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Новости Заявления Трампа
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Разгромить противников Америки, убить противников Америки и защитить наш великий американский флаг: Трамп назвал новые цели армии США

Трамп о новых целях армии США

Президент Дональд Трамп заявил, что задача вооруженных сил США не в том, чтобы распространять демократию во всем мире под дулом пистолета, а доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

"Они (демократы, - ред.) задействовали вооруженные силы во всевозможных социальных проектах и политических делах, оставляя наши границы беззащитными и истощая наши арсеналы для ведения войн с другими странами. Но при администрации Трампа эти дни закончились", - заявил он.

Также читайте: Трамп объявил о военном параде в Вашингтоне в свой день рождения

По словам Трампа, теперь вооруженные силы лишают отвлекающих факторов и сосредотачивают армию "на основной миссии: разгромить противников Америки, убить противников Америки и защитить наш великий американский флаг". Он подчеркнул, что главной задачей армии является доминирование над врагом.

"Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию во всем мире под дулом пистолета. Задача военных - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любое время и в любом месте", - подытожил Трамп.

Также читайте: Мой приоритет - прекратить конфликты, а не начинать их, - Трамп

Автор: 

США (27034) Трамп Дональд (5569)


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Топ комментарии
+23
Ті, хто його слухали, хоч зрозуміли про що він?
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24.05.2025 21:37
+19
Ну хуситов он уже "победил"... Правда они про это еще не знают)
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24.05.2025 21:44
+15
Він може собою пишатися) кращого довбо..ба президента США ще не мали!
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24.05.2025 21:42
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Ті, хто його слухали, хоч зрозуміли про що він?
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24.05.2025 21:37 Ответить
З дурки віщає..
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24.05.2025 21:39 Ответить
оПУєнниє заяви !!! Ще б про діди перемагали сказав - й можна одягати вушанку Шварцнегера
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24.05.2025 21:42 Ответить
...савєцкава стилю
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24.05.2025 21:43 Ответить
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24.05.2025 21:46 Ответить
Няшка))
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24.05.2025 22:43 Ответить
Та ні..Шварц б йому зуби перерахував..наразі старенький вже😿
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24.05.2025 22:44 Ответить
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов,
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24.05.2025 21:45 Ответить
Висоцький.
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24.05.2025 21:57 Ответить
до трампа ворог Демократії автоматично ставав ворогом Америки і всі демократичні країни ставали союзниками Америки....

.
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24.05.2025 22:04 Ответить
він про те, що американська армія має не ганяти арабів у пустелі, а воювати з реальними ворогами US.
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24.05.2025 22:17 Ответить
Йому хтось показував шестя НОД, сарматмобліі та іншу х...єту з рашки?
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25.05.2025 09:29 Ответить
йому показували який може бути гешефт на рідкісних земельних мінералах. )
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25.05.2025 11:08 Ответить
О том, что Америка больше не будет распостранять демократию искать врага. Будет сидеть в засаде, и ждать когда враг объявится сам.
Короче. Посыл кадетам. Не ссыте, вам воевать не прийдется. Мы на ...никому не нужны
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24.05.2025 22:27 Ответить
Щось про прапора казав...
Видно Краснов починав свою карьєру з прапора під командування путіна.
І піднімався вверх від прапора по званню лижучи дупу ліліпутіну.
Звання Краснова на сьогодні я не знаю - напевне щось вище прапора - може сержант...
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24.05.2025 22:43 Ответить
Трамп лозунгами почав говорити, прямо, як радянський пол-літрук. Донні -гандонні включив пол-літрука.
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25.05.2025 01:03 Ответить
Про жіноче домінування що відзнято на плівку і лежить в ***** на столі
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25.05.2025 15:54 Ответить
Хтось розповість йому, що єдина країна на планеті, яка здатна знищити Америку - це кацапія...
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24.05.2025 21:39 Ответить
Дати люлєй противникам Америки - з кого почне? - Іран! - навряд чи
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24.05.2025 21:39 Ответить
А всіх поіменно - йому слабо?))
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24.05.2025 21:40 Ответить
Ну хуситов он уже "победил"... Правда они про это еще не знают)
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24.05.2025 21:44 Ответить
Вітання іспанського спротиву - "Но пассаран" - вони не пройдуть
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24.05.2025 21:52 Ответить
Там не іспанське вітання..там вже іспанський сором..
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24.05.2025 22:46 Ответить
"Мы врага бы на рога. Да только шкура дорога. И рога нынче тоже не дешевы"
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24.05.2025 22:29 Ответить
А раша це великий друг Америці..
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24.05.2025 21:39 Ответить
Він може собою пишатися) кращого довбо..ба президента США ще не мали!
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24.05.2025 21:42 Ответить
В общем теперь армия США будет трансформирована для борьбы с мексиканской угрозой, королевской конной полицией Канады и обучаться форсированию Панамского канала. Хуситов не забыл, они уже "побеждены".
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24.05.2025 21:42 Ответить
Піздюх. Сам не знає, що несе. Зате красиво. Ну точ-в-точ, як ЕрЗе.
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24.05.2025 21:43 Ответить
Може так - ЄрЗац, що перекладається, як замінник чогось справжнього, а так - дурілки картонні
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24.05.2025 22:32 Ответить
Ясно одне мені - Краснов це "великий американський прапор (тобто - прапорщик)"...
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24.05.2025 22:46 Ответить
Сишиа тільки з бармалєями може воювати
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24.05.2025 21:44 Ответить
Когда страну прет от неумной силушки, а соперников нет, власти начинают искать хоть кого-нибудь, чтобы показать свои яйца и большой член. Хоть что-то полезное от войны в Украине. Пьяный милитаристский угар на Западе понемногу выветривается.
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24.05.2025 21:49 Ответить
Да не особо выветривается в раше угар.
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24.05.2025 21:55 Ответить
лишається з"ясувати, хто вони ці противники Америки.
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24.05.2025 21:49 Ответить
мексика і канада. Данія можливо
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24.05.2025 23:28 Ответить
Черговий висер їбаната...
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24.05.2025 21:50 Ответить
Хуситів уже пабідив, пора братись за папуасів
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24.05.2025 21:53 Ответить
Ти сам за пару років знищиш Америку.
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24.05.2025 21:53 Ответить
И сплотиться вокруг нефритового стержня великого лидера.
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24.05.2025 21:54 Ответить
78 лет.
Скорее "король солёных огурцов"
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24.05.2025 22:33 Ответить
А хто для нього противники ?
Євросоюз і Україна ?
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24.05.2025 21:55 Ответить
Точно не кацапи.
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24.05.2025 21:58 Ответить
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24.05.2025 21:55 Ответить
Треба там було військовим його там і притрілити. Як ворога
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24.05.2025 21:56 Ответить
ти вже заїбав, ідіот
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24.05.2025 22:04 Ответить
The most important part in achieving a victory is choosing the right enemy.
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24.05.2025 22:04 Ответить
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24.05.2025 22:08 Ответить
Хто там ближче до рудого маразматика - покажіть йому цю картинку!
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24.05.2025 22:09 Ответить
Впевнений, що він не зрозуміє
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24.05.2025 22:27 Ответить
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24.05.2025 22:09 Ответить
ну так тобі твоя національна розвідка доклад на стіл поклала, де Китай перший ворог для США, а русня другий. Ну то давай, продемонструй свої домінування. це тобі не будувати демократію в іракських та аравійських пісках чи афганських горах. І ти маєш зараз бути уклінно вдячний Україні за те, що вона зараз виснажує і знищує твого ворога № 2, тобто русню. більше того, ти навіть морально зобов'язаний у цій ситуації допомогти Україні, якщо не військами, то зброєю точно. і тут на цей моральний обов'язок додатково має тиснути підпис під Будапештським меморандумом.
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24.05.2025 22:12 Ответить
Ідіотократія на марші! Ідіоти очолюють цілі держави, бо ідіотів більше і вони обирають собі за очільників таких самих ідіотів. Зеленський, Трамп... Цих клоунів не можна було учвити президентами ще років 20 тому. Іх би ніхто не обрав тоді. Але розвиток соцмереж дозволяють обєднуватися в спільноти не лише науковцям чи поціновувачам давньогрецької історії, а й мільйонам ідіотів, які вірять в пласку землю, в рептілоїдів, в зарплатню українським вчителям 4000 баксів, в мільярд дерев та мільйон дронів... У ідіотів тепер є свої презеденти і ідіоти їх тепер ніколи не зрадять... Ти знаєш три закони Ньютона? Ти політик та дипломат з досвідом, якого поважають лідери інших країн? Ха-ха-ха Ну І шо? А ідіотам POHUY, бо ти не вмієш грати хєром на піанінє... Ну і нахєр такой президент потрібен ідіотам?...
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24.05.2025 22:15 Ответить
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24.05.2025 22:23 Ответить
Україна не в першій п'ятірці ворогів США? От чесно, якби не трамп, можна було б зразу здатись і стати 51 бандерштатом, але з таким... нє, не треба
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24.05.2025 22:24 Ответить
А оскільки всі диктатори для нього "харошіє парні", то легко зрозуміти хто ж вороги.
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24.05.2025 22:32 Ответить
Дурка переїхала до Білого дому, тому, що там в одного пацієнта хронічна Біла гарячка, а його ще й президентом вибрали.
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24.05.2025 22:33 Ответить
Враховуючи потуги рудого перший напад буде на острові з пінгвінамі раз оподаткуванням не зміг перемогти🤦‍♂️👀👉🇺🇸🐧
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24.05.2025 22:38 Ответить
Цікаво події розвиваються... Перелік ворогів вже оголосили?
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24.05.2025 22:41 Ответить
Що тут казати, Трамп зливає Америку, причому тому хто по зрівнянню з всіма ресурсами США та ії світовим політичним впливом є звичайна дирява бульбашка.
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24.05.2025 22:42 Ответить
Дайте Дональду галоперідолу..... може трохи попуSтить довбо -дятла ......
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24.05.2025 22:42 Ответить
Схоже що у його лікаря сьогодні вихідний.
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24.05.2025 22:47 Ответить
Прієхалі, хаспада! Автентичний стиль соловйова! Тільки не називає країни. Ну ми ж знаєм кого він має наувазі.
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24.05.2025 22:43 Ответить
Він уявляє себе диктатором США, це видно з його риторики, ці заяви про "розгром суперників" це чисто диктаторська риторика, він тому і фанатіє від ***** та кіма, бо хоче бути схожими на них.
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24.05.2025 22:51 Ответить
Трампон Трампакс хочет воевать, надеюсь не на своей земле.
Огласите весь список врагов?!
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24.05.2025 23:00 Ответить
Китай вже знищив?
А Іран?
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24.05.2025 23:02 Ответить
Американці, швиденько кладіть вашого недопрезидента в псих- лікарню, в палату до Наполеона!!! Це вже повний пісець!!!!
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24.05.2025 23:12 Ответить
Трампон-Оккупант

Военные базы США:

США имеют около 750 баз в 80+ странах (по данным за 2020-2024 гг).

а результаты -------------------------

1. Афганистан (2001-2021)
Операция: Enduring Freedom
Города: Кабул, Кандагар, Мазари-Шариф и др.
Цель: Уничтожение "Аль-Каиды", свержение Талибана.
Результат: Частично достигнуто. США ушли, Талибан вернулся к власти в 2021.
2. Ирак (2003-2011; 2014-2021)
Операции: Iraqi Freedom, Inherent Resolve
Города: Багдад, Фаллуджа, Мосул и др.
Цель: Свержение Саддама Хусейна, борьба с ИГИЛ.
Результат: Саддам свергнут, но страна дестабилизирована. ИГИЛ частично разгромлен.
3. Югославия / Сербия (1999)
Операция: Allied Force (НАТО)
Город: Белград, Приштина
Цель: Прекращение конфликта в Косово.
Результат: Косово отделилось, миротворцы введены. Югославия раскололась.
4. Ливия (2011)
Операция: Odyssey Dawn
Города: Триполи, Бенгази
Цель: Свержение Каддафи, защита мирных жителей.
Результат: Каддафи убит, страна в хаосе, гражданская война продолжается.
5. Сирия (с 2014)
Операция: Inherent Resolve (борьба с ИГИЛ)
Города: Ракка, Алеппо, Дейр-эз-Зор
Цель: Уничтожение ИГИЛ, поддержка курдов и оппозиции.
Результат: ИГИЛ ослаблен, но конфликт продолжается. США оккупируют часть северо-востока.
6. Сомали (2007-2025)
Операции: удары дронов, спецназ.
Города: Могадишо и др.
Цель: Уничтожение "Аш-Шабаб".
Результат: Частично успешны, но боевики действуют до сих пор.
7. Йемен, Пакистан (с 2004)
Действия: удары дронами по террористам.
Города: В основном горные и племенные регионы.
Результат: Некоторые лидеры уничтожены, но много гражданских жертв.
8. Филиппины (2023-2025)
Цель: Сдерживание Китая, военное расширение.
Города: Базы в северной и западной части страны.
Результат: Укреплены позиции США в Южно-Китайском море.

ВЕЗДЕ НАСРАЛИ И ВСЁ
А ГДЕ МИРУ МИР

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25.05.2025 00:05 Ответить
Оце йому золотий дощ в голову так вдарив....
Гей, санітари!!! Хто залишив дідо без пілюль...
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25.05.2025 00:31 Ответить
Ага, на словах, а на ділі - Росію - очкує, Китай - ще більше!
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25.05.2025 01:48 Ответить
псіхіатри називають це
трампонізмом
володзя-друг..
Кім-друг
Сці на Всіх-друг
Вороги Європа та ЗЕ
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25.05.2025 05:43 Ответить
АМЕРИКАНСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КВАРТАЛ-АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ 4 БЛА БЛА БЛА
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25.05.2025 07:29 Ответить
Красава,вот это речь настоящего президента,а был бы лох,то прогундосил бы такое - разобрать забор с Мексикой,пустить мирные шаттлы в Иран и "финансироаание армии это популизм".
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25.05.2025 07:38 Ответить
Ексклюзивний трампБаран
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25.05.2025 08:31 Ответить
То он орет миру мир то он орет убьем врагов.
Совершенно не стабильный товарищ. Мы смеялись что у женщин 7 пятниц на неделе. У трампуси 7 пятниц в день.
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25.05.2025 08:31 Ответить
Рашка виходить, не є його ворогом і противником. Він перед путьєром на колінах повзає. Отакий він крутий, з голубиними яйцями
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25.05.2025 11:31 Ответить
П-болллллл
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25.05.2025 12:44 Ответить
 
 