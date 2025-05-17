Зустріч Зеленського й Путіна можлива після досягнення "певних домовленостей", - Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським можлива, але тільки після досягнення "певних домовленостей" делегацій.
Його заяву цитують російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За словами Пєскова, переговори Москви та Києва "тривають і повинні тривати в закритому режимі".
Він також сказав, що Росія не збирається змінювати свій склад делегації.
"Зустріч Путіна і Зеленського можлива, але саме як результат роботи й тільки після досягнення певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін", - додав Пєсков.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
все буде, бабоньки-голубоньки !
.
Але московити і, головне, путлєр хочуть досягнення миру, як каже трампон. А у ЗЕ! немає козирів, бо що трампон, що путлєр поклали на міжнародне право те, чим дехто імітував гру на піваніні.
Китай вичикує і потирає руки, бо такого джекпоту він і не очикував.
А нам своє робити, хоч і "цей дощ надовго"...
Потом можно встретиться и "договориться посередине".
ЗЄ здав все Приазов'я. Далі кацапи тупо не встигли автобусами заїхати.
Нічого нового. Перший раз 2022 все вийшло саме так. І Арахамія все підписав.
Січень 2020.
"Пристайко - про поїздку Зеленського в Оман: Ми вам усе роз'яснимо свого часу."
Така суть свідків.
)(уйло подарує Трампу найвеличніший золотий унітаз і діамантовий йоршик.