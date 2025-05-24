Путин неоднократно отказывался от прекращения огня. Без давления на РФ война будет продолжаться, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно отказывался от прекращения огня. Нужны новые санкции на РФ, потому что без дополнительного давления на государство-агрессора война будет продолжаться.

Об этом сказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин отказался от прекращения огня уже неоднократно. Это ничего ему не дает, кроме того, что каждый день он забирает жизни. Каждый день дает поводы для новых санкций против России, каждый день доказывает, что без давления на Россию война будет продолжаться", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что "Россия каждый день наполняет горем и убийствами - просто затягивает войну".

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"В течение дня продолжались работы в Киеве после российского удара. К сожалению, люди пострадали, были повреждены дома, торговый центр. Россия каждый день наполняет горем и убийствами - просто затягивает войну. Вчера - жестокий удар по Одесской области. Ежедневно - по Сумщине, по Харьковщине, другим нашим регионам. На все это нужна реакция - жесткая реакция Соединенных Штатов Америки, реакция Европы, реакция всех в мире, кто хочет завершения войны", - заявил глава государства.

Президент добавил, что Украина готова к любой форме дипломатии, которая даст результат.

"Мы готовы ко всем шагам, которые смогут гарантировать реальную безопасность. Именно Россия ни к чему не готова. Следующая неделя должна быть временем активности ради нового давления на Россию, то есть ради мира. Спасибо всем в мире, кто с нами, с Украиной, с украинцами", - сказал Зеленский.

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