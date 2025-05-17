Зустріч Зеленського й Путіна можлива після досягнення "певних домовленостей", - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським можлива, але тільки після досягнення "певних домовленостей" делегацій.

Його заяву цитують російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Пєскова, переговори Москви та Києва "тривають і повинні тривати в закритому режимі".

Він також сказав, що Росія не збирається змінювати свій склад делегації.

"Зустріч Путіна і Зеленського можлива, але саме як результат роботи й тільки після досягнення певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін", - додав Пєсков.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

