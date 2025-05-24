Ексміністр економіки Шеремета мобілізувався до Нацгвардії

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році Павло Шеремета мобілізувався до Сил оборони України.

Про це він 23 травня повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Шеремета зазначив, що служитиме у Національній гвардії, проте не уточнив бригаду та підрозділ.

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Що відомо про Павла Шеремета?

Павло Шеремета був призначений на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Арсенія Яценюка 27 лютого 2014 року. У вересні 2014 року він пішов у відставку.

Він пішов з посади після конфлікту щодо кадрових рішень в уряді, зокрема через призначення на посаду заступника міністра - торгового представника Валерія П'ятницького, яке було проведено без узгодження з ним і без його подання.

Після відставки займався викладанням і консалтингом.

Шеремета також є засновником Києво-Могилянської бізнес-школи й колишнім президентом Київської школи економіки.

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