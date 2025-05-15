"Контракт 18-24": В Минобороны рассказали, что входит в комплект вещевого обеспечения военнослужащих. ФОТО

Каждый гражданин, который заключает "Контракт 18-24", получает полное вещевое обеспечение, необходимое для прохождения военной службы (в соответствии с Нормой №1, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 29.04.2016 №232).

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, начальник отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины полковник Виталий Рябов отметил, что человек, который заключает контракт, сразу получает согласно Нормам обеспечения все необходимое вещевое имущество для службы.

Что входит в стартовый комплект

Головные уборы

Фуражка полевая (кепи боевое)

Кепи (тип К)

Панама летняя полевая

Шапка-феска (шапка-подшлемник)

Шапка зимняя

Обмундирование

Костюм летний полевой

Брюки костюма летнего полевого

Костюм-утеплитель

Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо

Куртка демисезонная

Куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая)

Брюки ветровлагозащитные зимние (брюки утепленные полевые)

Рубашка-поло

Боевая рубашка

Перчатки демисезонные

Перчатки зимние

Шарф-труба летний

Шарф-труба зимний

Белье

Фуфайка (с короткими рукавами)

Трусы мужские

Трусы женские

Топ женский

Белье нательное демисезонное

Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)

Носки летние (треккинговые)

Носки зимние (треккинговые)

Обувь

Полуботинки

Ботинки летние

Ботинки с высокими берцами зимние

Тапочки казарменные

Бахилы утепленные

Сапоги резиновые

Снаряжение

Перчатки тактические

Беруши специальные индивидуальные

Ремень брючный

Сумка транспортная индивидуальная

Сумка административная

Сумка-подсумок для предметов личной гигиены

Мешок спальный

Ковер спальный полевой изоляционный

Сиденье полевое изоляционное

Фляга индивидуальная полевая

Чехол для фляги индивидуальной полевой

Котелок индивидуальный полевой

Чехол для шлема боевого баллистического

Чехол для бронежилета модульного или облегченного

Средства индивидуальной защиты

Очки защитные баллистические

Шлем боевой баллистический

Бронежилет модульный или облегченный

Этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению служебных обязанностей в различных климатических условиях и обстоятельствах.

О программе "Контракт 18-24"

Программа "Контракт 18-24" предназначена для граждан Украины в возрасте от 18 до 24 лет, желающих пройти военную службу по контракту в течение одного года.