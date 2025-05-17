РУС
Встреча Зеленского и Путина возможна после достижения "определенных договоренностей", - Песков

Кремль озвучил условия для встречи Путина и Зеленского

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но только после достижения "определенных договоренностей" делегаций.

Его заявление цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Пескова, переговоры Москвы и Киева "продолжаются и должны продолжаться в закрытом режиме".

Он также сказал, что Россия не собирается менять свой состав делегации.

"Встреча Путина и Зеленского возможна, но именно как результат работы и только после достижения определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", - добавил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня, - Песков

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Также читайте: Путин изменил планы и краткосрочные цели в войне с Украиной, - CNN

Топ комментарии
+8
Кацапня твердо налаштована продавити ЗЄрмаків без свідків, а потім винести на загал підписану капітуляцію.
Нічого нового. Перший раз 2022 все вийшло саме так. І Арахамія все підписав.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:26 Ответить
+8
Херсон, Енергодар, Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ були захоплені за тиждень після 24 лютого 2022 року.

ЗЄ здав все Приазов'я. Далі кацапи тупо не встигли автобусами заїхати.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:32 Ответить
+7
Мені якось пофіг на зустріч цих двох диктаторів
показать весь комментарий
17.05.2025 13:07 Ответить
ой дурне ой тупе
показать весь комментарий
17.05.2025 13:00 Ответить
...*****-3,14здобол.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:00 Ответить
На#уй ці зустрічі,ЗЕ де ракети на кацапстан ??!!
показать весь комментарий
17.05.2025 13:34 Ответить
Україна має подарувати старухє розбите корито цариці морської ?

все буде, бабоньки-голубоньки !

.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:04 Ответить
Мені якось пофіг на зустріч цих двох диктаторів
показать весь комментарий
17.05.2025 13:07 Ответить
От якби ця зустріч була зустріччю на валізах, то можна було подивитисн
показать весь комментарий
17.05.2025 15:21 Ответить
Для безумовного припинення вогню потрібні домовленості щодо умов московитів.
Але московити і, головне, путлєр хочуть досягнення миру, як каже трампон. А у ЗЕ! немає козирів, бо що трампон, що путлєр поклали на міжнародне право те, чим дехто імітував гру на піваніні.
Китай вичикує і потирає руки, бо такого джекпоту він і не очикував.
А нам своє робити, хоч і "цей дощ надовго"...
показать весь комментарий
17.05.2025 13:09 Ответить
Украина вносит город мацкву и 5 парашных областей в свою Конституцию.
Потом можно встретиться и "договориться посередине".
показать весь комментарий
17.05.2025 13:16 Ответить
Та зєля і так вам віддав більше 20% території України, ще хочте?
показать весь комментарий
17.05.2025 13:17 Ответить
20-22% чого, брехло подоляківське?
показать весь комментарий
17.05.2025 13:28 Ответить
Херсон, Енергодар, Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ були захоплені за тиждень після 24 лютого 2022 року.

ЗЄ здав все Приазов'я. Далі кацапи тупо не встигли автобусами заїхати.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:32 Ответить
Кацапня твердо налаштована продавити ЗЄрмаків без свідків, а потім винести на загал підписану капітуляцію.
Нічого нового. Перший раз 2022 все вийшло саме так. І Арахамія все підписав.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:26 Ответить
Уперше опубліковано витримки з тексту https://www.unian.ua/society/chomu-zirvalasya-mirnaya-ugoda-z-rf-u-2022-roci-nova-versiya-12607263.html мирного договору, який було узгоджено під час кількох раундів переговорів між Україною та РФ навесні 2022 року. Матеріали публікує німецьке видання https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html WELT.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:37 Ответить
Тобі Зермаки вже відзвітувались за Оман, в якому виявили Янелоха, який брехав, що їде на відпочинок в Карпати?

Січень 2020.
"Пристайко - про поїздку Зеленського в Оман: Ми вам усе роз'яснимо свого часу."
показать весь комментарий
17.05.2025 13:53 Ответить
Жила-была бабка у самой речки. Захотелось бабке искупаться в речке. Пошла бабка в лавку, купила мочало... Наша песня хороша, начинай сначала! (И так повторяется до бесконечности!)
показать весь комментарий
17.05.2025 13:28 Ответить
Что-то мне не нравится этот вариант переговоров без свидетелей. Возможно, что это требование не Путина, а Зеленского.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:29 Ответить
Це зрозуміло - путіну не потрібні свіки його злочинів - тому він хоче всіх Українці знищити.
Така суть свідків.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:51 Ответить
після того ,відбудеться зустріч Трампа і )(уйла і як )(уйло переконає Трампа ,що він перемає .
)(уйло подарує Трампу найвеличніший золотий унітаз і діамантовий йоршик.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:35 Ответить
не розумію до чого тут ці реверанси ?.. так і пишіть - *****, піськов. ато ще й з великої літери. не розумію
показать весь комментарий
17.05.2025 13:42 Ответить
Один на один з пуйлом зєлємойського залишати не можна.Це так само стрьомно, як і зустрічі тет-а-тет Трампа з пуйлом.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:58 Ответить
Та здохни ти паскуда разом з путіном ,проект "буратіно" з клоуном хіба це виродки не ваша робота ,які перемовини з злочинцем на совісті якого сотні тисяч убитих українців ,мілйони зламаних доль і як нічого не бувало давай переговори.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:37 Ответить
А з чого ти вирішило, що Зеленському та зустріч з Ху...лом потрібна?
показать весь комментарий
17.05.2025 20:12 Ответить
 
 