Украина готовит свое видение прекращения огня с РФ и ожидает предложений от Москвы, - Сибига

Украина ожидает от России конкретных предложений относительно рамок безусловного прекращения огня и готовит свой ответ.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, комментируя перспективы переговорного процесса с РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, первая встреча в Турции уже принесла определенные результаты, в частности, достижение договоренностей об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000", первый этап которого состоялся 23 мая. 24 и 25 мая запланированы другие этапы обмена.

"Мы приветствуем мирные усилия США, мы приветствуем мирные усилия президента Трампа. Мы не верим ни в какую инфраструктуру безопасности в Европе без США", - подчеркнул Сибига.

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Также Украина не исключает возможности проведения встречи между Зеленским и Путиным.

По словам Сибиги, Киев допускает расширенный формат переговоров и был бы заинтересован в приобщении к ним президента США Дональда Трампа и Европы.

Он добавил, что стратегия России может заключаться в том, чтобы "выбить" США из переговорного процесса, но Украина выступает за их участие.

Киев настаивает, что за столом переговоров обязательно должна присутствовать Европа, добавил дипломат.

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Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

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