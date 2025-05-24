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Новости Санкции против России Прекращение огня между Украиной и РФ
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Путин неоднократно отказывался от прекращения огня. Без давления на РФ война будет продолжаться, - Зеленский

Зеленский призывает усилить санкции против РФ на фоне очередной атаки

Российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно отказывался от прекращения огня. Нужны новые санкции на РФ, потому что без дополнительного давления на государство-агрессора война будет продолжаться.

Об этом сказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин отказался от прекращения огня уже неоднократно. Это ничего ему не дает, кроме того, что каждый день он забирает жизни. Каждый день дает поводы для новых санкций против России, каждый день доказывает, что без давления на Россию война будет продолжаться", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что "Россия каждый день наполняет горем и убийствами - просто затягивает войну".

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"В течение дня продолжались работы в Киеве после российского удара. К сожалению, люди пострадали, были повреждены дома, торговый центр. Россия каждый день наполняет горем и убийствами - просто затягивает войну. Вчера - жестокий удар по Одесской области. Ежедневно - по Сумщине, по Харьковщине, другим нашим регионам. На все это нужна реакция - жесткая реакция Соединенных Штатов Америки, реакция Европы, реакция всех в мире, кто хочет завершения войны", - заявил глава государства.

Президент добавил, что Украина готова к любой форме дипломатии, которая даст результат.

"Мы готовы ко всем шагам, которые смогут гарантировать реальную безопасность. Именно Россия ни к чему не готова. Следующая неделя должна быть временем активности ради нового давления на Россию, то есть ради мира. Спасибо всем в мире, кто с нами, с Украиной, с украинцами", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20720) санкции (11421) прекращения огня (267)


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Топ комментарии
+26
Краще розкажи, як Портнов перетинав кордон туди сюди, коли завгодно…
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24.05.2025 20:38
+25
Та ти ж казав що війна вигідна Порошенко, і закінчиш швиденько. А якщо не закінчиш - не будеш триматися за посаду. Ой брехлоооооооо. Дебіли повірили актору.
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24.05.2025 20:41
+18
Досить апелювати до світу, ми самі! Діставай пісюна і тисни. Не спроможний? То йди геть!
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24.05.2025 20:35
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Тисни вава, тисни на усі клавіші
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24.05.2025 20:32 Ответить
піаніно?
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24.05.2025 20:50 Ответить
Досить апелювати до світу, ми самі! Діставай пісюна і тисни. Не спроможний? То йди геть!
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24.05.2025 20:35 Ответить
Знову це вечірнж п₴рдіння в калюжу
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24.05.2025 20:35 Ответить
Краще розкажи, як Портнов перетинав кордон туди сюди, коли завгодно…
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24.05.2025 20:38 Ответить
і без санкцій від "зезрадників"
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24.05.2025 20:41 Ответить
Автівкою(Краще запитати для чого?
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24.05.2025 20:43 Ответить
Та ти ж казав що війна вигідна Порошенко, і закінчиш швиденько. А якщо не закінчиш - не будеш триматися за посаду. Ой брехлоооооооо. Дебіли повірили актору.
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24.05.2025 20:41 Ответить
Він просто переоцінив власну гостроту зору(Мав заглянути ******* в очі,а той підклав анальну дірку(
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24.05.2025 20:44 Ответить
Це 73% виявились з пониженою соціальною відповідальністю
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24.05.2025 21:15 Ответить
Потрібні нові санкції на РФ, бо без додаткового тиску на державу-агресора війна триватиме

Якщо не спрацювала силенна купа попередніх санкцій, то якого гуя спрацюють наступні?
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24.05.2025 20:51 Ответить
Де наші ракети, Вава? Вже 6 років, як ти вмостився в крісло президента країни, що воює. І Україна має потужності і ресурси для створення ракет.
До твого приходу до влади ми не були банановою республікою, яка не здатна робити ракети.
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24.05.2025 20:52 Ответить
Що не ясно? Недобросовісні виробники обманули залізного Гетьмана на 770 мільйонів долярів
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24.05.2025 20:57 Ответить
Шта????
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24.05.2025 21:13 Ответить
Тут порохоботи хочуть реакцію, як путінський сексот портнов вїзджав і виїзджав з України перед концертом кобзона. Санич, поясни недалеким🤔
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24.05.2025 20:54 Ответить
Кто-нибудь давите на кремль. Ясно-понятно.
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24.05.2025 20:59 Ответить
Зброї катма
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24.05.2025 20:59 Ответить
Без зміни влади в Україні війна триватиме, бо війна стала виправденням у цієї влади порушенні виборчих прав громадян.
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24.05.2025 21:03 Ответить
Що ж це? На піарі про швидке закінчення війни і отримав посаду президента.
Потім не виходило і пообіцяв "як не зможу-то піду".І знову на.бав.
Вже рік прострочив на посаді,а просвіту у його правлінні-ніякого.
Спочатку Порошенко йому мішов,тепер Трамп винен-вічно хтось винен в проблемах країни,лише не він,найвеличніший. Та,ще і довів до того,що країною керує постороння особа,а він її оберігає своїми повноваженнями. Коли та мара закінчиться вся?
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24.05.2025 21:04 Ответить
ЛІДОР, я як там собі поживає Потужний План Перемоги ? Чи не час по ньому тобі зіграти на піаніно своїм "сельдереем" поховальний марш Шопена?
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24.05.2025 21:04 Ответить
а хто побачив мир в очах %уйла, чи не ти, янелох=боневтік??
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24.05.2025 21:09 Ответить
"Ми очікуємо від партнерів тиску. А ще ядрьону бомбу. Ось з нею я точно переможу!"
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24.05.2025 21:09 Ответить
Єдині дієві санкції проти Сосії і московського режиму це довбати Сосію зранку до вечора починаючи від московських аеропортів, закінчуючи НПЗ, заводами, електростанціями і полями з посівами зернових.
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24.05.2025 21:11 Ответить
Ну так тисни, курва, ти ж коли пхав свій тухєс в президентське крісло, розповідав що ти зможеш зазирнути ***** в його очко настільки глибоко та душевно, що війна скінчиться. Невже ***** не оцінив твоїх ласк та пестощів, Вован? А тепер ти комусь кажеш, що має бути тиск на путіна, тобто хтось (не ти) має тиснути на путіна... Бляха а ти тоді хто, Вован??? Ти хєр с бугра чи Буратіно з коморки КГБ папи Карло? Обіцянки зупинити війну, звинувачення, що війна вигідна попередникам, всю цю грьобану пургу гнав по всім телеканалам ти Вован. Тож відповідай, курва брехлива, нарешті за свій дешевий звіздьож, а не кажи кудись у Всесвіт, що хтось з сузір"я Альфа Центавра, тепер має тиснути на путіна, але не ти. Той, хто у 2014-2019 вмів тиснути на путіна, хто пов"язав путіна по руках і ногах Мінськими домовленостями, хто зупинив війну та дав країні дорогоцінний час на модернізацію та відновлення, той хто є фаховим політиком та дипломатом, того ти разом з усіма олігархами-власниками каналів ахмєтовими-пінчуками-коломойшами, поливали лайном роками і це дозволило привести до влади тебе, дурілку картонную, кремлівського скомороха, який лише зачитує чужі тексти, бо само ти і двох слів без суфльору не в змозі сказати. Тисни вже на *****, Вован, ти ж такий крутий, що ***** типу боїться з тобою зустрічатися в Стамбулі, як триндить твоя пропагандонська машина. Тож покажи як вмієш тиснути на *****, або йди нахєр з влади, бо твоя тотальна імпотенція у всьому просто вбиває Україну. Хоча схоже саме це і є твоєю метою.
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24.05.2025 21:14 Ответить
Тобі ще може довести що 2х2 =4? Все просто і зрозуміло було написано
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24.05.2025 21:24 Ответить
вата ZEлена, вам імбіцилам, вже пояснялка притомилась пояснювати та доказувати, що 2х2=4, а не стільки, скільки скажуть по єдЫному шмарафону. У твого ZEленого скомороха вже не вийде підписати ще один Мінськ, бо в нього немає ані мізків ані досвіду ані часу, який він "талановито" *******, коли боровся з усім, що робили попередники не тому, що вони щось робили не так, а тому, що він хотів і хоче досі робити все навпаки. Іноді дивуєшся чому твій ZEлідОр не підписав закон ходити всім на руках головами донизу, бо Порошенко ходив по землі ногами. Твій ZEлений скоморох може підписати лише Стамбульську капітуляцію, яку він вже майже підписав у березні 2022, але лише завдяки ЗСУ цього не сталося, бо саме в березні 2022 москалоту відкинули від Києву, а потім з Харківської області та з Херсону. Експрезидент Франції, Франсуа Олланд, який був учасником Нормандськіх переговорів, казав в https://kyivindependent.com/national/hollande-there-will-only-be-a-way-out-of-the-conflict-when-russia-fails-on-the-ground інтерв'ю виданню The Kyiv Independent заявив, що Мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення та реформування ЗСУ, і це в подальшому зламало плани путіна на перемогу у 2022 році. Олланд також зазначив, що «мінськ» не дозволив путіну розширити тимчасово https://glavcom.ua/tags/okupovani-teritoriji.html окуповані території на Донбасі. https://glavcom.ua/news/olland-pro-minski-domovlenosti-dali-chas-zmitsniti-ukrajinsku-armiju-i-strimuvali-okupatsiju-donbasu-898832.html
Також результативність Мінських угод для України був вимушений визнати *****, який 13.05.2025 сказав: "Підписуючи Мінські угоди, ми все-таки розраховували на те, що їх будуть дотримуватися. Але, як з'ясувалося, нас просто надули. Взяли просто паузу під приводом необхідності дотримання Мінських угод для того, щоб переозброїти Україну і підготувати її до війни з росією". Тож тепер буде цікаво співставити Мінські угоди і мирну угоду яку підпише ZEлідор.
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24.05.2025 21:49 Ответить
Навіть, не дочитав. Більшої маячні ще не доводилось читати.
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24.05.2025 22:12 Ответить
Можеш навіть не напружуватися, ти просто стільки літер не знаєш, не кажучи вже про те що ти не в змозі зрозуміти зміст написаного... краще дивись передачки для zелених імбіцилів - квартали, дізєльшоу, лачєних-пєтрових-іванових-фєсєнок та іншу шушваль тріхомонозную. В Євангелії сказано "не мечи перла перед свиньми..." Тож обіцяю, перед тобою сьогодні перла припиняю метати...
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24.05.2025 22:20 Ответить
Вова вже стільки статей кримінального кодексу порушив, що буде чиплятись за крісло до останнього українця. Він навіть не спромігся виконати Конституцію та оголосити стан війни, а маємо кожні 3 місяці позорні укази про мобілізацію!
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24.05.2025 21:23 Ответить
Вся помилка в тому, що Боневтік дивився не в те око, де повинен бути мир.
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24.05.2025 21:38 Ответить
Та не вже? А ти ж хрипате казало на виборах ув 19 -му році що війна не закінчується тільки тому що Порошенко цього не хоче..... А тепер оно воно як... Брехлива ти потворо....
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24.05.2025 21:41 Ответить
На нари ішака тупорилого!
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24.05.2025 21:53 Ответить
Су* о 🤡 ,їди у відставку , разом зі своєю шоблою слуг , передай владу людям ,які зможуть захистити все шо ти потвора здав !!!
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24.05.2025 23:27 Ответить
Міг би сказати просто: "Я вам брехав з самого початку і обісрався.
Рятуйте, люди добрі!!!"
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24.05.2025 23:34 Ответить
Може хвате відостків,настогидли
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25.05.2025 06:39 Ответить
"Без тиску на РФ війна триватиме, - Зеленський".
Дадуть США ядерну зброю,скаже-мало заряду.
Перед вторгненням знищував оборонні потужності(що хіба вартує кб південне),під час вторгнення - не налагодив нові.
Впродовж всього часу різні нездійсненні анонси і плани
Армія залежить виключно від поставок.
Такий результат вибору 73-іх по приколу.
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25.05.2025 09:17 Ответить
 
 