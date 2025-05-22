"Контракт 18-24": до проєкту долучились дві бригади Національної гвардії

До проєкту "Контракт 18-24" у Національної гвардії України додається ще дві бригади - 4 бригада НГУ "Рубіж" та 27 Печерська бригада НГУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник НГУ Руслан Музичук.

"Тож зараз громадяни віком від 18 до 25 років зараз можуть підписати контракт на 1 рік та служити у 5 підрозділах Національної гвардії: бригадах "Азов", "Хартія", "Рубіж", 27 Печерській бригаді та Центрі спецпризначення "Омега", - зазначив речник.

У НГУ нагадали, що контракт передбачає сучасну підготовку, фінансову підтримку в розмірі 1 млн грн (200 тис. грн одразу плюс до 120 тис. грн щомісяця); спрощену процедуру вступу з підтримкою рекрутерів.

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

