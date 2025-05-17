УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11602 відвідувача онлайн
Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Зустріч Зеленського та Путіна
2 715 27

Зустріч Зеленського й Путіна можлива після досягнення "певних домовленостей", - Пєсков

Кремль озвучив умови для зустрічі Путіна і Зеленського

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським можлива, але тільки після досягнення "певних домовленостей" делегацій.

Його заяву цитують російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Пєскова, переговори Москви та Києва "тривають і повинні тривати в закритому режимі".

Він також сказав, що Росія не збирається змінювати свій склад делегації.

"Зустріч Путіна і Зеленського можлива, але саме як результат роботи й тільки після досягнення певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін", - додав Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ підготує і передасть Україні перелік умов для припинення вогню, - Пєсков

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Також читайте: Путін змінив плани та короткострокові цілі у війні з Україною, - CNN

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24655) росія (67301)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Кацапня твердо налаштована продавити ЗЄрмаків без свідків, а потім винести на загал підписану капітуляцію.
Нічого нового. Перший раз 2022 все вийшло саме так. І Арахамія все підписав.
показати весь коментар
17.05.2025 13:26 Відповісти
+8
Херсон, Енергодар, Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ були захоплені за тиждень після 24 лютого 2022 року.

ЗЄ здав все Приазов'я. Далі кацапи тупо не встигли автобусами заїхати.
показати весь коментар
17.05.2025 13:32 Відповісти
+7
Мені якось пофіг на зустріч цих двох диктаторів
показати весь коментар
17.05.2025 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ой дурне ой тупе
показати весь коментар
17.05.2025 13:00 Відповісти
...*****-3,14здобол.
показати весь коментар
17.05.2025 13:00 Відповісти
На#уй ці зустрічі,ЗЕ де ракети на кацапстан ??!!
показати весь коментар
17.05.2025 13:34 Відповісти
Україна має подарувати старухє розбите корито цариці морської ?

все буде, бабоньки-голубоньки !

.
показати весь коментар
17.05.2025 13:04 Відповісти
Мені якось пофіг на зустріч цих двох диктаторів
показати весь коментар
17.05.2025 13:07 Відповісти
От якби ця зустріч була зустріччю на валізах, то можна було подивитисн
показати весь коментар
17.05.2025 15:21 Відповісти
Для безумовного припинення вогню потрібні домовленості щодо умов московитів.
Але московити і, головне, путлєр хочуть досягнення миру, як каже трампон. А у ЗЕ! немає козирів, бо що трампон, що путлєр поклали на міжнародне право те, чим дехто імітував гру на піваніні.
Китай вичикує і потирає руки, бо такого джекпоту він і не очикував.
А нам своє робити, хоч і "цей дощ надовго"...
показати весь коментар
17.05.2025 13:09 Відповісти
Украина вносит город мацкву и 5 парашных областей в свою Конституцию.
Потом можно встретиться и "договориться посередине".
показати весь коментар
17.05.2025 13:16 Відповісти
Та зєля і так вам віддав більше 20% території України, ще хочте?
показати весь коментар
17.05.2025 13:17 Відповісти
20-22% чого, брехло подоляківське?
показати весь коментар
17.05.2025 13:28 Відповісти
Херсон, Енергодар, Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ були захоплені за тиждень після 24 лютого 2022 року.

ЗЄ здав все Приазов'я. Далі кацапи тупо не встигли автобусами заїхати.
показати весь коментар
17.05.2025 13:32 Відповісти
Кацапня твердо налаштована продавити ЗЄрмаків без свідків, а потім винести на загал підписану капітуляцію.
Нічого нового. Перший раз 2022 все вийшло саме так. І Арахамія все підписав.
показати весь коментар
17.05.2025 13:26 Відповісти
Уперше опубліковано витримки з тексту https://www.unian.ua/society/chomu-zirvalasya-mirnaya-ugoda-z-rf-u-2022-roci-nova-versiya-12607263.html мирного договору, який було узгоджено під час кількох раундів переговорів між Україною та РФ навесні 2022 року. Матеріали публікує німецьке видання https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html WELT.
показати весь коментар
17.05.2025 13:37 Відповісти
Тобі Зермаки вже відзвітувались за Оман, в якому виявили Янелоха, який брехав, що їде на відпочинок в Карпати?

Січень 2020.
"Пристайко - про поїздку Зеленського в Оман: Ми вам усе роз'яснимо свого часу."
показати весь коментар
17.05.2025 13:53 Відповісти
Жила-была бабка у самой речки. Захотелось бабке искупаться в речке. Пошла бабка в лавку, купила мочало... Наша песня хороша, начинай сначала! (И так повторяется до бесконечности!)
показати весь коментар
17.05.2025 13:28 Відповісти
Что-то мне не нравится этот вариант переговоров без свидетелей. Возможно, что это требование не Путина, а Зеленского.
показати весь коментар
17.05.2025 13:29 Відповісти
Це зрозуміло - путіну не потрібні свіки його злочинів - тому він хоче всіх Українці знищити.
Така суть свідків.
показати весь коментар
17.05.2025 13:51 Відповісти
після того ,відбудеться зустріч Трампа і )(уйла і як )(уйло переконає Трампа ,що він перемає .
)(уйло подарує Трампу найвеличніший золотий унітаз і діамантовий йоршик.
показати весь коментар
17.05.2025 13:35 Відповісти
не розумію до чого тут ці реверанси ?.. так і пишіть - *****, піськов. ато ще й з великої літери. не розумію
показати весь коментар
17.05.2025 13:42 Відповісти
Один на один з пуйлом зєлємойського залишати не можна.Це так само стрьомно, як і зустрічі тет-а-тет Трампа з пуйлом.
показати весь коментар
17.05.2025 13:58 Відповісти
Та здохни ти паскуда разом з путіном ,проект "буратіно" з клоуном хіба це виродки не ваша робота ,які перемовини з злочинцем на совісті якого сотні тисяч убитих українців ,мілйони зламаних доль і як нічого не бувало давай переговори.
показати весь коментар
17.05.2025 14:37 Відповісти
А з чого ти вирішило, що Зеленському та зустріч з Ху...лом потрібна?
показати весь коментар
17.05.2025 20:12 Відповісти
 
 