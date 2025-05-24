Путин неоднократно отказывался от прекращения огня. Без давления на РФ война будет продолжаться, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно отказывался от прекращения огня. Нужны новые санкции на РФ, потому что без дополнительного давления на государство-агрессора война будет продолжаться.
Об этом сказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин отказался от прекращения огня уже неоднократно. Это ничего ему не дает, кроме того, что каждый день он забирает жизни. Каждый день дает поводы для новых санкций против России, каждый день доказывает, что без давления на Россию война будет продолжаться", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что "Россия каждый день наполняет горем и убийствами - просто затягивает войну".
"В течение дня продолжались работы в Киеве после российского удара. К сожалению, люди пострадали, были повреждены дома, торговый центр. Россия каждый день наполняет горем и убийствами - просто затягивает войну. Вчера - жестокий удар по Одесской области. Ежедневно - по Сумщине, по Харьковщине, другим нашим регионам. На все это нужна реакция - жесткая реакция Соединенных Штатов Америки, реакция Европы, реакция всех в мире, кто хочет завершения войны", - заявил глава государства.
Президент добавил, что Украина готова к любой форме дипломатии, которая даст результат.
"Мы готовы ко всем шагам, которые смогут гарантировать реальную безопасность. Именно Россия ни к чему не готова. Следующая неделя должна быть временем активности ради нового давления на Россию, то есть ради мира. Спасибо всем в мире, кто с нами, с Украиной, с украинцами", - сказал Зеленский.
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Якщо не спрацювала силенна купа попередніх санкцій, то якого гуя спрацюють наступні?
До твого приходу до влади ми не були банановою республікою, яка не здатна робити ракети.
Потім не виходило і пообіцяв "як не зможу-то піду".І знову на.бав.
Вже рік прострочив на посаді,а просвіту у його правлінні-ніякого.
Спочатку Порошенко йому мішов,тепер Трамп винен-вічно хтось винен в проблемах країни,лише не він,найвеличніший. Та,ще і довів до того,що країною керує постороння особа,а він її оберігає своїми повноваженнями. Коли та мара закінчиться вся?
КГБпапи Карло? Обіцянки зупинити війну, звинувачення, що війна вигідна попередникам, всю цю грьобану пургу гнав по всім телеканалам ти Вован. Тож відповідай, курва брехлива, нарешті за свій дешевий звіздьож, а не кажи кудись у Всесвіт, що хтось з сузір"я Альфа Центавра, тепер має тиснути на путіна, але не ти. Той, хто у 2014-2019 вмів тиснути на путіна, хто пов"язав путіна по руках і ногах Мінськими домовленостями, хто зупинив війну та дав країні дорогоцінний час на модернізацію та відновлення, той хто є фаховим політиком та дипломатом, того ти разом з усіма олігархами-власниками каналів ахмєтовими-пінчуками-коломойшами, поливали лайном роками і це дозволило привести до влади тебе, дурілку картонную, кремлівського скомороха, який лише зачитує чужі тексти, бо само ти і двох слів без суфльору не в змозі сказати. Тисни вже на *****, Вован, ти ж такий крутий, що ***** типу боїться з тобою зустрічатися в Стамбулі, як триндить твоя пропагандонська машина. Тож покажи як вмієш тиснути на *****, або йди нахєр з влади, бо твоя тотальна імпотенція у всьому просто вбиває Україну. Хоча схоже саме це і є твоєю метою.
Також результативність Мінських угод для України був вимушений визнати *****, який 13.05.2025 сказав: "Підписуючи Мінські угоди, ми все-таки розраховували на те, що їх будуть дотримуватися. Але, як з'ясувалося, нас просто надули. Взяли просто паузу під приводом необхідності дотримання Мінських угод для того, щоб переозброїти Україну і підготувати її до війни з росією". Тож тепер буде цікаво співставити Мінські угоди і мирну угоду яку підпише ZEлідор.
Рятуйте, люди добрі!!!"
Дадуть США ядерну зброю,скаже-мало заряду.
Перед вторгненням знищував оборонні потужності(що хіба вартує кб південне),під час вторгнення - не налагодив нові.
Впродовж всього часу різні нездійсненні анонси і плани
Армія залежить виключно від поставок.
Такий результат вибору 73-іх по приколу.