Путин изменил планы и краткосрочные цели в войне с Украиной, - CNN

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, изменил свои планы и краткосрочные цели и демонстрирует значительную готовность к достижению мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на разведку США.

Как свидетельствуют данные американской разведки, Кремль хочет укрепить позиции на уже оккупированных территориях Украины и поднять свою экономику, испытывающую трудности.

При этом отмечается, что недавно Путин верил: состояние войны отвечает его интересам, у него есть импульс, а также человеческие ресурсы, чтобы вести более длительную борьбу и захватить всю Украину. Эти изменения в подходах российского главы могут сыграть на руку президенту Дональду Трампу, который надеется на достижение мирного соглашения.

"Все это зависит от того, что США готовы предложить Путину, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны, а почувствовал, что достиг чего-то, стоящего значительной паузы, после которой в какой-то момент позже он, возможно, вернется к боевым действиям", - отметил один из чиновников.

В частности Россия надеется на улучшение отношений с США и что это отвлечет внимание от истинных намерений Кремля. Тогда россияне смогут использовать комплекс военных, экономических, информационных и политических инструментов для достижения цели Путина в Украине и за ее пределами.

В то же время отмечается, что чиновники США остаются скептически настроенными относительно готовности российского руководителя к перемирию. Даже если он согласится на него, то может возобновить боевые действия, чтобы захватить больше территорий в долгосрочной перспективе.

Напомним, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет достичь своих целей в начатой войне против Украины "мирным или военным путем".

Среди политиков и представителей разведки уже давно имеются сомнения в том, что Путин и его окружение ведут переговоры добросовестно, вместо этого они пытаются затянуть их и продолжить свою военную кампанию.

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