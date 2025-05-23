Україна готує своє бачення припинення вогню з РФ та очікує пропозицій від Москви, - Сибіга
Україна очікує від Росії конкретних пропозицій щодо рамок безумовного припинення вогню та готує свою відповідь.
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи перспективи переговорного процесу з РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, перша зустріч у Туреччині вже принесла певні результати — зокрема, досягнення домовленостей про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000", перший етап якого відбувся 23 травня. 24 та 25 травня заплановані інші етапи обміну.
"Ми вітаємо мирні зусилля США, ми вітаємо мирні зусилля президента Трампа. Ми не віримо в жодну безпекову інфраструктуру в Європі без США", - наголосив Сибіга.
Також Україна не відкидає можливості проведення зустрічі між Зеленським та Путіним.
За словами Сибіги, Київ допускає розширений формат перемовин і був би зацікавлений у долученні до них президента США Дональда Трампа та Європи.
Він додав, що стратегія Росії може полягати в тому, аби "вибити" США з переговорного процесу, але Україна виступає за їхню участь.
Київ наполягає, що за столом перемовин обов’язково має бути присутня Європа, додав дипломат.
Що передувало?
Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.
Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.
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"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись",
Закінчення війни буде коли кацапи відчують адекватну відповідь і будуть зачищені з нашої території
Тільки ракети ловити на голови?
Цапи від неї будуть в захваті...