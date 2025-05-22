УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9185 відвідувачів онлайн
Новини Контракт 18-24
1 895 7

"Контракт 18-24": до проєкту долучились дві бригади Національної гвардії

контракт,зсу

До проєкту "Контракт 18-24" у Національної гвардії України додається ще дві бригади - 4 бригада НГУ "Рубіж" та 27 Печерська бригада НГУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник НГУ Руслан Музичук.

"Тож зараз громадяни віком від 18 до 25 років зараз можуть підписати контракт на 1 рік та служити у 5 підрозділах Національної гвардії: бригадах "Азов", "Хартія", "Рубіж", 27 Печерській бригаді та Центрі спецпризначення "Омега", - зазначив речник.

У НГУ нагадали, що контракт передбачає сучасну підготовку, фінансову підтримку в розмірі 1 млн грн (200 тис. грн одразу плюс до 120 тис. грн щомісяця); спрощену процедуру вступу з підтримкою рекрутерів.

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24": У Міноборони розповіли, що входить до комплекту речового забезпечення військовослужбовців. ФОТО

Автор: 

контракт (424) Національна гвардія (1624)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось справжній взірець патріотизму та звитяги!
На всіх форумах кричать - треба нарешті покласти край триньканью грошей на дошкільні виховні заклади, заклади фахової перед вищої та вищої освіти, наукові установи, культурні та спортивні організації, а їх спрямувати на закупівлю зброї, спорядження та оборону України!
Інакше, всі ці заклади з приходом окупанта просто зникнуть разом з їх працівниками та здобувачами освіти!
Коли нарешті уряду це стане зрозумілим!? МОН, МОЗ, Укрзалізниця - на захист України!!!
На фронті брак всього, а вони викидають мільярди на освіту, в якій ніхто не вчиться!
показати весь коментар
22.05.2025 11:59 Відповісти
Правильно, Україну треба перетворити на палестину - без освіти, науки, культури, молоді і майбутнього, тільки з вічною війною.
показати весь коментар
22.05.2025 12:39 Відповісти
галина путінаголос,
ти консерва кацапська! згинь,сатана в юбці!
показати весь коментар
22.05.2025 13:55 Відповісти
Серуни з дристунами та слимаками ГОЛОС!
показати весь коментар
22.05.2025 12:06 Відповісти
Зробіть те саме (контракт на 1 рік) для 50+.
показати весь коментар
22.05.2025 12:11 Відповісти
та хотя бы просто самому выбрать срок....
показати весь коментар
22.05.2025 12:28 Відповісти
ви це придумали,щоб хватати всіх вже!
Кончена влада! просрочений презерватив зелений!
тцкашники хватають хлопців 18-24 років,б'ють їх та примушують їх підписувати контракт!
показати весь коментар
22.05.2025 13:54 Відповісти
 
 