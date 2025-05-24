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Новини Бої на Сумщині
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Окупанти закріпилися на ділянці Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка на Сумщині, - DeepState

бойові дії на Сумщині

Російські загарбники закріпилися на ділянці Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка, що в Сумській області. Окупанти далі намагаються зайти в Біловоди.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначили, що перші спроби окупантів зайняти позиції на Сумщині датуються початком березня, коли це було ще частиною битви за Суджу. Зайнявши Свердликово, загарбники почали витісняти наші позиції з під кордону і формувати можливість для перекриття логістики.

"Перші спроби заходу на Сумщину почалися з села Новеньке, які закінчилися без успіху, адже фізично села як такого вже не було і ховатися кацапам довелося у побудованих позиціях або в посадках, тоді Силам Оборони вдалося відтіснити противника, але активний тиск та робота дронами не дала можливості там пробути довго", - розповіли у DeepState.

Далі розвиток подій набирав обертів через Журавку і певний час Силам Оборони вдавалося стримувати і здійснювати ураження по ворогу вздовж кордону.

Через Новеньке ворог тривалий час здійснював захід в глибину і рухався в сторону Басівки, щоб спробувати закріпитися на даній місцевості і виконати на той момент актуальну задачу по фізичному закриттю логістики в Суджу.

Читайте також: Рашисти намагаються розширити зону бойових дій у напрямку Новенького і Журавки, - ДПСУ

Але Силам Оборони вдавалося довго стримувати ворога, зокрема, роботою дронів, куди підтягнули підкріплення для стабілізаційних заходів. Через відсутність успіхів на цій ділянці ворог почав шукати нові спроби просувань і натиснув на Журавку і Веселівку.

"Українські військові почали множити спроби ворога просунутися в районі Журавки, однак, ворог нащупав слабке місце між Журавкою і Новеньким, використовуючи посадки для заходу вглиб. На жаль, постійний тиск піхоти дався взнаки і кількістю вони взяли перевагу в цьому районі. Дуже часто можна було бачити спроби ворога на швидкості пролетіти на квадроциклах в сторону Басівки і всі ці спроби множилися на нуль, навіть, при успішній спробі доїхати в село", - сказано в повідомленні.

У DeepState додають, що тривалий час Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже бійці Сил Оборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися.

"У цьому районі кацапи використовують піхоту і залучають квадроцикли для швидкого доїзду до заданої точки штурму. Однак варто констатувати, що їм вдалося закріпитися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях", - розповіли аналітики.

Однак підрозділи Сил оборони активно працюють по окупантах в згадаих населених пунктах.

"Нещодавно, до прикладу, було ліквідовано ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах, дронщиками ДПСУ", - розповіли у DeepState.

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Зазначається, що Силам оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування ворога вглиб території Сумщини. 

"Силам Оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування в глибину Сумщини, а екіпажі щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території, адже після витіснення нас з Курщини у них в планах було створення "буферної зони" на Сумщині, що цілком логічно і очікувано в цьому сценарії розвитку подій", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники мають просування на Донеччині та на прикордонні Сумщині.

Дивіться також: Росіяни просунулися біля Одрадного, Троїцького на Донеччині та в Новенькому, Басівці та Журавці на Сумщині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Сумська область (3803) бойові дії (4002) Сумський район (239) Веселівка (2) Журавка (4) Басівка (9) Новеньке (7)


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Топ коментарі
+37
Так ось на що наш Наполеон Курщину обміняв.
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24.05.2025 21:19
+22
Навалились на Сумщину а ми навіть не очікували - фортифікацій немає - кацапи роблять ривки на 5 км
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24.05.2025 21:23
+22
І як то кажуть, ось результат. І ось цікаво, а хто винен в цьому? Хто до останнього волав що ви ще офігієте на що ми обміняємо курщину?
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24.05.2025 21:25
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Так ось на що наш Наполеон Курщину обміняв.
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24.05.2025 21:19 Відповісти
Там задум був правильний. Сили трохи не розрахували.
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24.05.2025 21:21 Відповісти
І як то кажуть, ось результат. І ось цікаво, а хто винен в цьому? Хто до останнього волав що ви ще офігієте на що ми обміняємо курщину?
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24.05.2025 21:25 Відповісти
Про які мова сили?Касаби просто пропустили,а потім вибили дронами і кабами.Чи якийсь дебіл ще думає,що дійшли б до курської АЕС??Зе фантвзіїї зебонутих,вони далекі від реалій.

Натомість покращили мобілізацію в рашці,******** техніку і добре підготовлених людей.
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24.05.2025 21:32 Відповісти
і+залучили корею( вроде офіційно вони курщину захищають)
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24.05.2025 21:36 Відповісти
ОПа 100% погодила операцію з рахою.Люди,що здали території в перші дні і далі при владі і цілі в них не змінились
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24.05.2025 21:33 Відповісти
Гундосік їздить людям по вухах
І пофіг що на фронті просто жах.
Всі мають лиш його героєм знати,
Та бісером портрети вишивати.
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24.05.2025 22:16 Відповісти
Головне - нова бруківка і клумби.
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24.05.2025 21:23 Відповісти
Навалились на Сумщину а ми навіть не очікували - фортифікацій немає - кацапи роблять ривки на 5 км
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24.05.2025 21:23 Відповісти
на мототехніці їздять...я навіть небуду питати чому там не заміновано, а дороги Зеленський добре зробив до самого кордону з рф немає секрету в тому,що після виборів 2019 року пріоритети у фінансуванні надавалися будівництву доріг і облаштуванню об'єктів інфраструктури, а не питанням безпеки та, зокрема, організації територіальної оборони.
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24.05.2025 21:24 Відповісти
як це немає? а це шоююю
Зеленський на Сумщині оглянув будівництво фортифікацій
https://ukranews.com/ua/news/994867-zelenskyj-na-sumshhyni-oglyanuv-budivnytstvo-fortyfikatsij
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24.05.2025 21:41 Відповісти
+У Сумській ОВА розповіли про будівництво фортифікаційhttps://dancor.sumy.ua/news/newsline/485280?utm_source=ukrnet_news
будують аж гай шумить..
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24.05.2025 21:44 Відповісти
Це ті про які Бутусов розповідав? Що не відповідають жодній критиці.
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24.05.2025 22:05 Відповісти
Я деякі укріплення бачив.Посеред поля без ніякого маскування,без використання особливостей ландшафту.Напевно,щоб касабам було легше знищувати.
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24.05.2025 22:05 Відповісти
Це просто відмивання бюджетних коштів через фірми прокладки.. а потім запустять в "укріплення" недосвідчених бійців і вони стають легкою здобичу копійчаних дронів. Ось коли в ті окопи підуть діти можновладців і вони самі ,тоді все це ******** закінчиться, тоді насправді все буде для фронту і перемоги,а не збагачування без кіця краю на війні..
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24.05.2025 22:17 Відповісти
"я навіть небуду питати чому там не заміновано"

А ти запитай. Відповідь тут:
"Вже під час російсько-української війни, в період 2014-2020 років Україна знищила близько трьох мільйонів своїх протипіхотних мін."
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24.05.2025 22:18 Відповісти
Тобто це якась така унікальна річ яку неможливо виготовити чи придбати? Є президент, якщо він не спроможний приймати відповідні рішення то повинен вийти і сказати -я неможу цього зробити і подає у відставку.
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24.05.2025 22:25 Відповісти
Це Ви про непорозуміння Боневтіка *******....
Він вже сказав, що нам буде не легко його позбутися....
Правду говорять, якщо Бог хоче покарати - забирає розум
...
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25.05.2025 07:49 Відповісти
3а квітень-травень російській армії вдалося зануритися десь на 6-9 кілометрів в північно-східній частині Сумщини. А загальною метою наступу є захоплення висот у районі села Юнаківка, що приблизно за 10 кілометрів від кордону.

На Суми сил у РФ не вистачає.

За словами Івана Шевцова, начальника українського прикордонного загону «Сталевий кордон», РФ накопичує війська і намагатиметься до наступних переговорів захопити якомога більше території Сумщини.
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24.05.2025 21:28 Відповісти
Загін "сталевий Марафон" .. ось головна проблема країни. Потужна, Незламна, Стійка, Всеосяжна, Доленосна..
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25.05.2025 00:39 Відповісти
Кацап Сирський працює на пуйла навіть вже не шифруючись.
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24.05.2025 21:32 Відповісти
Там немає фортифікацій?
І навіть не заміновано?
То це так скрізь?
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24.05.2025 21:32 Відповісти
Ти ж не маленький напевно,думаю,сам здогадаєся
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24.05.2025 21:35 Відповісти
скрізь крім західних кордонів, там не один ухилянт просто так не проскочить
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24.05.2025 21:36 Відповісти
Вже рік після рейду РДК ближня прикордонна зона постійно обстрілюється і як там можно було щось робити. Все це з землі та паличок робилося подалі від кордону до 30 км.
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24.05.2025 21:42 Відповісти
Якщо русня десь закріпилася, то це все, на жаль, мине можемо закріпитися навіть на лініях, яким по 10 років
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24.05.2025 21:44 Відповісти
Ішак вгробив тисячі Героїв та купу найліпшої техніки своєю курською авантюрою, а результат як завжди. До чого причетне це обкурене чмо, там завжди біда.
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24.05.2025 21:49 Відповісти
Ну і що що ворог захопив декілька населених пунктів Сумскої області і розніс на сміття прикордонні райони, зате Боневтік Потужно-Брехливий підтягується 16 разів. Про захоплення наших територій журнашлюшки не запитують, щоб не портити настрій Бубочці. Коли він повідомив журнашлюшкам новину, що підтягується 16 раз, то весь зал сміявся, у багатьох від щастя були на очах сльози, їм дуже важливо, щоб Боневтівку було добре, комфортно, хіба шкода людей і населені пункти? Ні, їх в Україні багато, для Боневтіка вистачимть здавати клаптиками ще декілька років, а потім на куплдені острови в Бразилію, а ви лохи викручуйтеся, хто як може.
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24.05.2025 21:52 Відповісти
Якщо в нас всі успіхи тільки завдяки дронам, то може сирського замінити дроном? А може і кого вище? От в чому питання...
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24.05.2025 23:28 Відповісти
Захопили три бабкосела ціною сотень життів. Ну і добре.
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24.05.2025 23:36 Відповісти
Головні фортифікації та укріплення збудовані на західних кордонах, для захисту від ухилянтів. Ось там реально і мишка без донату прикордонникам не проскочить!
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25.05.2025 00:11 Відповісти
Ну ёёп же ж ......
зазначили, що перші спроби окупантів зайняти позиції на Сумщині датуються початком березня, коли це було ще частиною битви за Суджу Джерело: https://censor.net/ua/n3554154...
А зелена роса_в_очі три місяці розказувала що там "поодиноку заходи дрг"....
Знову "фортеця_б#хмут"!? , наркомани безславні...
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25.05.2025 00:35 Відповісти
Deepstate нарешті наважився пофарбувати захоплені території. Ну тепер ні у кого не викликає сумніву важливість Курської операції.
.
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25.05.2025 05:26 Відповісти
 
 