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Новости Требования Путина относительно войны в Украине
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Путин изменил планы и краткосрочные цели в войне с Украиной, - CNN

путін

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, изменил свои планы и краткосрочные цели и демонстрирует значительную готовность к достижению мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на разведку США.

Как свидетельствуют данные американской разведки, Кремль хочет укрепить позиции на уже оккупированных территориях Украины и поднять свою экономику, испытывающую трудности.

При этом отмечается, что недавно Путин верил: состояние войны отвечает его интересам, у него есть импульс, а также человеческие ресурсы, чтобы вести более длительную борьбу и захватить всю Украину. Эти изменения в подходах российского главы могут сыграть на руку президенту Дональду Трампу, который надеется на достижение мирного соглашения.

"Все это зависит от того, что США готовы предложить Путину, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны, а почувствовал, что достиг чего-то, стоящего значительной паузы, после которой в какой-то момент позже он, возможно, вернется к боевым действиям", - отметил один из чиновников.

В частности Россия надеется на улучшение отношений с США и что это отвлечет внимание от истинных намерений Кремля. Тогда россияне смогут использовать комплекс военных, экономических, информационных и политических инструментов для достижения цели Путина в Украине и за ее пределами.

В то же время отмечается, что чиновники США остаются скептически настроенными относительно готовности российского руководителя к перемирию. Даже если он согласится на него, то может возобновить боевые действия, чтобы захватить больше территорий в долгосрочной перспективе.

Напомним, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет достичь своих целей в начатой войне против Украины "мирным или военным путем".

Среди политиков и представителей разведки уже давно имеются сомнения в том, что Путин и его окружение ведут переговоры добросовестно, вместо этого они пытаются затянуть их и продолжить свою военную кампанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США стали лучше понимать аргументы России об "устранении первопричин кризиса в Украине", - МИД РФ

 

Автор: 

путин владимир (31306) война в Украине (4044)


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Топ комментарии
+11
Як би міг путін,вже захватив би всю Украіну.Це його амбітни плани.Не може,ми це бачимо. Треба добивати,треба просто премогати.Бо ще сто років будуть святкувати перемогу над Украіно. Знову будуть нападати.
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02.05.2025 07:25
+10
Пауза потрібна Путіну. Навіть маленька, як на Пасху чи 9-травня, про що він вже перетер з Зеленським. Але у них в конституції Запоріжжя та Херсон. Тож мир - то ілюзія.
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02.05.2025 07:26
+9
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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02.05.2025 07:20
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Правила форума Совет форумчан
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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02.05.2025 07:20 Ответить
Яка вбиває наших співгромадян, яка не дає жити нашим дітям..
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02.05.2025 07:27 Ответить
Воно і своїх з задоволенням вбиває, він бажає забрати з собою як найбільш життя, мабуть думає, шо він в пеклі заслужить місце серед такої ж сволоти
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02.05.2025 07:45 Ответить
чим більше своїх кріпаків воно вб'є, тим краще.
бажано, у себе на болотах.
бажано, одним ударом.
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02.05.2025 07:59 Ответить
Якось пофігу на дебілів з московії. Не подобалось би - знесли б той кремлебад разом з всією піндобратією.

А їм по кайфу, походу.
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02.05.2025 08:25 Ответить
Одним словом *****... .
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02.05.2025 09:15 Ответить
Нехера себе и это пишет демовская cnn. А где же запугивания а-ля не сегодня так завтра путлер уже будет Варшаву штурмовать после взятия Киева и что воевать он еще может пару миллиардов лет
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02.05.2025 07:25 Ответить
ви й демів задрали вже.
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02.05.2025 08:02 Ответить
Як би міг путін,вже захватив би всю Украіну.Це його амбітни плани.Не може,ми це бачимо. Треба добивати,треба просто премогати.Бо ще сто років будуть святкувати перемогу над Украіно. Знову будуть нападати.
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02.05.2025 07:25 Ответить
Щоб перемогти - треба перестати програвати.

"Я не тактік, я - стратєг!"
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02.05.2025 08:32 Ответить
Наступають поки що росіянці. "Курск наш" вже закінчився відступом до кордону. Час повертатись з рожевих хмар фантазій на грішну землю. Починайте цікавитись реальністю.
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02.05.2025 09:05 Ответить
Пауза потрібна Путіну. Навіть маленька, як на Пасху чи 9-травня, про що він вже перетер з Зеленським. Але у них в конституції Запоріжжя та Херсон. Тож мир - то ілюзія.
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02.05.2025 07:26 Ответить
Проблем нету, объявят как ТОТ и скажут вернемся в будущем. Украина так с Крымом уже с 2014 живет а Китай про тойвань десятилетиями рассказывает как он вот вот воссоединится .
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02.05.2025 07:33 Ответить
путін едет по стране , росія по прежгнму в гавне
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02.05.2025 07:36 Ответить
....вартого значної паузи, після якої у якийсь момент пізніше він.... Бере обіцянку здохнути
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02.05.2025 07:40 Ответить
Повна "фінляндизація" поточної війни - за неможливістю досягти бажаного, досягнуте оголосити бажаним
Фінляндія більше немає сил оборонятися, СРСР більше немає можливості наступати.
Фінляндія позбавляється частини територій і, хоч і в урізаному вигляді, але зберігає незалежність і державність, СРСР зберігає за собою видимість "перемоги".
Маленька Фінляндія показала світові, що монстр, хоч і величезний і страшний зовні, але гнилий зсередини, СРСР зі своєї ганьби жодного уроку не виніс, за що через два роки й поплатився.
Фінляндія зрештою увійшла до "п'ятірки" країн з найвищим рівнем життя, СРСР розвалився.
Заміни Фінляндія на Україна, СРСР на росія, Отто Куусінен на Медведчук, там ще по дрібницях, а основний сценарій незмінний. Мабуть, Імперія інакше не розуміє і не вміє. Розумний із цього зробить висновки...
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02.05.2025 07:42 Ответить
Не совсем такой кейс. Украина имеет силы обороняться и может делать это еще долго но у Украины нету сил отвоевать . Рф не имеет сил уже существенно наступать ( по крайней мере на том уровне ресурсов который они выделили на эту войну) очевидно что рф может сделать и принудительную мобилизацию тысяч 500-лям но очень не хочет этого делать. Следовательно вполне логичная развязка - заморозка где никто не жостиг своих целей
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02.05.2025 07:50 Ответить
Беречь надо не территории, беречь надо людей.
Останутся люди, и территории рано или поздно можно отвоевать, но если людей выбьют, то кому эти территории нужны?
А относительно россии и ее "возможностей" мобилизации, то ее главная "мобилизация" сидит в бункере и здесь надо довериться Времени и Старухе с Косой(не ЮТ!!!).
Или Шах, или Осел, или сам Ходжа с течением времени обязательно уйдут
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02.05.2025 07:56 Ответить
Тцкуни он себе і бережуть з мусорнею а ти інвалід іди здихай
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02.05.2025 08:03 Ответить
а сцикуни бережуть свою восоковартісну сраку у мережі)))
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02.05.2025 08:56 Ответить
Себе в яку групу зараховуєш?
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02.05.2025 09:08 Ответить
ага, збирай чємодан, та біжи скоріше з тієї пустелі.
може потім, колись, твої нащадки відвоюють у арабів.
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02.05.2025 08:14 Ответить
Вже відвоювали, 77 років тому
Вчора саме День Незалежності святкували.
Що хотів сказати?
Якщо маєш бажання ригатися, мені більше не пиши, не мій формат
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02.05.2025 08:17 Ответить
мене тішить, оцей постійний кацапській вброс, що україна не має можливості відвоювати свою землю.
військові іншої думки!!!!
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02.05.2025 08:03 Ответить
Думка не матеріальна, матеріальна дія.
Якщо немає дій, то й думки не мають значення
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02.05.2025 08:09 Ответить
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02.05.2025 08:12 Ответить
Не в нашій реальності.
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02.05.2025 08:14 Ответить
Відвойовуйте. Прапор в руки. Хто ж проти?
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02.05.2025 09:10 Ответить
Не порівнюй !
та війна тривала 100 днів.
Війна України триває 400 остання частина вже 12й рік.
фінляндизація означає лютий націоналізм правлячих еліт у нас такого не було і немає , ніхто з еліт не планує жити в Україні за рідким виключенням ! Доказ клан кучми і т п
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02.05.2025 07:52 Ответить
РОсія, навіть коли "палучала па хлебалу", ніяких "уроків" не виносила з поразок...
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02.05.2025 07:57 Ответить
А цим згоден.
Ногою на граблі, і по лобі, ногою на граблі, і по лобі...
Але цей процес хороший тим, що якщо ти не робиш жодних висновків з минулих помилок, то лоб сам вирішить коли і як йому тріснути
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02.05.2025 08:03 Ответить
До війни Велика Британія була найважливішим постачальником устаткування фінських військово-повітряних сил. 4 грудня британський воєнний кабінет вирішив продати Фінляндії 20 винищувачів-біпланів «Gloster Gladiator». Також британці за весь час війни переправили фінам 114 польових гармат, 200 протитанкових гармат, 185 тис. артилерійських снарядів, 17 700 авіабомб та 10 тис. протитанкових мін. Південно-Африканський Союз безоплатно передав Фінляндії 22 винищувачі Gloster. Франція планувала поставити Фінляндії 179 літаків (безоплатно передати 49 винищувачів і продати ще 130 літаків різних типів), проте фактично в період війни були передані лише 30 винищувачів Morane-Saulnier MS.406C1 і ще шість Caudron C.714 війні не брали участь. До 12 березня 1940 року, дню підписання Московського мирного договору, французи готували відправити ще 10 літаків на кораблях і везли з Парижа до Гавра ще три винищувачі. Також Фінляндії було передано 160 польових гармат, 500 кулеметів, 795 тис. артилерійських снарядів, 200 тис. ручних гранат, 20 млн патронів, 400 морських мін та кілька тисяч комплектів амуніції. У січні 1940 року США продали Фінляндії 10 тисяч гвинтівок, а також передали ще 44 винищувачі Brewster F2A Buffalo, але вони прибули надто пізно і не встигли взяти участь у бойових діях. Спроби фінів отримати з Америки кредит чи закупити військові матеріали здебільшого відхилялися. У зв'язку з прийняттям закону про нейтралітет президент і держсекретар виявляли обережність.
Італія також відповіла на заклики Фінляндії про допомогу. Королівські військово-повітряні сили Італії відправили фінам 35 винищувачів Fiat G.50, але п'ять машин було розбито при їх перегоні та освоєнні особовим складом. У свою чергу Королівська італійська армія передала 94,5 тис. гвинтівок M1938, 1500 пістолетів Beretta.
Шведська армія, передала одну третину свого озброєння фінським військам: за різними оцінками, шведи передали за роки війни від 80 до 135 тис. гвинтівок, 500 автоматичних гвинтівок та кулеметів, 50 млн патронів, близько 330 гармат (зокрема 112 польових, 85 протитанкових, 104 зенітних), 30 тисяч артилерійських снарядів, та 29 літаків.
Данія від імені свого Уряду продала Фінляндії близько 30 штук 20-мм протитанкових гармат та снаряди до них, але щоб не порушувати нейтралітет, підробила документи на замовлення, підписавши його як «шведський».
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02.05.2025 08:05 Ответить
Головними факторами успішної оборони Фінляндії під час Зимової війни вважається не тільки патріотизм фінів, але й збіг надзвичайно суворої зими та важкого стану радянської армії, ослабленої сталінськими чистками.

Доповідні записки НКВС, оприлюднені після розпаду Радянського Союзу, свідчать про хаос у командуванні і непідготовленість радянських військових до бойових дій на території Фінляндії.

Звичайною справою під час війни була погана координація підрозділів та відсутність зв'язку між ними, вогонь по своїх - тоді з'явилася навіть приказка "Все не страшно, крім власної авіації", затримка евакуації поранених, відсутність палива для техніки та голодування військових.

Чимало радянських військових були одягнені у літню військову форму, не мали рукавиць, не вміли користуватися лижами.
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02.05.2025 08:07 Ответить
Ну, ....??? Що хотів сказати?
"А баба галамага".
"Пиши так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно".
У тебе все навпаки.
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02.05.2025 08:12 Ответить
Якщо коротко, то всі знають про патріотизм фінів, але упускають допомогу союзників, які зробили фінську армію разів в 10 сильнішою (це факти, про які мала хто знє). Аналогічно ******** Ізраїль.
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02.05.2025 08:25 Ответить
"Воює не зброя. Воюють люди, які тримають цю зброю в руках"(с)
Зброя - патріотизм = 0
Патріотизм - зброя = 0,5
Зброя + патріотизм = 1
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02.05.2025 08:30 Ответить
На жаль з приходом недоумковатого Трампа ворог відчув свою безкарність ,Трамп рятує кривавого терориста путіна від повної ізоляції цивілізованого світу.
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02.05.2025 07:45 Ответить
Шо за каша? - хоче не хоче - зміг не зміг - ніякої конкретики
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02.05.2025 07:46 Ответить
Які ще плани? Цій істоті давно час здохнути.
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02.05.2025 07:58 Ответить
"демонструє значну готовність до досягнення мирної угоди"

Це така готовність пуйла до миру?
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 29, серед них - 13-річний хлопчик

Схоже, пани з СНН живуть в іншому світі...
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02.05.2025 08:08 Ответить
Хоч припинили війну касапів проти України називати "українскій конфлікт"; але і далі вперто продовжують називати "мирною угодою" ультимативні вимоги ***** по капітуляції України.
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02.05.2025 08:53 Ответить
Повна локшина!
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02.05.2025 09:03 Ответить
кожен день ми втрачаємо території які якщо вдало не вишикуються планети втрачаються назавжди.
то з якого дива росії і путіну зупинятися.
він бере нові землі, обертає окупованих на рабів а рабів жене на захоплення нових територій.
яка вигода путіну це зупиняти?
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02.05.2025 09:05 Ответить
Затратно . Невигідно. Втрати перевершують надбання. 95 % території , що зараз контролює він захопив в перші 2 тижні війни. Далі це перетворилось на неефективну і дуже затратну тягомотину. Якби дєдушка з боліт дружив з головою, то вже давно б підписав перемир'я.
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02.05.2025 09:23 Ответить
Захекалося старе Ху@ло, хоче передихнути перед новим нападом.
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02.05.2025 09:29 Ответить
 
 