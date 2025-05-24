Разгромить противников Америки, убить противников Америки и защитить наш великий американский флаг: Трамп назвал новые цели армии США

Президент Дональд Трамп заявил, что задача вооруженных сил США не в том, чтобы распространять демократию во всем мире под дулом пистолета, а доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

"Они (демократы, - ред.) задействовали вооруженные силы во всевозможных социальных проектах и политических делах, оставляя наши границы беззащитными и истощая наши арсеналы для ведения войн с другими странами. Но при администрации Трампа эти дни закончились", - заявил он.

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По словам Трампа, теперь вооруженные силы лишают отвлекающих факторов и сосредотачивают армию "на основной миссии: разгромить противников Америки, убить противников Америки и защитить наш великий американский флаг". Он подчеркнул, что главной задачей армии является доминирование над врагом.

"Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию во всем мире под дулом пистолета. Задача военных - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любое время и в любом месте", - подытожил Трамп.

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