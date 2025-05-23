Украина хотела бы, чтобы к встрече Зеленского с Путиным присоединился Трамп, - Сибига

Украина допускает, что встреча на уровне лидеров - президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным - может быть в расширенном формате. Украинская сторона хотела бы, чтобы к этой встрече присоединился американский лидер Дональд Трамп.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Третья позиция, над которой мы также работаем, - это встреча на уровне лидеров - между президентом Украины Зеленским и Путиным. Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Сибига заявлял, что Украина стремится, чтобы следующая встреча с Россией состоялась на уровне лидеров.

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