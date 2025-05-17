Встреча Зеленского и Путина возможна после достижения "определенных договоренностей", - Песков
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но только после достижения "определенных договоренностей" делегаций.
Его заявление цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
По словам Пескова, переговоры Москвы и Киева "продолжаются и должны продолжаться в закрытом режиме".
Он также сказал, что Россия не собирается менять свой состав делегации.
"Встреча Путина и Зеленского возможна, но именно как результат работы и только после достижения определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", - добавил Песков.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
все буде, бабоньки-голубоньки !
.
Але московити і, головне, путлєр хочуть досягнення миру, як каже трампон. А у ЗЕ! немає козирів, бо що трампон, що путлєр поклали на міжнародне право те, чим дехто імітував гру на піваніні.
Китай вичикує і потирає руки, бо такого джекпоту він і не очикував.
А нам своє робити, хоч і "цей дощ надовго"...
Потом можно встретиться и "договориться посередине".
ЗЄ здав все Приазов'я. Далі кацапи тупо не встигли автобусами заїхати.
Нічого нового. Перший раз 2022 все вийшло саме так. І Арахамія все підписав.
Січень 2020.
"Пристайко - про поїздку Зеленського в Оман: Ми вам усе роз'яснимо свого часу."
Така суть свідків.
)(уйло подарує Трампу найвеличніший золотий унітаз і діамантовий йоршик.