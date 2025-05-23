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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Украина хотела бы, чтобы к встрече Зеленского с Путиным присоединился Трамп, - Сибига

Украина хочет, чтобы Трамп присоединился к встрече Зеленского с Путиным

Украина допускает, что встреча на уровне лидеров - президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным - может быть в расширенном формате. Украинская сторона хотела бы, чтобы к этой встрече присоединился американский лидер Дональд Трамп.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Третья позиция, над которой мы также работаем, - это встреча на уровне лидеров - между президентом Украины Зеленским и Путиным. Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Сибига заявлял, что Украина стремится, чтобы следующая встреча с Россией состоялась на уровне лидеров.

Читайте также: Встреча Зеленского и Путина возможна после достижения "определенных договоренностей", - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) путин владимир (31501) Трамп Дональд (5580) Сибига Андрей (473)


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Топ комментарии
+16
краще б до портнова приєднались би.
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23.05.2025 19:45
+12
А чого не п'ятірка в складі Стармера+Макрона+Мерца+Мелоні+Туска замість Трампа?
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23.05.2025 19:48
+10
Та ви ********* з високого дуба? 2 *****...
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23.05.2025 19:55
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краще б до портнова приєднались би.
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23.05.2025 19:45 Ответить
Сибіга просре війну своїми діями. гекть з МЗС
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23.05.2025 21:11 Ответить
Обов'язкова присутність, на теревенях з *******, або лідерів G7, або ЄС!!
Оманські служки з ОПУ ВРУ КМУ, ведуть Україну до РУЇНИ!
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23.05.2025 19:48 Ответить
я хотів би тут не проходить.
потрібна зустріч всіх керівників ЄС, а також Туреччини, Канади і Австралії з )(уйламиОбома, але це з ........ , тобто не так і пече тих всіх, поки що.
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23.05.2025 19:48 Ответить
А чого не п'ятірка в складі Стармера+Макрона+Мерца+Мелоні+Туска замість Трампа?
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23.05.2025 19:48 Ответить
Щоб війна не тривала десятиліттями.
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23.05.2025 21:28 Ответить
ти ***** щоб тобі пряма кишка в горло виперла за те, що досі агутуєш за клоуна-мудозвона трампа
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23.05.2025 21:44 Ответить
Та ви ********* з високого дуба? 2 *****...
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23.05.2025 19:55 Ответить
Здрастє ,я ваша тьотя ...який один трамп ?! цеж одне на трьох фсб , 🤡🤠💀 , тоді для рівноваги треба хоча б Порошенко з Мерцом і ПАПУ з Риму ... і діло буде ...
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23.05.2025 20:01 Ответить
Даремно,бо толку з нього як для Стормі Деніелс)
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23.05.2025 20:05 Ответить
Які ви недоумки невже рашиський злочинець піде на переговори з клоуном в якого жодної стратегії ?
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23.05.2025 20:08 Ответить
а план пабеды зеленского чего только стоит
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23.05.2025 20:31 Ответить
Трампа не можна допускати, він дума тільки про свої гроші.
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23.05.2025 20:12 Ответить
Вже ж Тампон долучався прямо в Стамбулі. Але Тампон не приїхав бо ***** не приїхав бо Тампон не приїхав
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23.05.2025 20:13 Ответить
Сібига знає про що говорить, дуже сильний політик
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23.05.2025 20:27 Ответить
мало вам )(уйла, треба ще й трампла?!
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23.05.2025 20:28 Ответить
да вы сначала спросите или путен захочет встречаться
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23.05.2025 20:29 Ответить
«Однажди лєбєдь, рак і щука....»
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23.05.2025 20:54 Ответить
Сибіга міністр? Чи тільки тінь єрмака?
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23.05.2025 21:26 Ответить
ага...і незабудьте погукати ына
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23.05.2025 21:40 Ответить
Україна хотіла б, щоб до зустрічі Зеленського з світовим терористом і вбивцею українського народу Прутіним долучився куплений ним американський "додік-"краснов" Трамп,
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23.05.2025 21:47 Ответить
Той Сибіга чокнувся? Та Тромб з ****** на пару із Зеленського шнурівки будуть вити.
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23.05.2025 21:49 Ответить
Ещё Фицо , Орбана позови ...
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23.05.2025 22:54 Ответить
Заклики Банкової про допомогу, як імпотентів на дипломатичній ниві, свідчать, що гіпотично можливу капітуляцію в результаті договору, вона бажає перекласти на непереборну позицію Трампа, тому європейських лідерів, знаючи їхню обережну безкомпромісність у питанні капітуляції, не пропонує залучати.
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23.05.2025 23:24 Ответить
И концерт 95 краврала.
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24.05.2025 01:43 Ответить
А шо Бубі подобається,коли йогожарять дуплетом...???)))
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24.05.2025 08:21 Ответить
 
 