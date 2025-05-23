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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Україна готує своє бачення припинення вогню з РФ та очікує пропозицій від Москви, - Сибіга

Андрій Сибіга

Україна очікує від Росії конкретних пропозицій щодо рамок безумовного припинення вогню та готує свою відповідь. 

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи перспективи переговорного процесу з РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, перша зустріч у Туреччині вже принесла певні результати — зокрема, досягнення домовленостей про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000", перший етап якого відбувся 23 травня. 24 та 25 травня заплановані інші етапи обміну.

"Ми вітаємо мирні зусилля США, ми вітаємо мирні зусилля президента Трампа. Ми не віримо в жодну безпекову інфраструктуру в Європі без США", - наголосив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вже тиждень готує "меморандум" для припинення вогню, потрібні нові санкції, - Зеленський

Також Україна не відкидає можливості проведення зустрічі між Зеленським та Путіним. 

За словами Сибіги, Київ допускає розширений формат перемовин і був би зацікавлений у долученні до них президента США Дональда Трампа та Європи.

Він додав, що стратегія Росії може полягати в тому, аби "вибити" США з переговорного процесу, але Україна виступає за їхню участь.

Київ наполягає, що за столом перемовин обов’язково має бути присутня Європа, додав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США погрожує новими санкціями, якщо Путін не піде на перемир’я, - Bloomberg

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хотіла б, щоб до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп, - Сибіга

Автор: 

перемир’я (990) Сибіга Андрій (479) війна в Україні (4546) припинення вогню (269)


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Топ коментарі
+6
Пропозиції від кацапстану давно відомі: або українці вчиняють суїцид, або - розстріл усіх за вироком Бабушкінського окружного суду м. Мацькви. Тому наш вибір - боротьба з ордою до останнього кацапа.
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23.05.2025 21:23
+6
Українці вже вчинили суіцид Україні,власними руками у 2019 році.
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23.05.2025 21:41
+5
Краще б воювати далі готувалися .
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23.05.2025 21:24
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Які пропозиції? - капітуляція
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23.05.2025 21:17 Відповісти
эта проблема с обеих сторон
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23.05.2025 21:46 Відповісти
З того боку також "бусифікація" відбувається ?
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23.05.2025 21:55 Відповісти
нет только с нашей! у нас из 1 500 000 военных бусификовали по количеству видео которое я видел в сети где то 1 200 000 бедных парней из бусиков и они вон уже сколько фронт держат
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23.05.2025 22:01 Відповісти
На вопрос, как бы он договаривался с президентом РФ Владимиром Путиным, В.Зеленский ответил:

"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись",
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23.05.2025 22:11 Відповісти
Цей сивоха 2, трепло офісне.
Закінчення війни буде коли кацапи відчують адекватну відповідь і будуть зачищені з нашої території
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24.05.2025 08:21 Відповісти
Пропозиції від кацапстану давно відомі: або українці вчиняють суїцид, або - розстріл усіх за вироком Бабушкінського окружного суду м. Мацькви. Тому наш вибір - боротьба з ордою до останнього кацапа.
показати весь коментар
23.05.2025 21:23 Відповісти
Українці вже вчинили суіцид Україні,власними руками у 2019 році.
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23.05.2025 21:41 Відповісти
Краще б воювати далі готувалися .
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23.05.2025 21:24 Відповісти
А воювати вже не треба?
Тільки ракети ловити на голови?
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23.05.2025 21:25 Відповісти
Та схоже вони у своїй голові війну вже знову закінчили .
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23.05.2025 21:34 Відповісти
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23.05.2025 21:56 Відповісти
Є ж геніальна ідея від найшашличнішого: "проста пірєстать стрєлять"...
Цапи від неї будуть в захваті...
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23.05.2025 21:56 Відповісти
Кацапи готують наступ, а Україна своє бачення - ПОТУЖНО!
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23.05.2025 22:07 Відповісти
Усім давно відомо, які саме 'пропозиці" викотять кацапи
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24.05.2025 08:08 Відповісти
 
 