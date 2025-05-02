УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12297 відвідувачів онлайн
Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні
7 886 44

Путін змінив плани та короткострокові цілі у війні з Україною, - CNN

путін

Російській диктатор Володимир Путін, імовірно, змінив свої плани та короткострокові цілі та демонструє значну готовність до досягнення мирної угоди, яка покладе край війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN з посиланням на розвідку США.

Як свідчать дані американської розвідки, Кремль хоче зміцнити позиції на вже окупованих територіях України і підняти свою економіку, що зазнає труднощів.

При  цьому зазначається, що недавно Путін вірив: стан війни відповідає його інтересам, у нього є імпульс, а також людські ресурси, щоб вести більш тривалу боротьбу і захопити всю Україну. Ці зміни в підходах російського очільника можуть зіграти на руку президентові Дональду Трампу, який сподівається на досягнення мирної угоди.

"Усе це залежить від того, що США готові запропонувати Путіну, аби він міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а відчув, що досягнув чогось, вартого значної паузи, після якої у якийсь момент пізніше він, можливо, повернеться до бойових дій", – зазначив один із посадовців.

Зокрема Росія сподівається на поліпшення відносин із США і що це відверне увагу від справжніх намірів Кремля. Тоді росіяни зможуть використовувати комплекс військових, економічних, інформаційних і політичних інструментів для досягнення мети Путіна в Україні і за її межами.

Водночас зазначається, що високопосадовці США залишаються скептично налаштованими стосовно готовності російського очільника до перемир’я. Навіть якщо він погодиться на нього, то може відновити бойові дії, аби захопити більше територій у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія зможе досягти своїх цілей у розпочатій війні проти України "мирним або військовим шляхом".

Серед політиків і представників розвідки вже давно наявні сумніви в тому, що Путін і його оточення ведуть переговори добросовісно, натомість вони намагаються затягнути їх і продовжити свою воєнну кампанію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США стали краще розуміти аргументи Росії про "усунення першопричин кризи в Україні", - МЗС РФ

 

Автор: 

путін володимир (23857) війна в Україні (4079)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Як би міг путін,вже захватив би всю Украіну.Це його амбітни плани.Не може,ми це бачимо. Треба добивати,треба просто премогати.Бо ще сто років будуть святкувати перемогу над Украіно. Знову будуть нападати.
показати весь коментар
02.05.2025 07:25
+6
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показати весь коментар
02.05.2025 07:20
+6
Пауза потрібна Путіну. Навіть маленька, як на Пасху чи 9-травня, про що він вже перетер з Зеленським. Але у них в конституції Запоріжжя та Херсон. Тож мир - то ілюзія.
показати весь коментар
02.05.2025 07:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показати весь коментар
02.05.2025 07:20 Відповісти
Яка вбиває наших співгромадян, яка не дає жити нашим дітям..
показати весь коментар
02.05.2025 07:27 Відповісти
Воно і своїх з задоволенням вбиває, він бажає забрати з собою як найбільш життя, мабуть думає, шо він в пеклі заслужить місце серед такої ж сволоти
показати весь коментар
02.05.2025 07:45 Відповісти
чим більше своїх кріпаків воно вб'є, тим краще.
бажано, у себе на болотах.
бажано, одним ударом.
показати весь коментар
02.05.2025 07:59 Відповісти
Якось пофігу на дебілів з московії. Не подобалось би - знесли б той кремлебад разом з всією піндобратією.

А їм по кайфу, походу.
показати весь коментар
02.05.2025 08:25 Відповісти
Нехера себе и это пишет демовская cnn. А где же запугивания а-ля не сегодня так завтра путлер уже будет Варшаву штурмовать после взятия Киева и что воевать он еще может пару миллиардов лет
показати весь коментар
02.05.2025 07:25 Відповісти
ви й демів задрали вже.
показати весь коментар
02.05.2025 08:02 Відповісти
Як би міг путін,вже захватив би всю Украіну.Це його амбітни плани.Не може,ми це бачимо. Треба добивати,треба просто премогати.Бо ще сто років будуть святкувати перемогу над Украіно. Знову будуть нападати.
показати весь коментар
02.05.2025 07:25 Відповісти
Щоб перемогти - треба перестати програвати.

"Я не тактік, я - стратєг!"
показати весь коментар
02.05.2025 08:32 Відповісти
Пауза потрібна Путіну. Навіть маленька, як на Пасху чи 9-травня, про що він вже перетер з Зеленським. Але у них в конституції Запоріжжя та Херсон. Тож мир - то ілюзія.
показати весь коментар
02.05.2025 07:26 Відповісти
Проблем нету, объявят как ТОТ и скажут вернемся в будущем. Украина так с Крымом уже с 2014 живет а Китай про тойвань десятилетиями рассказывает как он вот вот воссоединится .
показати весь коментар
02.05.2025 07:33 Відповісти
путін едет по стране , росія по прежгнму в гавне
показати весь коментар
02.05.2025 07:36 Відповісти
....вартого значної паузи, після якої у якийсь момент пізніше він.... Бере обіцянку здохнути
показати весь коментар
02.05.2025 07:40 Відповісти
Повна "фінляндизація" поточної війни - за неможливістю досягти бажаного, досягнуте оголосити бажаним
Фінляндія більше немає сил оборонятися, СРСР більше немає можливості наступати.
Фінляндія позбавляється частини територій і, хоч і в урізаному вигляді, але зберігає незалежність і державність, СРСР зберігає за собою видимість "перемоги".
Маленька Фінляндія показала світові, що монстр, хоч і величезний і страшний зовні, але гнилий зсередини, СРСР зі своєї ганьби жодного уроку не виніс, за що через два роки й поплатився.
Фінляндія зрештою увійшла до "п'ятірки" країн з найвищим рівнем життя, СРСР розвалився.
Заміни Фінляндія на Україна, СРСР на росія, Отто Куусінен на Медведчук, там ще по дрібницях, а основний сценарій незмінний. Мабуть, Імперія інакше не розуміє і не вміє. Розумний із цього зробить висновки...
показати весь коментар
02.05.2025 07:42 Відповісти
Не совсем такой кейс. Украина имеет силы обороняться и может делать это еще долго но у Украины нету сил отвоевать . Рф не имеет сил уже существенно наступать ( по крайней мере на том уровне ресурсов который они выделили на эту войну) очевидно что рф может сделать и принудительную мобилизацию тысяч 500-лям но очень не хочет этого делать. Следовательно вполне логичная развязка - заморозка где никто не жостиг своих целей
показати весь коментар
02.05.2025 07:50 Відповісти
Беречь надо не территории, беречь надо людей.
Останутся люди, и территории рано или поздно можно отвоевать, но если людей выбьют, то кому эти территории нужны?
А относительно россии и ее "возможностей" мобилизации, то ее главная "мобилизация" сидит в бункере и здесь надо довериться Времени и Старухе с Косой(не ЮТ!!!).
Или Шах, или Осел, или сам Ходжа с течением времени обязательно уйдут
показати весь коментар
02.05.2025 07:56 Відповісти
Тцкуни он себе і бережуть з мусорнею а ти інвалід іди здихай
показати весь коментар
02.05.2025 08:03 Відповісти
а сцикуни бережуть свою восоковартісну сраку у мережі)))
показати весь коментар
02.05.2025 08:56 Відповісти
ага, збирай чємодан, та біжи скоріше з тієї пустелі.
може потім, колись, твої нащадки відвоюють у арабів.
показати весь коментар
02.05.2025 08:14 Відповісти
Вже відвоювали, 77 років тому
Вчора саме День Незалежності святкували.
Що хотів сказати?
Якщо маєш бажання ригатися, мені більше не пиши, не мій формат
показати весь коментар
02.05.2025 08:17 Відповісти
мене тішить, оцей постійний кацапській вброс, що україна не має можливості відвоювати свою землю.
військові іншої думки!!!!
показати весь коментар
02.05.2025 08:03 Відповісти
Думка не матеріальна, матеріальна дія.
Якщо немає дій, то й думки не мають значення
показати весь коментар
02.05.2025 08:09 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2025 08:12 Відповісти
Не в нашій реальності.
показати весь коментар
02.05.2025 08:14 Відповісти
Не порівнюй !
та війна тривала 100 днів.
Війна України триває 400 остання частина вже 12й рік.
фінляндизація означає лютий націоналізм правлячих еліт у нас такого не було і немає , ніхто з еліт не планує жити в Україні за рідким виключенням ! Доказ клан кучми і т п
показати весь коментар
02.05.2025 07:52 Відповісти
РОсія, навіть коли "палучала па хлебалу", ніяких "уроків" не виносила з поразок...
показати весь коментар
02.05.2025 07:57 Відповісти
А цим згоден.
Ногою на граблі, і по лобі, ногою на граблі, і по лобі...
Але цей процес хороший тим, що якщо ти не робиш жодних висновків з минулих помилок, то лоб сам вирішить коли і як йому тріснути
показати весь коментар
02.05.2025 08:03 Відповісти
До війни Велика Британія була найважливішим постачальником устаткування фінських військово-повітряних сил. 4 грудня британський воєнний кабінет вирішив продати Фінляндії 20 винищувачів-біпланів «Gloster Gladiator». Також британці за весь час війни переправили фінам 114 польових гармат, 200 протитанкових гармат, 185 тис. артилерійських снарядів, 17 700 авіабомб та 10 тис. протитанкових мін. Південно-Африканський Союз безоплатно передав Фінляндії 22 винищувачі Gloster. Франція планувала поставити Фінляндії 179 літаків (безоплатно передати 49 винищувачів і продати ще 130 літаків різних типів), проте фактично в період війни були передані лише 30 винищувачів Morane-Saulnier MS.406C1 і ще шість Caudron C.714 війні не брали участь. До 12 березня 1940 року, дню підписання Московського мирного договору, французи готували відправити ще 10 літаків на кораблях і везли з Парижа до Гавра ще три винищувачі. Також Фінляндії було передано 160 польових гармат, 500 кулеметів, 795 тис. артилерійських снарядів, 200 тис. ручних гранат, 20 млн патронів, 400 морських мін та кілька тисяч комплектів амуніції. У січні 1940 року США продали Фінляндії 10 тисяч гвинтівок, а також передали ще 44 винищувачі Brewster F2A Buffalo, але вони прибули надто пізно і не встигли взяти участь у бойових діях. Спроби фінів отримати з Америки кредит чи закупити військові матеріали здебільшого відхилялися. У зв'язку з прийняттям закону про нейтралітет президент і держсекретар виявляли обережність.
Італія також відповіла на заклики Фінляндії про допомогу. Королівські військово-повітряні сили Італії відправили фінам 35 винищувачів Fiat G.50, але п'ять машин було розбито при їх перегоні та освоєнні особовим складом. У свою чергу Королівська італійська армія передала 94,5 тис. гвинтівок M1938, 1500 пістолетів Beretta.
Шведська армія, передала одну третину свого озброєння фінським військам: за різними оцінками, шведи передали за роки війни від 80 до 135 тис. гвинтівок, 500 автоматичних гвинтівок та кулеметів, 50 млн патронів, близько 330 гармат (зокрема 112 польових, 85 протитанкових, 104 зенітних), 30 тисяч артилерійських снарядів, та 29 літаків.
Данія від імені свого Уряду продала Фінляндії близько 30 штук 20-мм протитанкових гармат та снаряди до них, але щоб не порушувати нейтралітет, підробила документи на замовлення, підписавши його як «шведський».
показати весь коментар
02.05.2025 08:05 Відповісти
Головними факторами успішної оборони Фінляндії під час Зимової війни вважається не тільки патріотизм фінів, але й збіг надзвичайно суворої зими та важкого стану радянської армії, ослабленої сталінськими чистками.

Доповідні записки НКВС, оприлюднені після розпаду Радянського Союзу, свідчать про хаос у командуванні і непідготовленість радянських військових до бойових дій на території Фінляндії.

Звичайною справою під час війни була погана координація підрозділів та відсутність зв'язку між ними, вогонь по своїх - тоді з'явилася навіть приказка "Все не страшно, крім власної авіації", затримка евакуації поранених, відсутність палива для техніки та голодування військових.

Чимало радянських військових були одягнені у літню військову форму, не мали рукавиць, не вміли користуватися лижами.
показати весь коментар
02.05.2025 08:07 Відповісти
Ну, ....??? Що хотів сказати?
"А баба галамага".
"Пиши так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно".
У тебе все навпаки.
показати весь коментар
02.05.2025 08:12 Відповісти
Якщо коротко, то всі знають про патріотизм фінів, але упускають допомогу союзників, які зробили фінську армію разів в 10 сильнішою (це факти, про які мала хто знє). Аналогічно ******** Ізраїль.
показати весь коментар
02.05.2025 08:25 Відповісти
"Воює не зброя. Воюють люди, які тримають цю зброю в руках"(с)
Зброя - патріотизм = 0
Патріотизм - зброя = 0,5
Зброя + патріотизм = 1
показати весь коментар
02.05.2025 08:30 Відповісти
На жаль з приходом недоумковатого Трампа ворог відчув свою безкарність ,Трамп рятує кривавого терориста путіна від повної ізоляції цивілізованого світу.
показати весь коментар
02.05.2025 07:45 Відповісти
Шо за каша? - хоче не хоче - зміг не зміг - ніякої конкретики
показати весь коментар
02.05.2025 07:46 Відповісти
Які ще плани? Цій істоті давно час здохнути.
показати весь коментар
02.05.2025 07:58 Відповісти
"демонструє значну готовність до досягнення мирної угоди"

Це така готовність пуйла до миру?
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 29, серед них - 13-річний хлопчик

Схоже, пани з СНН живуть в іншому світі...
показати весь коментар
02.05.2025 08:08 Відповісти
Хоч припинили війну касапів проти України називати "українскій конфлікт"; але і далі вперто продовжують називати "мирною угодою" ультимативні вимоги ***** по капітуляції України.
показати весь коментар
02.05.2025 08:53 Відповісти
 
 