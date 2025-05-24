Путін неодноразово відмовлявся від припинення вогню. Без тиску на РФ війна триватиме, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню. Потрібні нові санкції на РФ, бо без додаткового тиску на державу-агресора війна триватиме.

Про це сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін відмовився від припинення вогню вже неодноразово. Це нічого йому не дає, крім того, що кожного дня він забирає життя. Кожен день дає приводи для нових санкцій проти Росії, кожен день доводить, що без тиску на Росію війна триватиме", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що "Росія кожен день наповнює горем та вбивствами – просто затягує війну".

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"Протягом дня тривали роботи в Києві після російського удару. На жаль, люди постраждали, були пошкоджені будинки, торговельний центр. Росія кожен день наповнює горем та вбивствами – просто затягує війну. Вчора – жорстокий удар по Одещині. Щодня – по Сумщині, по Харківщині, інших наших регіонах. На все це потрібна реакція – жорстка реакція Сполучених Штатів Америки, реакція Європи, реакція всіх у світі, хто хоче завершення війни", - заявив очільник держави.

Президент додав, що Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат.

"Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру. Дякую всім у світі, хто з нами, з Україною, з українцями", - сказав Зеленський.

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