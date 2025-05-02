Путін змінив плани та короткострокові цілі у війні з Україною, - CNN

Російській диктатор Володимир Путін, імовірно, змінив свої плани та короткострокові цілі та демонструє значну готовність до досягнення мирної угоди, яка покладе край війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN з посиланням на розвідку США.

Як свідчать дані американської розвідки, Кремль хоче зміцнити позиції на вже окупованих територіях України і підняти свою економіку, що зазнає труднощів.

При цьому зазначається, що недавно Путін вірив: стан війни відповідає його інтересам, у нього є імпульс, а також людські ресурси, щоб вести більш тривалу боротьбу і захопити всю Україну. Ці зміни в підходах російського очільника можуть зіграти на руку президентові Дональду Трампу, який сподівається на досягнення мирної угоди.

"Усе це залежить від того, що США готові запропонувати Путіну, аби він міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а відчув, що досягнув чогось, вартого значної паузи, після якої у якийсь момент пізніше він, можливо, повернеться до бойових дій", – зазначив один із посадовців.

Зокрема Росія сподівається на поліпшення відносин із США і що це відверне увагу від справжніх намірів Кремля. Тоді росіяни зможуть використовувати комплекс військових, економічних, інформаційних і політичних інструментів для досягнення мети Путіна в Україні і за її межами.

Водночас зазначається, що високопосадовці США залишаються скептично налаштованими стосовно готовності російського очільника до перемир’я. Навіть якщо він погодиться на нього, то може відновити бойові дії, аби захопити більше територій у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія зможе досягти своїх цілей у розпочатій війні проти України "мирним або військовим шляхом".

Серед політиків і представників розвідки вже давно наявні сумніви в тому, що Путін і його оточення ведуть переговори добросовісно, натомість вони намагаються затягнути їх і продовжити свою воєнну кампанію.

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