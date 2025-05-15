РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10847 посетителей онлайн
Новости Фото Контракт 18-24
3 897 19

"Контракт 18-24": В Минобороны рассказали, что входит в комплект вещевого обеспечения военнослужащих. ФОТО

Каждый гражданин, который заключает "Контракт 18-24", получает полное вещевое обеспечение, необходимое для прохождения военной службы (в соответствии с Нормой №1, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 29.04.2016 №232).

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, начальник отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины полковник Виталий Рябов отметил, что человек, который заключает контракт, сразу получает согласно Нормам обеспечения все необходимое вещевое имущество для службы.

Что входит в стартовый комплект

Головные уборы

  • Фуражка полевая (кепи боевое)
  • Кепи (тип К)
  • Панама летняя полевая
  • Шапка-феска (шапка-подшлемник)
  • Шапка зимняя

Читайте: Желающих присоединиться к проекту "Контракт 18-24" становится больше, - Сухопутные войска ВСУ

Обмундирование

  • Костюм летний полевой
  • Брюки костюма летнего полевого
  • Костюм-утеплитель
  • Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо
  • Куртка демисезонная
  • Куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая)
  • Брюки ветровлагозащитные зимние (брюки утепленные полевые)
  • Рубашка-поло
  • Боевая рубашка
  • Перчатки демисезонные
  • Перчатки зимние
  • Шарф-труба летний
  • Шарф-труба зимний

Читайте: Подписаны сотни контрактов по программе "18-24", - Минобороны

Белье

  • Фуфайка (с короткими рукавами)
  • Трусы мужские
  • Трусы женские
  • Топ женский
  • Белье нательное демисезонное
  • Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)
  • Носки летние (треккинговые)
  • Носки зимние (треккинговые)

Обувь

  • Полуботинки
  • Ботинки летние
  • Ботинки с высокими берцами зимние
  • Тапочки казарменные
  • Бахилы утепленные
  • Сапоги резиновые

Также читайте: Правительство расширило проект "Контракт 18-24": теперь он действует для Нацгвардии и ГПСУ

"Контракт 18-24": комплект речового забезпечення

Снаряжение

  • Перчатки тактические
  • Беруши специальные индивидуальные
  • Ремень брючный
  • Сумка транспортная индивидуальная
  • Сумка административная
  • Сумка-подсумок для предметов личной гигиены
  • Мешок спальный
  • Ковер спальный полевой изоляционный
  • Сиденье полевое изоляционное
  • Фляга индивидуальная полевая
  • Чехол для фляги индивидуальной полевой
  • Котелок индивидуальный полевой
  • Чехол для шлема боевого баллистического 
  • Чехол для бронежилета модульного или облегченного

Читайте: 1-й центр рекрутинга сможет рекрутировать по "Контракту 18-24" в еще четыре бригады Сухопутных войск

"Контракт 18-24": комплект речового забезпечення

Средства индивидуальной защиты

  • Очки защитные баллистические
  • Шлем боевой баллистический
  • Бронежилет модульный или облегченный

Этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению служебных обязанностей в различных климатических условиях и обстоятельствах.

Читайте: "Контракт 18-24": к проекту присоединились четыре бригады Госпогранслужбы

О программе "Контракт 18-24"

Программа "Контракт 18-24" предназначена для граждан Украины в возрасте от 18 до 24 лет, желающих пройти военную службу по контракту в течение одного года.

Автор: 

контракт (444) Минобороны (9548) одежда (170)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
*Фляга індивідуальна польова
*Чохол для фляги індивідуальної польової
*Казанок індивідуальний польовий
=================
Це один комплект, дебіли! Йде разом.
А підсумки?
Куди магазини засовувати? По кишеням?
Вічна проблема, ще з 22-го.
І сумка збросу щоб була. І РПС окрім броніка. З підсумками й під гранати, і сухарка, і утилітарний, і під ще пару турнікетів.
===========
А загалом - в ЗСУ класне забезпечення.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:40 Ответить
+4
"Контракт 18-24": У Міноборони розповіли, що входить до комплекту речового забезпечення військовослужбовців

Повний комплект речей і промов президента?
показать весь комментарий
15.05.2025 19:34 Ответить
+4
А потом как всегда все подвезут волонтеры.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Контракт 18-24": У Міноборони розповіли, що входить до комплекту речового забезпечення військовослужбовців

Повний комплект речей і промов президента?
показать весь комментарий
15.05.2025 19:34 Ответить
10 томів,мілким шрифтом
показать весь комментарий
15.05.2025 20:09 Ответить
в рулонах...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:10 Ответить
Труси чоловічі
Труси жіночі
Топ жіночий Джерело: https://censor.net/ua/p3552480
- і це одним і тим людям ?
показать весь комментарий
15.05.2025 19:34 Ответить
а можна якось в 30 років укласти контракт 18-24?
показать весь комментарий
15.05.2025 19:35 Ответить
Ніт
В 30 років можна укласти звичайний контракт
... або бути бусифікованим
показать весь комментарий
15.05.2025 19:41 Ответить
або послати
показать весь комментарий
15.05.2025 19:47 Ответить
*Фляга індивідуальна польова
*Чохол для фляги індивідуальної польової
*Казанок індивідуальний польовий
=================
Це один комплект, дебіли! Йде разом.
А підсумки?
Куди магазини засовувати? По кишеням?
Вічна проблема, ще з 22-го.
І сумка збросу щоб була. І РПС окрім броніка. З підсумками й під гранати, і сухарка, і утилітарний, і під ще пару турнікетів.
===========
А загалом - в ЗСУ класне забезпечення.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:40 Ответить
Якось син передав дві пари носків (ті і ті)випробував, якісні.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:46 Ответить
А потом как всегда все подвезут волонтеры.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:07 Ответить
Де зберігати,зимове.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:41 Ответить
Додому Новою Поштою
показать весь комментарий
15.05.2025 20:54 Ответить
Та так,вже забрав.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:02 Ответить
В 25-му стало трохи гірше. Стало більш складно отримувати те що треба.
Ходжу, пинаю зампотила, бо мій сержант з ТЗ рами не збере.
Переваги старого ветерана )))
показать весь комментарий
15.05.2025 21:09 Ответить
Стільки добра... Бракує тільки шафи, де це добро поскладати. Я не знайшов у списку ні шафи, ні куфра .
показать весь комментарий
15.05.2025 20:48 Ответить
Шафа - штука наживна ))) За півроку на війні прийдеться брати собі особисто пікапа - ельку, чи ще шось - возити усі клунки. І то місця буде не вистачати.
І правильного воїна все повинно бути своє. В тому числі повний комплект усіх інструментів. І електро, і бензо )) І зверху на даху ще зимова гума, усі п'ять ))
показать весь комментарий
15.05.2025 21:03 Ответить
Маю ноутбук, здоровий монітор, пауербанку, старлінк.
Ноут віддавати на профілактику ніколи - сиджу вибираю на сайтах б/у ноутів ще один ))
На всяк пожежний.
А ви питаєте, куди у нас бойові діваються ))
показать весь комментарий
15.05.2025 21:06 Ответить
а де 2 раба і клаптик землі?
показать весь комментарий
15.05.2025 20:49 Ответить
а б1бл1я чи талмуд
показать весь комментарий
15.05.2025 21:49 Ответить
 
 