"Контракт 18-24": к проекту присоединились две бригады Национальной гвардии

К проекту "Контракт 18-24" в Национальной гвардии Украины добавляется еще две бригады - 4 бригада НГУ "Рубеж" и 27 Печерская бригада НГУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер НГУ Руслан Музычук.

"Поэтому сейчас граждане в возрасте от 18 до 25 лет сейчас могут подписать контракт на 1 год и служить в 5 подразделениях Национальной гвардии: бригадах "Азов", "Хартия", "Рубеж", 27 Печерской бригаде и Центре спецназначения "Омега", - отметил спикер.

В НГУ напомнили, что контракт предусматривает современную подготовку, финансовую поддержку в размере 1 млн грн (200 тыс. грн сразу плюс до 120 тыс. грн ежемесячно); упрощенную процедуру поступления с поддержкой рекрутеров.

Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

