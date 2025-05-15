УКР
"Контракт 18-24": У Міноборони розповіли, що входить до комплекту речового забезпечення військовослужбовців. ФОТО

Кожен громадянин, який укладає "Контракт 18–24", отримує повне речове забезпечення, необхідне для проходження військової служби (відповідно до Норми №1, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 29.04.2016 №232).

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, начальник відділу постачання управління забезпечення майном та послугами Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України полковник Віталій Рябов зазначив, що людина, яка укладає контракт, одразу отримує згідно з Нормами забезпечення все необхідне речове майно для служби.

Що входить до стартового комплекту

Головні убори

  • Кашкет польовий (кепі бойове)
  • Кепі (тип К)
  • Панама літня польова
  • Шапка-феска (шапка-підшоломник)
  • Шапка зимова

Читайте: Охочих долучитися до проєкту "Контракт 18-24" стає більше, - Сухопутні війська ЗСУ

Обмундирування

  • Костюм літній польовий
  • Штани костюма літнього польового
  • Костюм-утеплювач
  • Костюм вітровологозахисний демісезонний або пончо
  • Куртка демісезонна
  • Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова)
  • Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові)
  • Сорочка-поло
  • Сорочка бойова
  • Рукавички демісезонні
  • Рукавички зимові
  • Шарф-труба літній
  • Шарф-труба зимовий

Читайте: Підписано сотні контрактів за програмою "18-24", - Міноборони

Білизна

  • Фуфайка (з короткими рукавами)
  • Труси чоловічі
  • Труси жіночі
  • Топ жіночий
  • Білизна натільна демісезонна
  • Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)
  • Шкарпетки літні (трекінгові)
  • Шкарпетки зимові (трекінгові)

Взуття

  • Напівчеревики
  • Черевики літні
  • Черевики з високими берцями зимові
  • Капці казармені
  • Бахіли утеплені
  • Чоботи гумові

Також читайте: Уряд розширив проєкт "Контракт 18-24": тепер він діє для Нацгвардії та ДПСУ

"Контракт 18-24": комплект речового забезпечення

Спорядження

  • Рукавички тактичні
  • Беруші спеціальні індивідуальні
  • Ремінь брючний
  • Сумка транспортна індивідуальна
  • Сумка адміністративна
  • Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни
  • Мішок спальний
  • Килим спальний польовий ізоляційний
  • Сидіння польове ізоляційне
  • Фляга індивідуальна польова
  • Чохол для фляги індивідуальної польової
  • Казанок індивідуальний польовий
  • Чохол для шолома бойового балістичного
  • Чохол для бронежилета модульного або полегшеного

Читайте: 1-й центр рекрутингу зможе рекрутувати за "Контракт 18-24" у ще чотири бригади Сухопутних військ

"Контракт 18-24": комплект речового забезпечення

Засоби індивідуального захисту

  • Окуляри захисні балістичні
  • Шолом бойовий балістичний
  • Бронежилет модульний або полегшений

Цей комплект забезпечує повну готовність військовослужбовця до виконання службових обов'язків у різних кліматичних умовах та обставинах.

Читайте: "Контракт 18-24": до проєкту долучилися чотири бригади Держприкордонслужби

Про програму "Контракт 18-24"

Програма "Контракт 18-24" призначена для громадян України віком від 18 до 24 років, які бажають пройти військову службу за контрактом протягом одного року.

Автор: 

контракт (425) Міноборони (7635) одяг (216)
Топ коментарі
+5
*Фляга індивідуальна польова
*Чохол для фляги індивідуальної польової
*Казанок індивідуальний польовий
=================
Це один комплект, дебіли! Йде разом.
А підсумки?
Куди магазини засовувати? По кишеням?
Вічна проблема, ще з 22-го.
І сумка збросу щоб була. І РПС окрім броніка. З підсумками й під гранати, і сухарка, і утилітарний, і під ще пару турнікетів.
===========
А загалом - в ЗСУ класне забезпечення.
15.05.2025 19:40 Відповісти
+4
"Контракт 18-24": У Міноборони розповіли, що входить до комплекту речового забезпечення військовослужбовців

Повний комплект речей і промов президента?
15.05.2025 19:34 Відповісти
+4
А потом как всегда все подвезут волонтеры.
15.05.2025 20:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Контракт 18-24": У Міноборони розповіли, що входить до комплекту речового забезпечення військовослужбовців

Повний комплект речей і промов президента?
15.05.2025 19:34 Відповісти
10 томів,мілким шрифтом
15.05.2025 20:09 Відповісти
в рулонах...
15.05.2025 20:10 Відповісти
Труси чоловічі
Труси жіночі
Топ жіночий Джерело: https://censor.net/ua/p3552480
- і це одним і тим людям ?
15.05.2025 19:34 Відповісти
а можна якось в 30 років укласти контракт 18-24?
показати весь коментар
Ніт
В 30 років можна укласти звичайний контракт
... або бути бусифікованим
15.05.2025 19:41 Відповісти
або послати
показати весь коментар
*Фляга індивідуальна польова
*Чохол для фляги індивідуальної польової
*Казанок індивідуальний польовий
=================
Це один комплект, дебіли! Йде разом.
А підсумки?
Куди магазини засовувати? По кишеням?
Вічна проблема, ще з 22-го.
І сумка збросу щоб була. І РПС окрім броніка. З підсумками й під гранати, і сухарка, і утилітарний, і під ще пару турнікетів.
===========
А загалом - в ЗСУ класне забезпечення.
15.05.2025 19:40 Відповісти
Якось син передав дві пари носків (ті і ті)випробував, якісні.
показати весь коментар
А потом как всегда все подвезут волонтеры.
15.05.2025 20:07 Відповісти
Де зберігати,зимове.
показати весь коментар
Додому Новою Поштою
15.05.2025 20:54 Відповісти
Та так,вже забрав.
показати весь коментар
В 25-му стало трохи гірше. Стало більш складно отримувати те що треба.
Ходжу, пинаю зампотила, бо мій сержант з ТЗ рами не збере.
Переваги старого ветерана )))
15.05.2025 21:09 Відповісти
Стільки добра... Бракує тільки шафи, де це добро поскладати. Я не знайшов у списку ні шафи, ні куфра .
показати весь коментар
Шафа - штука наживна ))) За півроку на війні прийдеться брати собі особисто пікапа - ельку, чи ще шось - возити усі клунки. І то місця буде не вистачати.
І правильного воїна все повинно бути своє. В тому числі повний комплект усіх інструментів. І електро, і бензо )) І зверху на даху ще зимова гума, усі п'ять ))
показати весь коментар
Маю ноутбук, здоровий монітор, пауербанку, старлінк.
Ноут віддавати на профілактику ніколи - сиджу вибираю на сайтах б/у ноутів ще один ))
На всяк пожежний.
А ви питаєте, куди у нас бойові діваються ))
показати весь коментар
а де 2 раба і клаптик землі?
показати весь коментар
а б1бл1я чи талмуд
показати весь коментар
