Путін змінив плани та короткострокові цілі у війні з Україною, - CNN
Російській диктатор Володимир Путін, імовірно, змінив свої плани та короткострокові цілі та демонструє значну готовність до досягнення мирної угоди, яка покладе край війні в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN з посиланням на розвідку США.
Як свідчать дані американської розвідки, Кремль хоче зміцнити позиції на вже окупованих територіях України і підняти свою економіку, що зазнає труднощів.
При цьому зазначається, що недавно Путін вірив: стан війни відповідає його інтересам, у нього є імпульс, а також людські ресурси, щоб вести більш тривалу боротьбу і захопити всю Україну. Ці зміни в підходах російського очільника можуть зіграти на руку президентові Дональду Трампу, який сподівається на досягнення мирної угоди.
"Усе це залежить від того, що США готові запропонувати Путіну, аби він міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а відчув, що досягнув чогось, вартого значної паузи, після якої у якийсь момент пізніше він, можливо, повернеться до бойових дій", – зазначив один із посадовців.
Зокрема Росія сподівається на поліпшення відносин із США і що це відверне увагу від справжніх намірів Кремля. Тоді росіяни зможуть використовувати комплекс військових, економічних, інформаційних і політичних інструментів для досягнення мети Путіна в Україні і за її межами.
Водночас зазначається, що високопосадовці США залишаються скептично налаштованими стосовно готовності російського очільника до перемир’я. Навіть якщо він погодиться на нього, то може відновити бойові дії, аби захопити більше територій у довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія зможе досягти своїх цілей у розпочатій війні проти України "мирним або військовим шляхом".
Серед політиків і представників розвідки вже давно наявні сумніви в тому, що Путін і його оточення ведуть переговори добросовісно, натомість вони намагаються затягнути їх і продовжити свою воєнну кампанію.
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бажано, у себе на болотах.
бажано, одним ударом.
А їм по кайфу, походу.
"Я не тактік, я - стратєг!"
Фінляндія більше немає сил оборонятися, СРСР більше немає можливості наступати.
Фінляндія позбавляється частини територій і, хоч і в урізаному вигляді, але зберігає незалежність і державність, СРСР зберігає за собою видимість "перемоги".
Маленька Фінляндія показала світові, що монстр, хоч і величезний і страшний зовні, але гнилий зсередини, СРСР зі своєї ганьби жодного уроку не виніс, за що через два роки й поплатився.
Фінляндія зрештою увійшла до "п'ятірки" країн з найвищим рівнем життя, СРСР розвалився.
Заміни Фінляндія на Україна, СРСР на росія, Отто Куусінен на Медведчук, там ще по дрібницях, а основний сценарій незмінний. Мабуть, Імперія інакше не розуміє і не вміє. Розумний із цього зробить висновки...
Останутся люди, и территории рано или поздно можно отвоевать, но если людей выбьют, то кому эти территории нужны?
А относительно россии и ее "возможностей" мобилизации, то ее главная "мобилизация" сидит в бункере и здесь надо довериться Времени и Старухе с Косой(не ЮТ!!!).
Или Шах, или Осел, или сам Ходжа с течением времени обязательно уйдут
може потім, колись, твої нащадки відвоюють у арабів.
Вчора саме День Незалежності святкували.
Що хотів сказати?
Якщо маєш бажання ригатися, мені більше не пиши, не мій формат
військові іншої думки!!!!
Якщо немає дій, то й думки не мають значення
та війна тривала 100 днів.
Війна України триває 400 остання частина вже 12й рік.
фінляндизація означає лютий націоналізм правлячих еліт у нас такого не було і немає , ніхто з еліт не планує жити в Україні за рідким виключенням ! Доказ клан кучми і т п
Ногою на граблі, і по лобі, ногою на граблі, і по лобі...
Але цей процес хороший тим, що якщо ти не робиш жодних висновків з минулих помилок, то лоб сам вирішить коли і як йому тріснути
Італія також відповіла на заклики Фінляндії про допомогу. Королівські військово-повітряні сили Італії відправили фінам 35 винищувачів Fiat G.50, але п'ять машин було розбито при їх перегоні та освоєнні особовим складом. У свою чергу Королівська італійська армія передала 94,5 тис. гвинтівок M1938, 1500 пістолетів Beretta.
Шведська армія, передала одну третину свого озброєння фінським військам: за різними оцінками, шведи передали за роки війни від 80 до 135 тис. гвинтівок, 500 автоматичних гвинтівок та кулеметів, 50 млн патронів, близько 330 гармат (зокрема 112 польових, 85 протитанкових, 104 зенітних), 30 тисяч артилерійських снарядів, та 29 літаків.
Данія від імені свого Уряду продала Фінляндії близько 30 штук 20-мм протитанкових гармат та снаряди до них, але щоб не порушувати нейтралітет, підробила документи на замовлення, підписавши його як «шведський».
Доповідні записки НКВС, оприлюднені після розпаду Радянського Союзу, свідчать про хаос у командуванні і непідготовленість радянських військових до бойових дій на території Фінляндії.
Звичайною справою під час війни була погана координація підрозділів та відсутність зв'язку між ними, вогонь по своїх - тоді з'явилася навіть приказка "Все не страшно, крім власної авіації", затримка евакуації поранених, відсутність палива для техніки та голодування військових.
Чимало радянських військових були одягнені у літню військову форму, не мали рукавиць, не вміли користуватися лижами.
"А баба галамага".
"Пиши так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно".
У тебе все навпаки.
Зброя - патріотизм = 0
Патріотизм - зброя = 0,5
Зброя + патріотизм = 1
Це така готовність пуйла до миру?
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 29, серед них - 13-річний хлопчик
Схоже, пани з СНН живуть в іншому світі...