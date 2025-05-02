Путин изменил планы и краткосрочные цели в войне с Украиной, - CNN
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, изменил свои планы и краткосрочные цели и демонстрирует значительную готовность к достижению мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на разведку США.
Как свидетельствуют данные американской разведки, Кремль хочет укрепить позиции на уже оккупированных территориях Украины и поднять свою экономику, испытывающую трудности.
При этом отмечается, что недавно Путин верил: состояние войны отвечает его интересам, у него есть импульс, а также человеческие ресурсы, чтобы вести более длительную борьбу и захватить всю Украину. Эти изменения в подходах российского главы могут сыграть на руку президенту Дональду Трампу, который надеется на достижение мирного соглашения.
"Все это зависит от того, что США готовы предложить Путину, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны, а почувствовал, что достиг чего-то, стоящего значительной паузы, после которой в какой-то момент позже он, возможно, вернется к боевым действиям", - отметил один из чиновников.
В частности Россия надеется на улучшение отношений с США и что это отвлечет внимание от истинных намерений Кремля. Тогда россияне смогут использовать комплекс военных, экономических, информационных и политических инструментов для достижения цели Путина в Украине и за ее пределами.
В то же время отмечается, что чиновники США остаются скептически настроенными относительно готовности российского руководителя к перемирию. Даже если он согласится на него, то может возобновить боевые действия, чтобы захватить больше территорий в долгосрочной перспективе.
Напомним, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет достичь своих целей в начатой войне против Украины "мирным или военным путем".
Среди политиков и представителей разведки уже давно имеются сомнения в том, что Путин и его окружение ведут переговоры добросовестно, вместо этого они пытаются затянуть их и продолжить свою военную кампанию.
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бажано, у себе на болотах.
бажано, одним ударом.
А їм по кайфу, походу.
"Я не тактік, я - стратєг!"
Фінляндія більше немає сил оборонятися, СРСР більше немає можливості наступати.
Фінляндія позбавляється частини територій і, хоч і в урізаному вигляді, але зберігає незалежність і державність, СРСР зберігає за собою видимість "перемоги".
Маленька Фінляндія показала світові, що монстр, хоч і величезний і страшний зовні, але гнилий зсередини, СРСР зі своєї ганьби жодного уроку не виніс, за що через два роки й поплатився.
Фінляндія зрештою увійшла до "п'ятірки" країн з найвищим рівнем життя, СРСР розвалився.
Заміни Фінляндія на Україна, СРСР на росія, Отто Куусінен на Медведчук, там ще по дрібницях, а основний сценарій незмінний. Мабуть, Імперія інакше не розуміє і не вміє. Розумний із цього зробить висновки...
Останутся люди, и территории рано или поздно можно отвоевать, но если людей выбьют, то кому эти территории нужны?
А относительно россии и ее "возможностей" мобилизации, то ее главная "мобилизация" сидит в бункере и здесь надо довериться Времени и Старухе с Косой(не ЮТ!!!).
Или Шах, или Осел, или сам Ходжа с течением времени обязательно уйдут
може потім, колись, твої нащадки відвоюють у арабів.
Вчора саме День Незалежності святкували.
Що хотів сказати?
Якщо маєш бажання ригатися, мені більше не пиши, не мій формат
військові іншої думки!!!!
Якщо немає дій, то й думки не мають значення
та війна тривала 100 днів.
Війна України триває 400 остання частина вже 12й рік.
фінляндизація означає лютий націоналізм правлячих еліт у нас такого не було і немає , ніхто з еліт не планує жити в Україні за рідким виключенням ! Доказ клан кучми і т п
Ногою на граблі, і по лобі, ногою на граблі, і по лобі...
Але цей процес хороший тим, що якщо ти не робиш жодних висновків з минулих помилок, то лоб сам вирішить коли і як йому тріснути
Італія також відповіла на заклики Фінляндії про допомогу. Королівські військово-повітряні сили Італії відправили фінам 35 винищувачів Fiat G.50, але п'ять машин було розбито при їх перегоні та освоєнні особовим складом. У свою чергу Королівська італійська армія передала 94,5 тис. гвинтівок M1938, 1500 пістолетів Beretta.
Шведська армія, передала одну третину свого озброєння фінським військам: за різними оцінками, шведи передали за роки війни від 80 до 135 тис. гвинтівок, 500 автоматичних гвинтівок та кулеметів, 50 млн патронів, близько 330 гармат (зокрема 112 польових, 85 протитанкових, 104 зенітних), 30 тисяч артилерійських снарядів, та 29 літаків.
Данія від імені свого Уряду продала Фінляндії близько 30 штук 20-мм протитанкових гармат та снаряди до них, але щоб не порушувати нейтралітет, підробила документи на замовлення, підписавши його як «шведський».
Доповідні записки НКВС, оприлюднені після розпаду Радянського Союзу, свідчать про хаос у командуванні і непідготовленість радянських військових до бойових дій на території Фінляндії.
Звичайною справою під час війни була погана координація підрозділів та відсутність зв'язку між ними, вогонь по своїх - тоді з'явилася навіть приказка "Все не страшно, крім власної авіації", затримка евакуації поранених, відсутність палива для техніки та голодування військових.
Чимало радянських військових були одягнені у літню військову форму, не мали рукавиць, не вміли користуватися лижами.
"А баба галамага".
"Пиши так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно".
У тебе все навпаки.
Зброя - патріотизм = 0
Патріотизм - зброя = 0,5
Зброя + патріотизм = 1
Це така готовність пуйла до миру?
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 29, серед них - 13-річний хлопчик
Схоже, пани з СНН живуть в іншому світі...
то з якого дива росії і путіну зупинятися.
він бере нові землі, обертає окупованих на рабів а рабів жене на захоплення нових територій.
яка вигода путіну це зупиняти?