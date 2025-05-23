Україна хотіла б, щоб до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп, - Сибіга
Україна допускає, що зустріч на рівні лідерів - президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може бути в розширеному форматі. Українська сторона хотіла б, щоб до цієї зустрічі долучився американський лідер Дональд Трамп.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Третя позиція, над якою ми також працюємо - це зустріч на рівні лідерів - між президентом України Зеленським та Путіним. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.
Раніше Сибіга заявляв, що Україна прагне, щоб наступна зустріч із Росією відбулася на рівні лідерів.
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Оманські служки з ОПУ ВРУ КМУ, ведуть Україну до РУЇНИ!
потрібна зустріч всіх керівників ЄС, а також Туреччини, Канади і Австралії з )(уйламиОбома, але це з ........ , тобто не так і пече тих всіх, поки що.