Экс-министр экономики Шеремета мобилизовался в Нацгвардию

Бывший министр экономического развития и торговли Украины в 2014 году Павел Шеремета мобилизовался в Силы обороны Украины.

Об этом он 23 мая сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Шеремета отметил, что будет служить в Национальной гвардии, однако не уточнил бригаду и подразделение.

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Что известно о Павле Шеремете?

Павел Шеремета был назначен на должность министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка 27 февраля 2014 года. В сентябре 2014 года он ушел в отставку.

Он ушел с должности после конфликта относительно кадровых решений в правительстве, в частности из-за назначения на должность заместителя министра - торгового представителя Валерия Пятницкого, которое было проведено без согласования с ним и без его представления.

После отставки занимался преподаванием и консалтингом.

Шеремета также является основателем Киево-Могилянской бизнес-школы и бывшим президентом Киевской школы экономики.

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