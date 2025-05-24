Оккупанты закрепились на участке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка на Сумщине, - DeepState

Российские захватчики закрепились на участке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка, что в Сумской области. Оккупанты дальше пытаются зайти в Беловоды.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отметили, что первые попытки оккупантов занять позиции на Сумщине датируются началом марта, когда это было еще частью битвы за Суджу. Заняв Свердликово, захватчики начали вытеснять наши позиции из-под границы и формировать возможность для перекрытия логистики.

"Первые попытки захода на Сумщину начались из села Новенькое, которые закончились без успеха, ведь физически села как такового уже не было и прятаться кацапам пришлось в построенных позициях или в посадках, тогда Силам Обороны удалось оттеснить противника, но активное давление и работа дронами не дала возможности там пробыть долго", - рассказали в DeepState.

Далее развитие событий набирало обороты через Журавку и некоторое время Силам Обороны удавалось сдерживать и осуществлять поражение по врагу вдоль границы.

Через Новенькое враг длительное время осуществлял заход в глубину и двигался в сторону Басовки, чтобы попытаться закрепиться на данной местности и выполнить на тот момент актуальную задачу по физическому закрытию логистики в Суджу.

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Но Силам Обороны удавалось долго сдерживать врага, в частности, работой дронов, куда подтянули подкрепление для стабилизационных мероприятий. Из-за отсутствия успехов на этом участке враг начал искать новые попытки продвижений и нажал на Журавку и Веселовку.

"Украинские военные начали умножать попытки врага продвинуться в районе Журавки, однако, враг нащупал слабое место между Журавкой и Новеньким, используя посадки для захода вглубь. К сожалению, постоянное давление пехоты сказалось и количеством они взяли преимущество в этом районе. Очень часто можно было видеть попытки врага на скорости пролететь на квадроциклах в сторону Басовки и все эти попытки умножались на ноль, даже при успешной попытке доехать в село", - сказано в сообщении.

В DeepState добавляют, что длительное время Сумщину можно было воспринимать как серую зону, ведь бойцы Сил Обороны пытались и пытаются сдерживать врага, осуществляя поражение дронами по перемещению и попытках накапливаться.

"В этом районе кацапы используют пехоту и привлекают квадроциклы для быстрого проезда к заданной точке штурма. Однако стоит констатировать, что им удалось закрепиться по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и они продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локнях", - рассказали аналитики.

Однако подразделения Сил обороны активно работают по оккупантам в упомянутых населенных пунктах.

"Недавно, к примеру, была ликвидирована вражеская пехота, которая забежала в дома в Беловодах, дронщиками ГПСУ", - рассказали в DeepState.

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Отмечается, что Силам обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение врага вглубь территории Сумщины.

"Силам Обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение в глубину Сумщины, а экипажи ежедневно и каждую ночь уничтожают пехоту, которая лезет, как саранча, пытаясь, хоть и с большими потерями, занять еще территории, ведь после вытеснения нас с Курщины у них в планах было создание "буферной зоны" на Сумщине, что вполне логично и ожидаемо в этом сценарии развития событий", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение на Донетчине и на приграничье Сумщины.

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