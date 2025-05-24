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Новости Павел Шеремета мобилизовался в Нацгвардию
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Экс-министр экономики Шеремета мобилизовался в Нацгвардию

Бывший министр экономического развития и торговли Украины в 2014 году Павел Шеремета мобилизовался в Силы обороны Украины.

Об этом он 23 мая сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Шеремета отметил, что будет служить в Национальной гвардии, однако не уточнил бригаду и подразделение.

Павел Шеремета мобилизован в Национальную гвардию

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Что известно о Павле Шеремете?

Павел Шеремета был назначен на должность министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка 27 февраля 2014 года. В сентябре 2014 года он ушел в отставку.

Он ушел с должности после конфликта относительно кадровых решений в правительстве, в частности из-за назначения на должность заместителя министра - торгового представителя Валерия Пятницкого, которое было проведено без согласования с ним и без его представления.

После отставки занимался преподаванием и консалтингом.

Шеремета также является основателем Киево-Могилянской бизнес-школы и бывшим президентом Киевской школы экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24": к проекту присоединились две бригады Национальной гвардии

Автор: 

Национальная гвардия (2153) мобилизация (2800) Шеремета Павел экономист (29)


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Топ комментарии
+11
Для кого ці понти? Можна подумать він сидітеме з моїм братом в окопі під Кліщіївкою!
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24.05.2025 11:53
+10
Честь.
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24.05.2025 12:05
+9
а Бутусов? Може, йому таке ж запитання задаш?
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24.05.2025 11:56
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Фінвідділ?
І то гарно і за це молодець.
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24.05.2025 11:52 Ответить
Он 71 года рождения. В штурмовики не очень подходит.
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24.05.2025 11:59 Ответить
Так, аоде і в штурмоаіки, але він сам мобілізувався, скорійш за рекрутирінгом і підібрав собі вакансію. З часом дізнаємось.
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24.05.2025 12:57 Ответить
Який молодець, не став очікувати 2031 року коли 60 виповниться.
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24.05.2025 17:18 Ответить
Для кого ці понти? Можна подумать він сидітеме з моїм братом в окопі під Кліщіївкою!
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24.05.2025 11:53 Ответить
а Бутусов? Може, йому таке ж запитання задаш?
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24.05.2025 11:56 Ответить
Вами легко маніпулють.Був на нулі і що з цього?Бути на нулі і виконувати бойові завдання на нулі це зовсім різні речі!Будучи в НГУ можно весь час бути в тилу
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24.05.2025 12:34 Ответить
В Закарпатському військовому окерузі всі місця зайняті Коляном Котлєтою, бужанськими, Бур'янами і гвардією шуфрічів.
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24.05.2025 12:35 Ответить
А ти де, воїн?
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24.05.2025 12:23 Ответить
Та хоч куди! треба всій країні воювати на різних фронтах.
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24.05.2025 11:56 Ответить
От такі й воюють,хто на фейсбучному,хто на цензорному,в телеграм і іСтограмному напрямку.
Причому, їх улюблена робота-навалювати лайна на вентилятор...
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24.05.2025 13:45 Ответить
+💯!

бо в Україні НЕ війна, а суцільні ресторани

а український ВПК бідкається, що загружений лише на 45%.
кажуть могли б легко виробити ще 1,5 !!! дронів на рік !!!!

але, НЕМАЄ ГРОШЕЙ у Держави, та й і людей немає....

курва !
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24.05.2025 13:51 Ответить
Цікаво, а де зараз перебуває демобілізований сапер Насіров?
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24.05.2025 11:58 Ответить
Повернули в камеру!!!
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24.05.2025 15:31 Ответить
Честь.
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24.05.2025 12:05 Ответить
Наверное вместе с кварталовцами будет "служить"?
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24.05.2025 12:11 Ответить
Повага до пана Шеремети. А хто насміхається, що він ніби буде десь в тилу, то негайно зателефонуйте командиру цього підрозділу і йдіть на його місце. Це кадри минулої влади, попередників, а слугориги сидять в офісі президента і уряді, як на посадах, так і сотнях штатних і нештатних радників, позаймали місця у військово-цивільних адміністраціх.
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24.05.2025 12:33 Ответить
Деб не був яку посаду не займав головне щоб була користь
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24.05.2025 12:48 Ответить
Клоун из квартала тоже там числится и спокойно катается по гастролям,похоже там целое кубло таких хитрунов.
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24.05.2025 13:33 Ответить
Цікаво чому саме у Нацгвардію?
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24.05.2025 13:41 Ответить
А чого? А того!
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24.05.2025 14:46 Ответить
Вони можуть тільки в менти.
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24.05.2025 16:11 Ответить
Напевно скоро вже дійсно буде угода, вірні ознаки проглядаються
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24.05.2025 15:20 Ответить
Мабуть учора на днюхє комусь програв на бажання.
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24.05.2025 17:16 Ответить
 
 