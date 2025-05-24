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Новини Павло Шеремета мобілізувався до Нацгвардії
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Ексміністр економіки Шеремета мобілізувався до Нацгвардії

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році Павло Шеремета мобілізувався до Сил оборони України.

Про це він 23 травня повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ

Шеремета зазначив, що служитиме у Національній гвардії, проте не уточнив бригаду та підрозділ.

Павло Шеремета мобілізувався до Національної гвардії

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Юрій Бутусов мобілізувався в Національну Гвардію України. ВIДЕО

Що відомо про Павла Шеремета?

Павло Шеремета був призначений на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Арсенія Яценюка 27 лютого 2014 року. У вересні 2014 року він пішов у відставку.

Він пішов з посади після конфлікту щодо кадрових рішень в уряді, зокрема через призначення на посаду заступника міністра - торгового представника Валерія П'ятницького, яке було проведено без узгодження з ним і без його подання.

Після відставки займався викладанням і консалтингом.

Шеремета також є засновником Києво-Могилянської бізнес-школи й колишнім президентом Київської школи економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24": до проєкту долучились дві бригади Національної гвардії

Автор: 

Національна гвардія (1564) мобілізація (3100) Шеремета Павло економіст (3)


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Топ коментарі
+11
Для кого ці понти? Можна подумать він сидітеме з моїм братом в окопі під Кліщіївкою!
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24.05.2025 11:53
+10
Честь.
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24.05.2025 12:05
+9
а Бутусов? Може, йому таке ж запитання задаш?
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24.05.2025 11:56
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Фінвідділ?
І то гарно і за це молодець.
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24.05.2025 11:52 Відповісти
Он 71 года рождения. В штурмовики не очень подходит.
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24.05.2025 11:59 Відповісти
Так, аоде і в штурмоаіки, але він сам мобілізувався, скорійш за рекрутирінгом і підібрав собі вакансію. З часом дізнаємось.
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24.05.2025 12:57 Відповісти
Який молодець, не став очікувати 2031 року коли 60 виповниться.
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24.05.2025 17:18 Відповісти
Для кого ці понти? Можна подумать він сидітеме з моїм братом в окопі під Кліщіївкою!
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24.05.2025 11:53 Відповісти
а Бутусов? Може, йому таке ж запитання задаш?
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24.05.2025 11:56 Відповісти
Вами легко маніпулють.Був на нулі і що з цього?Бути на нулі і виконувати бойові завдання на нулі це зовсім різні речі!Будучи в НГУ можно весь час бути в тилу
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24.05.2025 12:34 Відповісти
В Закарпатському військовому окерузі всі місця зайняті Коляном Котлєтою, бужанськими, Бур'янами і гвардією шуфрічів.
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24.05.2025 12:35 Відповісти
А ти де, воїн?
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24.05.2025 12:23 Відповісти
Та хоч куди! треба всій країні воювати на різних фронтах.
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24.05.2025 11:56 Відповісти
От такі й воюють,хто на фейсбучному,хто на цензорному,в телеграм і іСтограмному напрямку.
Причому, їх улюблена робота-навалювати лайна на вентилятор...
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24.05.2025 13:45 Відповісти
+💯!

бо в Україні НЕ війна, а суцільні ресторани

а український ВПК бідкається, що загружений лише на 45%.
кажуть могли б легко виробити ще 1,5 !!! дронів на рік !!!!

але, НЕМАЄ ГРОШЕЙ у Держави, та й і людей немає....

курва !
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24.05.2025 13:51 Відповісти
Цікаво, а де зараз перебуває демобілізований сапер Насіров?
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24.05.2025 11:58 Відповісти
Повернули в камеру!!!
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24.05.2025 15:31 Відповісти
Честь.
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24.05.2025 12:05 Відповісти
Наверное вместе с кварталовцами будет "служить"?
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24.05.2025 12:11 Відповісти
Повага до пана Шеремети. А хто насміхається, що він ніби буде десь в тилу, то негайно зателефонуйте командиру цього підрозділу і йдіть на його місце. Це кадри минулої влади, попередників, а слугориги сидять в офісі президента і уряді, як на посадах, так і сотнях штатних і нештатних радників, позаймали місця у військово-цивільних адміністраціх.
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24.05.2025 12:33 Відповісти
Деб не був яку посаду не займав головне щоб була користь
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24.05.2025 12:48 Відповісти
Клоун из квартала тоже там числится и спокойно катается по гастролям,похоже там целое кубло таких хитрунов.
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24.05.2025 13:33 Відповісти
Цікаво чому саме у Нацгвардію?
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24.05.2025 13:41 Відповісти
А чого? А того!
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24.05.2025 14:46 Відповісти
Вони можуть тільки в менти.
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24.05.2025 16:11 Відповісти
Напевно скоро вже дійсно буде угода, вірні ознаки проглядаються
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24.05.2025 15:20 Відповісти
Мабуть учора на днюхє комусь програв на бажання.
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24.05.2025 17:16 Відповісти
 
 