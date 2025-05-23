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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Україна хотіла б, щоб до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп, - Сибіга

Україна хоче, щоб Трамп долучився до зустрічі Зеленського з Путіним

Україна допускає, що зустріч на рівні лідерів - президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може бути в розширеному форматі. Українська сторона хотіла б, щоб до цієї зустрічі долучився американський лідер Дональд Трамп.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Третя позиція, над якою ми також працюємо - це зустріч на рівні лідерів - між президентом України Зеленським та Путіним. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше Сибіга заявляв, що Україна прагне, щоб наступна зустріч із Росією відбулася на рівні лідерів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) путін володимир (24060) Трамп Дональд (6027) Сибіга Андрій (479)


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Топ коментарі
+16
краще б до портнова приєднались би.
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23.05.2025 19:45
+12
А чого не п'ятірка в складі Стармера+Макрона+Мерца+Мелоні+Туска замість Трампа?
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23.05.2025 19:48
+10
Та ви ********* з високого дуба? 2 *****...
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23.05.2025 19:55
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краще б до портнова приєднались би.
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23.05.2025 19:45 Відповісти
Сибіга просре війну своїми діями. гекть з МЗС
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23.05.2025 21:11 Відповісти
Обов'язкова присутність, на теревенях з *******, або лідерів G7, або ЄС!!
Оманські служки з ОПУ ВРУ КМУ, ведуть Україну до РУЇНИ!
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23.05.2025 19:48 Відповісти
я хотів би тут не проходить.
потрібна зустріч всіх керівників ЄС, а також Туреччини, Канади і Австралії з )(уйламиОбома, але це з ........ , тобто не так і пече тих всіх, поки що.
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23.05.2025 19:48 Відповісти
А чого не п'ятірка в складі Стармера+Макрона+Мерца+Мелоні+Туска замість Трампа?
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23.05.2025 19:48 Відповісти
Щоб війна не тривала десятиліттями.
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23.05.2025 21:28 Відповісти
ти ***** щоб тобі пряма кишка в горло виперла за те, що досі агутуєш за клоуна-мудозвона трампа
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23.05.2025 21:44 Відповісти
Та ви ********* з високого дуба? 2 *****...
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23.05.2025 19:55 Відповісти
Здрастє ,я ваша тьотя ...який один трамп ?! цеж одне на трьох фсб , 🤡🤠💀 , тоді для рівноваги треба хоча б Порошенко з Мерцом і ПАПУ з Риму ... і діло буде ...
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23.05.2025 20:01 Відповісти
Даремно,бо толку з нього як для Стормі Деніелс)
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23.05.2025 20:05 Відповісти
Які ви недоумки невже рашиський злочинець піде на переговори з клоуном в якого жодної стратегії ?
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23.05.2025 20:08 Відповісти
а план пабеды зеленского чего только стоит
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23.05.2025 20:31 Відповісти
Трампа не можна допускати, він дума тільки про свої гроші.
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23.05.2025 20:12 Відповісти
Вже ж Тампон долучався прямо в Стамбулі. Але Тампон не приїхав бо ***** не приїхав бо Тампон не приїхав
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23.05.2025 20:13 Відповісти
Сібига знає про що говорить, дуже сильний політик
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23.05.2025 20:27 Відповісти
мало вам )(уйла, треба ще й трампла?!
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23.05.2025 20:28 Відповісти
да вы сначала спросите или путен захочет встречаться
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23.05.2025 20:29 Відповісти
«Однажди лєбєдь, рак і щука....»
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23.05.2025 20:54 Відповісти
Сибіга міністр? Чи тільки тінь єрмака?
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23.05.2025 21:26 Відповісти
ага...і незабудьте погукати ына
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23.05.2025 21:40 Відповісти
Україна хотіла б, щоб до зустрічі Зеленського з світовим терористом і вбивцею українського народу Прутіним долучився куплений ним американський "додік-"краснов" Трамп,
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23.05.2025 21:47 Відповісти
Той Сибіга чокнувся? Та Тромб з ****** на пару із Зеленського шнурівки будуть вити.
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23.05.2025 21:49 Відповісти
Ещё Фицо , Орбана позови ...
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23.05.2025 22:54 Відповісти
Заклики Банкової про допомогу, як імпотентів на дипломатичній ниві, свідчать, що гіпотично можливу капітуляцію в результаті договору, вона бажає перекласти на непереборну позицію Трампа, тому європейських лідерів, знаючи їхню обережну безкомпромісність у питанні капітуляції, не пропонує залучати.
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23.05.2025 23:24 Відповісти
И концерт 95 краврала.
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24.05.2025 01:43 Відповісти
А шо Бубі подобається,коли йогожарять дуплетом...???)))
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24.05.2025 08:21 Відповісти
 
 