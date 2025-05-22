РУС
"Контракт 18-24": к проекту присоединились две бригады Национальной гвардии

К проекту "Контракт 18-24" в Национальной гвардии Украины добавляется еще две бригады - 4 бригада НГУ "Рубеж" и 27 Печерская бригада НГУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер НГУ Руслан Музычук.

"Поэтому сейчас граждане в возрасте от 18 до 25 лет сейчас могут подписать контракт на 1 год и служить в 5 подразделениях Национальной гвардии: бригадах "Азов", "Хартия", "Рубеж", 27 Печерской бригаде и Центре спецназначения "Омега", - отметил спикер.

В НГУ напомнили, что контракт предусматривает современную подготовку, финансовую поддержку в размере 1 млн грн (200 тыс. грн сразу плюс до 120 тыс. грн ежемесячно); упрощенную процедуру поступления с поддержкой рекрутеров.

Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24": В Минобороны рассказали, что входит в комплект вещевого обеспечения военнослужащих. ФОТО

контракт (445) Национальная гвардия (2211)
Ось справжній взірець патріотизму та звитяги!
На всіх форумах кричать - треба нарешті покласти край триньканью грошей на дошкільні виховні заклади, заклади фахової перед вищої та вищої освіти, наукові установи, культурні та спортивні організації, а їх спрямувати на закупівлю зброї, спорядження та оборону України!
Інакше, всі ці заклади з приходом окупанта просто зникнуть разом з їх працівниками та здобувачами освіти!
Коли нарешті уряду це стане зрозумілим!? МОН, МОЗ, Укрзалізниця - на захист України!!!
На фронті брак всього, а вони викидають мільярди на освіту, в якій ніхто не вчиться!
22.05.2025 11:59 Ответить
Правильно, Україну треба перетворити на палестину - без освіти, науки, культури, молоді і майбутнього, тільки з вічною війною.
22.05.2025 12:39 Ответить
галина путінаголос,
ти консерва кацапська! згинь,сатана в юбці!
22.05.2025 13:55 Ответить
Серуни з дристунами та слимаками ГОЛОС!
22.05.2025 12:06 Ответить
Зробіть те саме (контракт на 1 рік) для 50+.
22.05.2025 12:11 Ответить
та хотя бы просто самому выбрать срок....
22.05.2025 12:28 Ответить
ви це придумали,щоб хватати всіх вже!
Кончена влада! просрочений презерватив зелений!
тцкашники хватають хлопців 18-24 років,б'ють їх та примушують їх підписувати контракт!
22.05.2025 13:54 Ответить
 
 