Украина готовит свое видение прекращения огня с РФ и ожидает предложений от Москвы, - Сибига
Украина ожидает от России конкретных предложений относительно рамок безусловного прекращения огня и готовит свой ответ.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, комментируя перспективы переговорного процесса с РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, первая встреча в Турции уже принесла определенные результаты, в частности, достижение договоренностей об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000", первый этап которого состоялся 23 мая. 24 и 25 мая запланированы другие этапы обмена.
"Мы приветствуем мирные усилия США, мы приветствуем мирные усилия президента Трампа. Мы не верим ни в какую инфраструктуру безопасности в Европе без США", - подчеркнул Сибига.
Также Украина не исключает возможности проведения встречи между Зеленским и Путиным.
По словам Сибиги, Киев допускает расширенный формат переговоров и был бы заинтересован в приобщении к ним президента США Дональда Трампа и Европы.
Он добавил, что стратегия России может заключаться в том, чтобы "выбить" США из переговорного процесса, но Украина выступает за их участие.
Киев настаивает, что за столом переговоров обязательно должна присутствовать Европа, добавил дипломат.
Что предшествовало?
Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.
После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
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"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись",
Закінчення війни буде коли кацапи відчують адекватну відповідь і будуть зачищені з нашої території
Тільки ракети ловити на голови?
Цапи від неї будуть в захваті...