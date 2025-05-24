На фронте произошло 85 боестолкновений, 25 из них - на Покровском направлении, 15 боев еще продолжаются на востоке, - Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 85 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 24 мая, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

От обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты Порозок, Каменская Слобода, Логи Черниговской области; Степок, Дмитровка, Марьино, Заречное, Прогресс, Турья, Тимофеевка, Братеница, Шевченково, Миропольское Сумской области.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов, получил отпор.

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На Купянском направлении противник дважды пытался продвинуться в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки, но был остановлен нашими защитниками.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи населенных пунктов Копанки, Липовое, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в направлении Карповки, Грековки, Ольговки, три боестолкновения продолжаются.

На Сиверском направлении нашими защитниками были отражены две вражеские атаки в районах Белогоровки и Переездного.

Две атаки вражеских подразделений отбили наши защитники на Краматорском направлении, западнее Андреевки и в направлении Предтечино, еще одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал девять раз неподалеку Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлении Плещиевки, сейчас идут три боестолкновения.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Троицкое и Андреевка.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 19 атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Авиаудару подверглись Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптевое.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатырь, Вильное Поле, Ривнополь, Новоселка, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

Противник нанес авиаудары в районах Новодаровки, Новополя, Перестройки и Комара.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенных пунктов Гуляйполе и Малиновка. Активных наступательных действий противника не было.

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На Ореховском направлении оккупанты, при поддержке авиации, наступали в направлении Новоандреевки, также боевые действия произошли в районах Степного и Малых Щербаков. Всего на направлении зафиксировано три боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое.

Обстановка в Курской области

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение этих суток отбили 11 атак российских захватчиков, еще пять боестолкновений продолжаются. Противник нанес 8 авиационных ударов, сбросив при этом девять КАБов, осуществил 62 обстрела, в том числе, два - из реактивных систем залпового огня.

Как добавили в Генштабе, на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.