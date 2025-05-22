"Контракт 18-24": до проєкту долучились дві бригади Національної гвардії
До проєкту "Контракт 18-24" у Національної гвардії України додається ще дві бригади - 4 бригада НГУ "Рубіж" та 27 Печерська бригада НГУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник НГУ Руслан Музичук.
"Тож зараз громадяни віком від 18 до 25 років зараз можуть підписати контракт на 1 рік та служити у 5 підрозділах Національної гвардії: бригадах "Азов", "Хартія", "Рубіж", 27 Печерській бригаді та Центрі спецпризначення "Омега", - зазначив речник.
У НГУ нагадали, що контракт передбачає сучасну підготовку, фінансову підтримку в розмірі 1 млн грн (200 тис. грн одразу плюс до 120 тис. грн щомісяця); спрощену процедуру вступу з підтримкою рекрутерів.
Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.
На всіх форумах кричать - треба нарешті покласти край триньканью грошей на дошкільні виховні заклади, заклади фахової перед вищої та вищої освіти, наукові установи, культурні та спортивні організації, а їх спрямувати на закупівлю зброї, спорядження та оборону України!
Інакше, всі ці заклади з приходом окупанта просто зникнуть разом з їх працівниками та здобувачами освіти!
Коли нарешті уряду це стане зрозумілим!? МОН, МОЗ, Укрзалізниця - на захист України!!!
На фронті брак всього, а вони викидають мільярди на освіту, в якій ніхто не вчиться!
ти консерва кацапська! згинь,сатана в юбці!
Кончена влада! просрочений презерватив зелений!
тцкашники хватають хлопців 18-24 років,б'ють їх та примушують їх підписувати контракт!