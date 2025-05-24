Окупанти закріпилися на ділянці Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка на Сумщині, - DeepState

Російські загарбники закріпилися на ділянці Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка, що в Сумській області. Окупанти далі намагаються зайти в Біловоди.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначили, що перші спроби окупантів зайняти позиції на Сумщині датуються початком березня, коли це було ще частиною битви за Суджу. Зайнявши Свердликово, загарбники почали витісняти наші позиції з під кордону і формувати можливість для перекриття логістики.

"Перші спроби заходу на Сумщину почалися з села Новеньке, які закінчилися без успіху, адже фізично села як такого вже не було і ховатися кацапам довелося у побудованих позиціях або в посадках, тоді Силам Оборони вдалося відтіснити противника, але активний тиск та робота дронами не дала можливості там пробути довго", - розповіли у DeepState.

Далі розвиток подій набирав обертів через Журавку і певний час Силам Оборони вдавалося стримувати і здійснювати ураження по ворогу вздовж кордону.

Через Новеньке ворог тривалий час здійснював захід в глибину і рухався в сторону Басівки, щоб спробувати закріпитися на даній місцевості і виконати на той момент актуальну задачу по фізичному закриттю логістики в Суджу.

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Але Силам Оборони вдавалося довго стримувати ворога, зокрема, роботою дронів, куди підтягнули підкріплення для стабілізаційних заходів. Через відсутність успіхів на цій ділянці ворог почав шукати нові спроби просувань і натиснув на Журавку і Веселівку.

"Українські військові почали множити спроби ворога просунутися в районі Журавки, однак, ворог нащупав слабке місце між Журавкою і Новеньким, використовуючи посадки для заходу вглиб. На жаль, постійний тиск піхоти дався взнаки і кількістю вони взяли перевагу в цьому районі. Дуже часто можна було бачити спроби ворога на швидкості пролетіти на квадроциклах в сторону Басівки і всі ці спроби множилися на нуль, навіть, при успішній спробі доїхати в село", - сказано в повідомленні.

У DeepState додають, що тривалий час Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже бійці Сил Оборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися.

"У цьому районі кацапи використовують піхоту і залучають квадроцикли для швидкого доїзду до заданої точки штурму. Однак варто констатувати, що їм вдалося закріпитися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях", - розповіли аналітики.

Однак підрозділи Сил оборони активно працюють по окупантах в згадаих населених пунктах.

"Нещодавно, до прикладу, було ліквідовано ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах, дронщиками ДПСУ", - розповіли у DeepState.

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Зазначається, що Силам оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування ворога вглиб території Сумщини.

"Силам Оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування в глибину Сумщини, а екіпажі щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території, адже після витіснення нас з Курщини у них в планах було створення "буферної зони" на Сумщині, що цілком логічно і очікувано в цьому сценарії розвитку подій", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники мають просування на Донеччині та на прикордонні Сумщині.

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