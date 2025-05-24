Ексміністр економіки Шеремета мобілізувався до Нацгвардії
Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році Павло Шеремета мобілізувався до Сил оборони України.
Про це він 23 травня повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Шеремета зазначив, що служитиме у Національній гвардії, проте не уточнив бригаду та підрозділ.
Що відомо про Павла Шеремета?
Павло Шеремета був призначений на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Арсенія Яценюка 27 лютого 2014 року. У вересні 2014 року він пішов у відставку.
Він пішов з посади після конфлікту щодо кадрових рішень в уряді, зокрема через призначення на посаду заступника міністра - торгового представника Валерія П'ятницького, яке було проведено без узгодження з ним і без його подання.
Після відставки займався викладанням і консалтингом.
Шеремета також є засновником Києво-Могилянської бізнес-школи й колишнім президентом Київської школи економіки.
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І то гарно і за це молодець.
Причому, їх улюблена робота-навалювати лайна на вентилятор...
бо в Україні НЕ війна, а суцільні ресторани
а український ВПК бідкається, що загружений лише на 45%.
кажуть могли б легко виробити ще 1,5 !!! дронів на рік !!!!
але, НЕМАЄ ГРОШЕЙ у Держави, та й і людей немає....
курва !