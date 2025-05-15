"Контракт 18-24": У Міноборони розповіли, що входить до комплекту речового забезпечення військовослужбовців. ФОТО
Кожен громадянин, який укладає "Контракт 18–24", отримує повне речове забезпечення, необхідне для проходження військової служби (відповідно до Норми №1, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 29.04.2016 №232).
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Так, начальник відділу постачання управління забезпечення майном та послугами Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України полковник Віталій Рябов зазначив, що людина, яка укладає контракт, одразу отримує згідно з Нормами забезпечення все необхідне речове майно для служби.
Що входить до стартового комплекту
Головні убори
- Кашкет польовий (кепі бойове)
- Кепі (тип К)
- Панама літня польова
- Шапка-феска (шапка-підшоломник)
- Шапка зимова
Обмундирування
- Костюм літній польовий
- Штани костюма літнього польового
- Костюм-утеплювач
- Костюм вітровологозахисний демісезонний або пончо
- Куртка демісезонна
- Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова)
- Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові)
- Сорочка-поло
- Сорочка бойова
- Рукавички демісезонні
- Рукавички зимові
- Шарф-труба літній
- Шарф-труба зимовий
Білизна
- Фуфайка (з короткими рукавами)
- Труси чоловічі
- Труси жіночі
- Топ жіночий
- Білизна натільна демісезонна
- Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)
- Шкарпетки літні (трекінгові)
- Шкарпетки зимові (трекінгові)
Взуття
- Напівчеревики
- Черевики літні
- Черевики з високими берцями зимові
- Капці казармені
- Бахіли утеплені
- Чоботи гумові
Спорядження
- Рукавички тактичні
- Беруші спеціальні індивідуальні
- Ремінь брючний
- Сумка транспортна індивідуальна
- Сумка адміністративна
- Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни
- Мішок спальний
- Килим спальний польовий ізоляційний
- Сидіння польове ізоляційне
- Фляга індивідуальна польова
- Чохол для фляги індивідуальної польової
- Казанок індивідуальний польовий
- Чохол для шолома бойового балістичного
- Чохол для бронежилета модульного або полегшеного
Засоби індивідуального захисту
- Окуляри захисні балістичні
- Шолом бойовий балістичний
- Бронежилет модульний або полегшений
Цей комплект забезпечує повну готовність військовослужбовця до виконання службових обов'язків у різних кліматичних умовах та обставинах.
Про програму "Контракт 18-24"
Програма "Контракт 18-24" призначена для громадян України віком від 18 до 24 років, які бажають пройти військову службу за контрактом протягом одного року.
Повний комплект речей і промов президента?
Труси жіночі
Топ жіночий Джерело: https://censor.net/ua/p3552480
- і це одним і тим людям ?
В 30 років можна укласти звичайний контракт
... або бути бусифікованим
*Чохол для фляги індивідуальної польової
*Казанок індивідуальний польовий
=================
Це один комплект, дебіли! Йде разом.
А підсумки?
Куди магазини засовувати? По кишеням?
Вічна проблема, ще з 22-го.
І сумка збросу щоб була. І РПС окрім броніка. З підсумками й під гранати, і сухарка, і утилітарний, і під ще пару турнікетів.
===========
А загалом - в ЗСУ класне забезпечення.
Ходжу, пинаю зампотила, бо мій сержант з ТЗ рами не збере.
Переваги старого ветерана )))
І правильного воїна все повинно бути своє. В тому числі повний комплект усіх інструментів. І електро, і бензо )) І зверху на даху ще зимова гума, усі п'ять ))
Ноут віддавати на профілактику ніколи - сиджу вибираю на сайтах б/у ноутів ще один ))
На всяк пожежний.
А ви питаєте, куди у нас бойові діваються ))