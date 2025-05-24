Путін неодноразово відмовлявся від припинення вогню. Без тиску на РФ війна триватиме, - Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню. Потрібні нові санкції на РФ, бо без додаткового тиску на державу-агресора війна триватиме.
Про це сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін відмовився від припинення вогню вже неодноразово. Це нічого йому не дає, крім того, що кожного дня він забирає життя. Кожен день дає приводи для нових санкцій проти Росії, кожен день доводить, що без тиску на Росію війна триватиме", - сказав очільник держави.
Зеленський зазначив, що "Росія кожен день наповнює горем та вбивствами – просто затягує війну".
"Протягом дня тривали роботи в Києві після російського удару. На жаль, люди постраждали, були пошкоджені будинки, торговельний центр. Росія кожен день наповнює горем та вбивствами – просто затягує війну. Вчора – жорстокий удар по Одещині. Щодня – по Сумщині, по Харківщині, інших наших регіонах. На все це потрібна реакція – жорстка реакція Сполучених Штатів Америки, реакція Європи, реакція всіх у світі, хто хоче завершення війни", - заявив очільник держави.
Президент додав, що Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат.
"Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру. Дякую всім у світі, хто з нами, з Україною, з українцями", - сказав Зеленський.
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Якщо не спрацювала силенна купа попередніх санкцій, то якого гуя спрацюють наступні?
До твого приходу до влади ми не були банановою республікою, яка не здатна робити ракети.
Потім не виходило і пообіцяв "як не зможу-то піду".І знову на.бав.
Вже рік прострочив на посаді,а просвіту у його правлінні-ніякого.
Спочатку Порошенко йому мішов,тепер Трамп винен-вічно хтось винен в проблемах країни,лише не він,найвеличніший. Та,ще і довів до того,що країною керує постороння особа,а він її оберігає своїми повноваженнями. Коли та мара закінчиться вся?
КГБпапи Карло? Обіцянки зупинити війну, звинувачення, що війна вигідна попередникам, всю цю грьобану пургу гнав по всім телеканалам ти Вован. Тож відповідай, курва брехлива, нарешті за свій дешевий звіздьож, а не кажи кудись у Всесвіт, що хтось з сузір"я Альфа Центавра, тепер має тиснути на путіна, але не ти. Той, хто у 2014-2019 вмів тиснути на путіна, хто пов"язав путіна по руках і ногах Мінськими домовленостями, хто зупинив війну та дав країні дорогоцінний час на модернізацію та відновлення, той хто є фаховим політиком та дипломатом, того ти разом з усіма олігархами-власниками каналів ахмєтовими-пінчуками-коломойшами, поливали лайном роками і це дозволило привести до влади тебе, дурілку картонную, кремлівського скомороха, який лише зачитує чужі тексти, бо само ти і двох слів без суфльору не в змозі сказати. Тисни вже на *****, Вован, ти ж такий крутий, що ***** типу боїться з тобою зустрічатися в Стамбулі, як триндить твоя пропагандонська машина. Тож покажи як вмієш тиснути на *****, або йди нахєр з влади, бо твоя тотальна імпотенція у всьому просто вбиває Україну. Хоча схоже саме це і є твоєю метою.
Також результативність Мінських угод для України був вимушений визнати *****, який 13.05.2025 сказав: "Підписуючи Мінські угоди, ми все-таки розраховували на те, що їх будуть дотримуватися. Але, як з'ясувалося, нас просто надули. Взяли просто паузу під приводом необхідності дотримання Мінських угод для того, щоб переозброїти Україну і підготувати її до війни з росією". Тож тепер буде цікаво співставити Мінські угоди і мирну угоду яку підпише ZEлідор.
Рятуйте, люди добрі!!!"
Дадуть США ядерну зброю,скаже-мало заряду.
Перед вторгненням знищував оборонні потужності(що хіба вартує кб південне),під час вторгнення - не налагодив нові.
Впродовж всього часу різні нездійсненні анонси і плани
Армія залежить виключно від поставок.
Такий результат вибору 73-іх по приколу.