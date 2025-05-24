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Новости Бои на Сумщине
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Оккупанты закрепились на участке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка на Сумщине, - DeepState

боевые действия в Сумской области

Российские захватчики закрепились на участке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка, что в Сумской области. Оккупанты дальше пытаются зайти в Беловоды.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отметили, что первые попытки оккупантов занять позиции на Сумщине датируются началом марта, когда это было еще частью битвы за Суджу. Заняв Свердликово, захватчики начали вытеснять наши позиции из-под границы и формировать возможность для перекрытия логистики.

"Первые попытки захода на Сумщину начались из села Новенькое, которые закончились без успеха, ведь физически села как такового уже не было и прятаться кацапам пришлось в построенных позициях или в посадках, тогда Силам Обороны удалось оттеснить противника, но активное давление и работа дронами не дала возможности там пробыть долго", - рассказали в DeepState.

Далее развитие событий набирало обороты через Журавку и некоторое время Силам Обороны удавалось сдерживать и осуществлять поражение по врагу вдоль границы.

Через Новенькое враг длительное время осуществлял заход в глубину и двигался в сторону Басовки, чтобы попытаться закрепиться на данной местности и выполнить на тот момент актуальную задачу по физическому закрытию логистики в Суджу.

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Но Силам Обороны удавалось долго сдерживать врага, в частности, работой дронов, куда подтянули подкрепление для стабилизационных мероприятий. Из-за отсутствия успехов на этом участке враг начал искать новые попытки продвижений и нажал на Журавку и Веселовку.

"Украинские военные начали умножать попытки врага продвинуться в районе Журавки, однако, враг нащупал слабое место между Журавкой и Новеньким, используя посадки для захода вглубь. К сожалению, постоянное давление пехоты сказалось и количеством они взяли преимущество в этом районе. Очень часто можно было видеть попытки врага на скорости пролететь на квадроциклах в сторону Басовки и все эти попытки умножались на ноль, даже при успешной попытке доехать в село", - сказано в сообщении.

В DeepState добавляют, что длительное время Сумщину можно было воспринимать как серую зону, ведь бойцы Сил Обороны пытались и пытаются сдерживать врага, осуществляя поражение дронами по перемещению и попытках накапливаться.

"В этом районе кацапы используют пехоту и привлекают квадроциклы для быстрого проезда к заданной точке штурма. Однако стоит констатировать, что им удалось закрепиться по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и они продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локнях", - рассказали аналитики.

Однако подразделения Сил обороны активно работают по оккупантам в упомянутых населенных пунктах.

"Недавно, к примеру, была ликвидирована вражеская пехота, которая забежала в дома в Беловодах, дронщиками ГПСУ", - рассказали в DeepState.

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Отмечается, что Силам обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение врага вглубь территории Сумщины.

"Силам Обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение в глубину Сумщины, а экипажи ежедневно и каждую ночь уничтожают пехоту, которая лезет, как саранча, пытаясь, хоть и с большими потерями, занять еще территории, ведь после вытеснения нас с Курщины у них в планах было создание "буферной зоны" на Сумщине, что вполне логично и ожидаемо в этом сценарии развития событий", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение на Донетчине и на приграничье Сумщины.

Смотрите также: Россияне продвинулись возле Отрадного, Троицкого в Донецкой области и в Новеньком, Басовке и Журавке в Сумской области, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Сумская область (3254) боевые действия (4247) Сумский район (236) Веселовка (2) Журавка (4) Басовка (9) Новенькое (7)


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Топ комментарии
+37
Так ось на що наш Наполеон Курщину обміняв.
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24.05.2025 21:19
+22
Навалились на Сумщину а ми навіть не очікували - фортифікацій немає - кацапи роблять ривки на 5 км
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24.05.2025 21:23
+22
І як то кажуть, ось результат. І ось цікаво, а хто винен в цьому? Хто до останнього волав що ви ще офігієте на що ми обміняємо курщину?
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24.05.2025 21:25
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Так ось на що наш Наполеон Курщину обміняв.
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24.05.2025 21:19 Ответить
Там задум був правильний. Сили трохи не розрахували.
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24.05.2025 21:21 Ответить
І як то кажуть, ось результат. І ось цікаво, а хто винен в цьому? Хто до останнього волав що ви ще офігієте на що ми обміняємо курщину?
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24.05.2025 21:25 Ответить
Про які мова сили?Касаби просто пропустили,а потім вибили дронами і кабами.Чи якийсь дебіл ще думає,що дійшли б до курської АЕС??Зе фантвзіїї зебонутих,вони далекі від реалій.

Натомість покращили мобілізацію в рашці,******** техніку і добре підготовлених людей.
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24.05.2025 21:32 Ответить
і+залучили корею( вроде офіційно вони курщину захищають)
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24.05.2025 21:36 Ответить
ОПа 100% погодила операцію з рахою.Люди,що здали території в перші дні і далі при владі і цілі в них не змінились
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24.05.2025 21:33 Ответить
Гундосік їздить людям по вухах
І пофіг що на фронті просто жах.
Всі мають лиш його героєм знати,
Та бісером портрети вишивати.
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24.05.2025 22:16 Ответить
Головне - нова бруківка і клумби.
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24.05.2025 21:23 Ответить
Навалились на Сумщину а ми навіть не очікували - фортифікацій немає - кацапи роблять ривки на 5 км
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24.05.2025 21:23 Ответить
на мототехніці їздять...я навіть небуду питати чому там не заміновано, а дороги Зеленський добре зробив до самого кордону з рф немає секрету в тому,що після виборів 2019 року пріоритети у фінансуванні надавалися будівництву доріг і облаштуванню об'єктів інфраструктури, а не питанням безпеки та, зокрема, організації територіальної оборони.
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24.05.2025 21:24 Ответить
як це немає? а це шоююю
Зеленський на Сумщині оглянув будівництво фортифікацій
https://ukranews.com/ua/news/994867-zelenskyj-na-sumshhyni-oglyanuv-budivnytstvo-fortyfikatsij
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24.05.2025 21:41 Ответить
+У Сумській ОВА розповіли про будівництво фортифікаційhttps://dancor.sumy.ua/news/newsline/485280?utm_source=ukrnet_news
будують аж гай шумить..
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24.05.2025 21:44 Ответить
Це ті про які Бутусов розповідав? Що не відповідають жодній критиці.
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24.05.2025 22:05 Ответить
Я деякі укріплення бачив.Посеред поля без ніякого маскування,без використання особливостей ландшафту.Напевно,щоб касабам було легше знищувати.
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24.05.2025 22:05 Ответить
Це просто відмивання бюджетних коштів через фірми прокладки.. а потім запустять в "укріплення" недосвідчених бійців і вони стають легкою здобичу копійчаних дронів. Ось коли в ті окопи підуть діти можновладців і вони самі ,тоді все це ******** закінчиться, тоді насправді все буде для фронту і перемоги,а не збагачування без кіця краю на війні..
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24.05.2025 22:17 Ответить
"я навіть небуду питати чому там не заміновано"

А ти запитай. Відповідь тут:
"Вже під час російсько-української війни, в період 2014-2020 років Україна знищила близько трьох мільйонів своїх протипіхотних мін."
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24.05.2025 22:18 Ответить
Тобто це якась така унікальна річ яку неможливо виготовити чи придбати? Є президент, якщо він не спроможний приймати відповідні рішення то повинен вийти і сказати -я неможу цього зробити і подає у відставку.
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24.05.2025 22:25 Ответить
Це Ви про непорозуміння Боневтіка *******....
Він вже сказав, що нам буде не легко його позбутися....
Правду говорять, якщо Бог хоче покарати - забирає розум
...
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25.05.2025 07:49 Ответить
3а квітень-травень російській армії вдалося зануритися десь на 6-9 кілометрів в північно-східній частині Сумщини. А загальною метою наступу є захоплення висот у районі села Юнаківка, що приблизно за 10 кілометрів від кордону.

На Суми сил у РФ не вистачає.

За словами Івана Шевцова, начальника українського прикордонного загону «Сталевий кордон», РФ накопичує війська і намагатиметься до наступних переговорів захопити якомога більше території Сумщини.
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24.05.2025 21:28 Ответить
Загін "сталевий Марафон" .. ось головна проблема країни. Потужна, Незламна, Стійка, Всеосяжна, Доленосна..
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25.05.2025 00:39 Ответить
Кацап Сирський працює на пуйла навіть вже не шифруючись.
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24.05.2025 21:32 Ответить
Там немає фортифікацій?
І навіть не заміновано?
То це так скрізь?
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24.05.2025 21:32 Ответить
Ти ж не маленький напевно,думаю,сам здогадаєся
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24.05.2025 21:35 Ответить
скрізь крім західних кордонів, там не один ухилянт просто так не проскочить
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24.05.2025 21:36 Ответить
Вже рік після рейду РДК ближня прикордонна зона постійно обстрілюється і як там можно було щось робити. Все це з землі та паличок робилося подалі від кордону до 30 км.
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24.05.2025 21:42 Ответить
Якщо русня десь закріпилася, то це все, на жаль, мине можемо закріпитися навіть на лініях, яким по 10 років
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24.05.2025 21:44 Ответить
Ішак вгробив тисячі Героїв та купу найліпшої техніки своєю курською авантюрою, а результат як завжди. До чого причетне це обкурене чмо, там завжди біда.
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24.05.2025 21:49 Ответить
Ну і що що ворог захопив декілька населених пунктів Сумскої області і розніс на сміття прикордонні райони, зате Боневтік Потужно-Брехливий підтягується 16 разів. Про захоплення наших територій журнашлюшки не запитують, щоб не портити настрій Бубочці. Коли він повідомив журнашлюшкам новину, що підтягується 16 раз, то весь зал сміявся, у багатьох від щастя були на очах сльози, їм дуже важливо, щоб Боневтівку було добре, комфортно, хіба шкода людей і населені пункти? Ні, їх в Україні багато, для Боневтіка вистачимть здавати клаптиками ще декілька років, а потім на куплдені острови в Бразилію, а ви лохи викручуйтеся, хто як може.
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24.05.2025 21:52 Ответить
Якщо в нас всі успіхи тільки завдяки дронам, то може сирського замінити дроном? А може і кого вище? От в чому питання...
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24.05.2025 23:28 Ответить
Захопили три бабкосела ціною сотень життів. Ну і добре.
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24.05.2025 23:36 Ответить
Головні фортифікації та укріплення збудовані на західних кордонах, для захисту від ухилянтів. Ось там реально і мишка без донату прикордонникам не проскочить!
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25.05.2025 00:11 Ответить
Ну ёёп же ж ......
зазначили, що перші спроби окупантів зайняти позиції на Сумщині датуються початком березня, коли це було ще частиною битви за Суджу Джерело: https://censor.net/ua/n3554154...
А зелена роса_в_очі три місяці розказувала що там "поодиноку заходи дрг"....
Знову "фортеця_б#хмут"!? , наркомани безславні...
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25.05.2025 00:35 Ответить
Deepstate нарешті наважився пофарбувати захоплені території. Ну тепер ні у кого не викликає сумніву важливість Курської операції.
.
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25.05.2025 05:26 Ответить
 
 