УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7221 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії Припинення вогню між Україною та РФ
1 772 44

Путін неодноразово відмовлявся від припинення вогню. Без тиску на РФ війна триватиме, - Зеленський

Зеленський закликає посилити санкції проти РФ на тлі чергової атаки

Російський диктатор Володимир Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню. Потрібні нові санкції на РФ, бо без додаткового тиску на державу-агресора війна триватиме.

Про це сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін відмовився від припинення вогню вже неодноразово. Це нічого йому не дає, крім того, що кожного дня він забирає життя. Кожен день дає приводи для нових санкцій проти Росії, кожен день доводить, що без тиску на Росію війна триватиме", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що "Росія кожен день наповнює горем та вбивствами – просто затягує війну".

Читайте також: РФ вже тиждень готує "меморандум" для припинення вогню, потрібні нові санкції, - Зеленський

"Протягом дня тривали роботи в Києві після російського удару. На жаль, люди постраждали, були пошкоджені будинки, торговельний центр. Росія кожен день наповнює горем та вбивствами – просто затягує війну. Вчора – жорстокий удар по Одещині. Щодня – по Сумщині, по Харківщині, інших наших регіонах. На все це потрібна реакція – жорстка реакція Сполучених Штатів Америки, реакція Європи, реакція всіх у світі, хто хоче завершення війни", - заявив очільник держави.

Президент додав, що Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат.

"Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру. Дякую всім у світі, хто з нами, з Україною, з українцями", - сказав Зеленський.

Читайте також: Україна готує своє бачення припинення вогню з РФ та очікує пропозицій від Москви, - Сибіга

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) санкції (12032) припинення вогню (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Краще розкажи, як Портнов перетинав кордон туди сюди, коли завгодно…
показати весь коментар
24.05.2025 20:38
+25
Та ти ж казав що війна вигідна Порошенко, і закінчиш швиденько. А якщо не закінчиш - не будеш триматися за посаду. Ой брехлоооооооо. Дебіли повірили актору.
показати весь коментар
24.05.2025 20:41
+18
Досить апелювати до світу, ми самі! Діставай пісюна і тисни. Не спроможний? То йди геть!
показати весь коментар
24.05.2025 20:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тисни вава, тисни на усі клавіші
показати весь коментар
24.05.2025 20:32 Відповісти
піаніно?
показати весь коментар
24.05.2025 20:50 Відповісти
Досить апелювати до світу, ми самі! Діставай пісюна і тисни. Не спроможний? То йди геть!
показати весь коментар
24.05.2025 20:35 Відповісти
Знову це вечірнж п₴рдіння в калюжу
показати весь коментар
24.05.2025 20:35 Відповісти
Краще розкажи, як Портнов перетинав кордон туди сюди, коли завгодно…
показати весь коментар
24.05.2025 20:38 Відповісти
і без санкцій від "зезрадників"
показати весь коментар
24.05.2025 20:41 Відповісти
Автівкою(Краще запитати для чого?
показати весь коментар
24.05.2025 20:43 Відповісти
Та ти ж казав що війна вигідна Порошенко, і закінчиш швиденько. А якщо не закінчиш - не будеш триматися за посаду. Ой брехлоооооооо. Дебіли повірили актору.
показати весь коментар
24.05.2025 20:41 Відповісти
Він просто переоцінив власну гостроту зору(Мав заглянути ******* в очі,а той підклав анальну дірку(
показати весь коментар
24.05.2025 20:44 Відповісти
Це 73% виявились з пониженою соціальною відповідальністю
показати весь коментар
24.05.2025 21:15 Відповісти
Потрібні нові санкції на РФ, бо без додаткового тиску на державу-агресора війна триватиме

Якщо не спрацювала силенна купа попередніх санкцій, то якого гуя спрацюють наступні?
показати весь коментар
24.05.2025 20:51 Відповісти
Де наші ракети, Вава? Вже 6 років, як ти вмостився в крісло президента країни, що воює. І Україна має потужності і ресурси для створення ракет.
До твого приходу до влади ми не були банановою республікою, яка не здатна робити ракети.
показати весь коментар
24.05.2025 20:52 Відповісти
Що не ясно? Недобросовісні виробники обманули залізного Гетьмана на 770 мільйонів долярів
показати весь коментар
24.05.2025 20:57 Відповісти
Шта????
показати весь коментар
24.05.2025 21:13 Відповісти
Тут порохоботи хочуть реакцію, як путінський сексот портнов вїзджав і виїзджав з України перед концертом кобзона. Санич, поясни недалеким🤔
показати весь коментар
24.05.2025 20:54 Відповісти
Кто-нибудь давите на кремль. Ясно-понятно.
показати весь коментар
24.05.2025 20:59 Відповісти
Зброї катма
показати весь коментар
24.05.2025 20:59 Відповісти
Без зміни влади в Україні війна триватиме, бо війна стала виправденням у цієї влади порушенні виборчих прав громадян.
показати весь коментар
24.05.2025 21:03 Відповісти
Що ж це? На піарі про швидке закінчення війни і отримав посаду президента.
Потім не виходило і пообіцяв "як не зможу-то піду".І знову на.бав.
Вже рік прострочив на посаді,а просвіту у його правлінні-ніякого.
Спочатку Порошенко йому мішов,тепер Трамп винен-вічно хтось винен в проблемах країни,лише не він,найвеличніший. Та,ще і довів до того,що країною керує постороння особа,а він її оберігає своїми повноваженнями. Коли та мара закінчиться вся?
показати весь коментар
24.05.2025 21:04 Відповісти
ЛІДОР, я як там собі поживає Потужний План Перемоги ? Чи не час по ньому тобі зіграти на піаніно своїм "сельдереем" поховальний марш Шопена?
показати весь коментар
24.05.2025 21:04 Відповісти
а хто побачив мир в очах %уйла, чи не ти, янелох=боневтік??
показати весь коментар
24.05.2025 21:09 Відповісти
"Ми очікуємо від партнерів тиску. А ще ядрьону бомбу. Ось з нею я точно переможу!"
показати весь коментар
24.05.2025 21:09 Відповісти
Єдині дієві санкції проти Сосії і московського режиму це довбати Сосію зранку до вечора починаючи від московських аеропортів, закінчуючи НПЗ, заводами, електростанціями і полями з посівами зернових.
показати весь коментар
24.05.2025 21:11 Відповісти
Ну так тисни, курва, ти ж коли пхав свій тухєс в президентське крісло, розповідав що ти зможеш зазирнути ***** в його очко настільки глибоко та душевно, що війна скінчиться. Невже ***** не оцінив твоїх ласк та пестощів, Вован? А тепер ти комусь кажеш, що має бути тиск на путіна, тобто хтось (не ти) має тиснути на путіна... Бляха а ти тоді хто, Вован??? Ти хєр с бугра чи Буратіно з коморки КГБ папи Карло? Обіцянки зупинити війну, звинувачення, що війна вигідна попередникам, всю цю грьобану пургу гнав по всім телеканалам ти Вован. Тож відповідай, курва брехлива, нарешті за свій дешевий звіздьож, а не кажи кудись у Всесвіт, що хтось з сузір"я Альфа Центавра, тепер має тиснути на путіна, але не ти. Той, хто у 2014-2019 вмів тиснути на путіна, хто пов"язав путіна по руках і ногах Мінськими домовленостями, хто зупинив війну та дав країні дорогоцінний час на модернізацію та відновлення, той хто є фаховим політиком та дипломатом, того ти разом з усіма олігархами-власниками каналів ахмєтовими-пінчуками-коломойшами, поливали лайном роками і це дозволило привести до влади тебе, дурілку картонную, кремлівського скомороха, який лише зачитує чужі тексти, бо само ти і двох слів без суфльору не в змозі сказати. Тисни вже на *****, Вован, ти ж такий крутий, що ***** типу боїться з тобою зустрічатися в Стамбулі, як триндить твоя пропагандонська машина. Тож покажи як вмієш тиснути на *****, або йди нахєр з влади, бо твоя тотальна імпотенція у всьому просто вбиває Україну. Хоча схоже саме це і є твоєю метою.
показати весь коментар
24.05.2025 21:14 Відповісти
Тобі ще може довести що 2х2 =4? Все просто і зрозуміло було написано
показати весь коментар
24.05.2025 21:24 Відповісти
вата ZEлена, вам імбіцилам, вже пояснялка притомилась пояснювати та доказувати, що 2х2=4, а не стільки, скільки скажуть по єдЫному шмарафону. У твого ZEленого скомороха вже не вийде підписати ще один Мінськ, бо в нього немає ані мізків ані досвіду ані часу, який він "талановито" *******, коли боровся з усім, що робили попередники не тому, що вони щось робили не так, а тому, що він хотів і хоче досі робити все навпаки. Іноді дивуєшся чому твій ZEлідОр не підписав закон ходити всім на руках головами донизу, бо Порошенко ходив по землі ногами. Твій ZEлений скоморох може підписати лише Стамбульську капітуляцію, яку він вже майже підписав у березні 2022, але лише завдяки ЗСУ цього не сталося, бо саме в березні 2022 москалоту відкинули від Києву, а потім з Харківської області та з Херсону. Експрезидент Франції, Франсуа Олланд, який був учасником Нормандськіх переговорів, казав в https://kyivindependent.com/national/hollande-there-will-only-be-a-way-out-of-the-conflict-when-russia-fails-on-the-ground інтерв'ю виданню The Kyiv Independent заявив, що Мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення та реформування ЗСУ, і це в подальшому зламало плани путіна на перемогу у 2022 році. Олланд також зазначив, що «мінськ» не дозволив путіну розширити тимчасово https://glavcom.ua/tags/okupovani-teritoriji.html окуповані території на Донбасі. https://glavcom.ua/news/olland-pro-minski-domovlenosti-dali-chas-zmitsniti-ukrajinsku-armiju-i-strimuvali-okupatsiju-donbasu-898832.html
Також результативність Мінських угод для України був вимушений визнати *****, який 13.05.2025 сказав: "Підписуючи Мінські угоди, ми все-таки розраховували на те, що їх будуть дотримуватися. Але, як з'ясувалося, нас просто надули. Взяли просто паузу під приводом необхідності дотримання Мінських угод для того, щоб переозброїти Україну і підготувати її до війни з росією". Тож тепер буде цікаво співставити Мінські угоди і мирну угоду яку підпише ZEлідор.
показати весь коментар
24.05.2025 21:49 Відповісти
Навіть, не дочитав. Більшої маячні ще не доводилось читати.
показати весь коментар
24.05.2025 22:12 Відповісти
Можеш навіть не напружуватися, ти просто стільки літер не знаєш, не кажучи вже про те що ти не в змозі зрозуміти зміст написаного... краще дивись передачки для zелених імбіцилів - квартали, дізєльшоу, лачєних-пєтрових-іванових-фєсєнок та іншу шушваль тріхомонозную. В Євангелії сказано "не мечи перла перед свиньми..." Тож обіцяю, перед тобою сьогодні перла припиняю метати...
показати весь коментар
24.05.2025 22:20 Відповісти
Вова вже стільки статей кримінального кодексу порушив, що буде чиплятись за крісло до останнього українця. Він навіть не спромігся виконати Конституцію та оголосити стан війни, а маємо кожні 3 місяці позорні укази про мобілізацію!
показати весь коментар
24.05.2025 21:23 Відповісти
Вся помилка в тому, що Боневтік дивився не в те око, де повинен бути мир.
показати весь коментар
24.05.2025 21:38 Відповісти
Та не вже? А ти ж хрипате казало на виборах ув 19 -му році що війна не закінчується тільки тому що Порошенко цього не хоче..... А тепер оно воно як... Брехлива ти потворо....
показати весь коментар
24.05.2025 21:41 Відповісти
На нари ішака тупорилого!
показати весь коментар
24.05.2025 21:53 Відповісти
Су* о 🤡 ,їди у відставку , разом зі своєю шоблою слуг , передай владу людям ,які зможуть захистити все шо ти потвора здав !!!
показати весь коментар
24.05.2025 23:27 Відповісти
Міг би сказати просто: "Я вам брехав з самого початку і обісрався.
Рятуйте, люди добрі!!!"
показати весь коментар
24.05.2025 23:34 Відповісти
Може хвате відостків,настогидли
показати весь коментар
25.05.2025 06:39 Відповісти
"Без тиску на РФ війна триватиме, - Зеленський".
Дадуть США ядерну зброю,скаже-мало заряду.
Перед вторгненням знищував оборонні потужності(що хіба вартує кб південне),під час вторгнення - не налагодив нові.
Впродовж всього часу різні нездійсненні анонси і плани
Армія залежить виключно від поставок.
Такий результат вибору 73-іх по приколу.
показати весь коментар
25.05.2025 09:17 Відповісти
 
 