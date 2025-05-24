Экс-министр экономики Шеремета мобилизовался в Нацгвардию
Бывший министр экономического развития и торговли Украины в 2014 году Павел Шеремета мобилизовался в Силы обороны Украины.
Об этом он 23 мая сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Шеремета отметил, что будет служить в Национальной гвардии, однако не уточнил бригаду и подразделение.
Что известно о Павле Шеремете?
Павел Шеремета был назначен на должность министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка 27 февраля 2014 года. В сентябре 2014 года он ушел в отставку.
Он ушел с должности после конфликта относительно кадровых решений в правительстве, в частности из-за назначения на должность заместителя министра - торгового представителя Валерия Пятницкого, которое было проведено без согласования с ним и без его представления.
После отставки занимался преподаванием и консалтингом.
Шеремета также является основателем Киево-Могилянской бизнес-школы и бывшим президентом Киевской школы экономики.
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І то гарно і за це молодець.
Причому, їх улюблена робота-навалювати лайна на вентилятор...
бо в Україні НЕ війна, а суцільні ресторани
а український ВПК бідкається, що загружений лише на 45%.
кажуть могли б легко виробити ще 1,5 !!! дронів на рік !!!!
але, НЕМАЄ ГРОШЕЙ у Держави, та й і людей немає....
курва !