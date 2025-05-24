Розгромити противників Америки, вбити противників Америки і захистити наш великий американський прапор: Трамп назвав нові цілі армії США
Президент Дональд Трамп заявив, що завдання збройних сил США не в тому, щоб поширювати демократію в усьому світі під дулом пістолета, а домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу Америці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті (штат Нью-Йорк).
"Вони (демократи, - ред.) задіяли збройні сили у всіляких соціальних проєктах і політичних справах, залишаючи наші кордони беззахисними і виснажуючи наші арсенали для ведення війн з іншими країнами. Але за адміністрації Трампа ці дні закінчилися", - заявив він.
За словами Трампа, тепер збройні сили позбавляють чинників, що відволікають, і зосереджують армію "на основній місії: розгромити противників Америки, вбити противників Америки і захистити наш великий американський прапор". Він наголосив, що головне завдання армії є домінування над ворогом.
"Завдання збройних сил США полягає не в тому, щоб влаштовувати драг-шоу, трансформувати іноземні культури або поширювати демократію в усьому світі під дулом пістолета. Завдання військових - домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу Америці в будь-який час і в будь-якому місці", - підсумував Трамп.
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Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов,
.
распостранять демократиюискать врага. Будет сидеть в засаде, и ждать когда враг объявится сам.
Короче. Посыл кадетам. Не ссыте, вам воевать не прийдется. Мы на ...никому не нужны
Видно Краснов починав свою карьєру з прапора під командування путіна.
І піднімався вверх від прапора по званню лижучи дупу ліліпутіну.
Звання Краснова на сьогодні я не знаю - напевне щось вище прапора - може сержант...
Скорее "король солёных огурцов"
Євросоюз і Україна ?
Огласите весь список врагов?!
А Іран?
Военные базы США:
США имеют около 750 баз в 80+ странах (по данным за 2020-2024 гг).
а результаты -------------------------
1. Афганистан (2001-2021)
Операция: Enduring Freedom
Города: Кабул, Кандагар, Мазари-Шариф и др.
Цель: Уничтожение "Аль-Каиды", свержение Талибана.
Результат: Частично достигнуто. США ушли, Талибан вернулся к власти в 2021.
2. Ирак (2003-2011; 2014-2021)
Операции: Iraqi Freedom, Inherent Resolve
Города: Багдад, Фаллуджа, Мосул и др.
Цель: Свержение Саддама Хусейна, борьба с ИГИЛ.
Результат: Саддам свергнут, но страна дестабилизирована. ИГИЛ частично разгромлен.
3. Югославия / Сербия (1999)
Операция: Allied Force (НАТО)
Город: Белград, Приштина
Цель: Прекращение конфликта в Косово.
Результат: Косово отделилось, миротворцы введены. Югославия раскололась.
4. Ливия (2011)
Операция: Odyssey Dawn
Города: Триполи, Бенгази
Цель: Свержение Каддафи, защита мирных жителей.
Результат: Каддафи убит, страна в хаосе, гражданская война продолжается.
5. Сирия (с 2014)
Операция: Inherent Resolve (борьба с ИГИЛ)
Города: Ракка, Алеппо, Дейр-эз-Зор
Цель: Уничтожение ИГИЛ, поддержка курдов и оппозиции.
Результат: ИГИЛ ослаблен, но конфликт продолжается. США оккупируют часть северо-востока.
6. Сомали (2007-2025)
Операции: удары дронов, спецназ.
Города: Могадишо и др.
Цель: Уничтожение "Аш-Шабаб".
Результат: Частично успешны, но боевики действуют до сих пор.
7. Йемен, Пакистан (с 2004)
Действия: удары дронами по террористам.
Города: В основном горные и племенные регионы.
Результат: Некоторые лидеры уничтожены, но много гражданских жертв.
8. Филиппины (2023-2025)
Цель: Сдерживание Китая, военное расширение.
Города: Базы в северной и западной части страны.
Результат: Укреплены позиции США в Южно-Китайском море.
ВЕЗДЕ НАСРАЛИ И ВСЁ
А ГДЕ МИРУ МИР
Гей, санітари!!! Хто залишив дідо без пілюль...
трампонізмом
володзя-друг..
Кім-друг
Сці на Всіх-друг
Вороги Європа та ЗЕ
Совершенно не стабильный товарищ. Мы смеялись что у женщин 7 пятниц на неделе. У трампуси 7 пятниц в день.