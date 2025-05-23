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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Украина готовит свое видение прекращения огня с РФ и ожидает предложений от Москвы, - Сибига

Андрей Сибига

Украина ожидает от России конкретных предложений относительно рамок безусловного прекращения огня и готовит свой ответ.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, комментируя перспективы переговорного процесса с РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, первая встреча в Турции уже принесла определенные результаты, в частности, достижение договоренностей об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000", первый этап которого состоялся 23 мая. 24 и 25 мая запланированы другие этапы обмена.

"Мы приветствуем мирные усилия США, мы приветствуем мирные усилия президента Трампа. Мы не верим ни в какую инфраструктуру безопасности в Европе без США", - подчеркнул Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ уже неделю готовит "меморандум" для прекращения огня, нужны новые санкции, - Зеленский

Также Украина не исключает возможности проведения встречи между Зеленским и Путиным.

По словам Сибиги, Киев допускает расширенный формат переговоров и был бы заинтересован в приобщении к ним президента США Дональда Трампа и Европы.

Он добавил, что стратегия России может заключаться в том, чтобы "выбить" США из переговорного процесса, но Украина выступает за их участие.

Киев настаивает, что за столом переговоров обязательно должна присутствовать Европа, добавил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США угрожает новыми санкциями, если Путин не пойдет на перемирие, - Bloomberg

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хотела бы, чтобы к встрече Зеленского с Путиным присоединился Трамп, - Сибига

Автор: 

перемирие (1683) Сибига Андрей (473) война в Украине (4510) прекращения огня (269)


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Топ комментарии
+6
Пропозиції від кацапстану давно відомі: або українці вчиняють суїцид, або - розстріл усіх за вироком Бабушкінського окружного суду м. Мацькви. Тому наш вибір - боротьба з ордою до останнього кацапа.
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23.05.2025 21:23
+6
Українці вже вчинили суіцид Україні,власними руками у 2019 році.
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23.05.2025 21:41
+5
Краще б воювати далі готувалися .
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23.05.2025 21:24
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Які пропозиції? - капітуляція
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23.05.2025 21:17 Ответить
эта проблема с обеих сторон
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23.05.2025 21:46 Ответить
З того боку також "бусифікація" відбувається ?
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23.05.2025 21:55 Ответить
нет только с нашей! у нас из 1 500 000 военных бусификовали по количеству видео которое я видел в сети где то 1 200 000 бедных парней из бусиков и они вон уже сколько фронт держат
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23.05.2025 22:01 Ответить
На вопрос, как бы он договаривался с президентом РФ Владимиром Путиным, В.Зеленский ответил:

"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись",
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23.05.2025 22:11 Ответить
Цей сивоха 2, трепло офісне.
Закінчення війни буде коли кацапи відчують адекватну відповідь і будуть зачищені з нашої території
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24.05.2025 08:21 Ответить
Пропозиції від кацапстану давно відомі: або українці вчиняють суїцид, або - розстріл усіх за вироком Бабушкінського окружного суду м. Мацькви. Тому наш вибір - боротьба з ордою до останнього кацапа.
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23.05.2025 21:23 Ответить
Українці вже вчинили суіцид Україні,власними руками у 2019 році.
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23.05.2025 21:41 Ответить
Краще б воювати далі готувалися .
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23.05.2025 21:24 Ответить
А воювати вже не треба?
Тільки ракети ловити на голови?
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23.05.2025 21:25 Ответить
Та схоже вони у своїй голові війну вже знову закінчили .
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23.05.2025 21:34 Ответить
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23.05.2025 21:56 Ответить
Є ж геніальна ідея від найшашличнішого: "проста пірєстать стрєлять"...
Цапи від неї будуть в захваті...
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23.05.2025 21:56 Ответить
Кацапи готують наступ, а Україна своє бачення - ПОТУЖНО!
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23.05.2025 22:07 Ответить
Усім давно відомо, які саме 'пропозиці" викотять кацапи
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24.05.2025 08:08 Ответить
 
 