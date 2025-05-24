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Новини Заяви Трампа
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Розгромити противників Америки, вбити противників Америки і захистити наш великий американський прапор: Трамп назвав нові цілі армії США

Трамп про нові цілі армії США

Президент Дональд Трамп заявив, що завдання збройних сил США не в тому, щоб поширювати демократію в усьому світі під дулом пістолета, а домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу Америці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті (штат Нью-Йорк).

"Вони (демократи, - ред.) задіяли збройні сили у всіляких соціальних проєктах і політичних справах, залишаючи наші кордони беззахисними і виснажуючи наші арсенали для ведення війн з іншими країнами. Але за адміністрації Трампа ці дні закінчилися", - заявив він.

Також читайте: Трамп оголосив про військовий парад у Вашингтоні на свій день народження

За словами Трампа, тепер збройні сили позбавляють чинників, що відволікають, і зосереджують армію "на основній місії: розгромити противників Америки, вбити противників Америки і захистити наш великий американський прапор". Він наголосив, що головне завдання армії є домінування над ворогом.

"Завдання збройних сил США полягає не в тому, щоб влаштовувати драг-шоу, трансформувати іноземні культури або поширювати демократію в усьому світі під дулом пістолета. Завдання військових - домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу Америці в будь-який час і в будь-якому місці", - підсумував Трамп.

Також читайте: Мій пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочинати їх, - Трамп

Автор: 

США (23280) Трамп Дональд (6014)


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Топ коментарі
+23
Ті, хто його слухали, хоч зрозуміли про що він?
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24.05.2025 21:37
+19
Ну хуситов он уже "победил"... Правда они про это еще не знают)
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24.05.2025 21:44
+15
Він може собою пишатися) кращого довбо..ба президента США ще не мали!
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24.05.2025 21:42
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Ті, хто його слухали, хоч зрозуміли про що він?
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24.05.2025 21:37 Відповісти
З дурки віщає..
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24.05.2025 21:39 Відповісти
оПУєнниє заяви !!! Ще б про діди перемагали сказав - й можна одягати вушанку Шварцнегера
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24.05.2025 21:42 Відповісти
...савєцкава стилю
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24.05.2025 21:43 Відповісти
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24.05.2025 21:46 Відповісти
Няшка))
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24.05.2025 22:43 Відповісти
Та ні..Шварц б йому зуби перерахував..наразі старенький вже😿
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24.05.2025 22:44 Відповісти
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов,
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24.05.2025 21:45 Відповісти
Висоцький.
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24.05.2025 21:57 Відповісти
до трампа ворог Демократії автоматично ставав ворогом Америки і всі демократичні країни ставали союзниками Америки....

.
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24.05.2025 22:04 Відповісти
він про те, що американська армія має не ганяти арабів у пустелі, а воювати з реальними ворогами US.
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24.05.2025 22:17 Відповісти
Йому хтось показував шестя НОД, сарматмобліі та іншу х...єту з рашки?
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25.05.2025 09:29 Відповісти
йому показували який може бути гешефт на рідкісних земельних мінералах. )
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25.05.2025 11:08 Відповісти
О том, что Америка больше не будет распостранять демократию искать врага. Будет сидеть в засаде, и ждать когда враг объявится сам.
Короче. Посыл кадетам. Не ссыте, вам воевать не прийдется. Мы на ...никому не нужны
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24.05.2025 22:27 Відповісти
Щось про прапора казав...
Видно Краснов починав свою карьєру з прапора під командування путіна.
І піднімався вверх від прапора по званню лижучи дупу ліліпутіну.
Звання Краснова на сьогодні я не знаю - напевне щось вище прапора - може сержант...
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24.05.2025 22:43 Відповісти
Трамп лозунгами почав говорити, прямо, як радянський пол-літрук. Донні -гандонні включив пол-літрука.
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25.05.2025 01:03 Відповісти
Про жіноче домінування що відзнято на плівку і лежить в ***** на столі
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25.05.2025 15:54 Відповісти
Хтось розповість йому, що єдина країна на планеті, яка здатна знищити Америку - це кацапія...
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24.05.2025 21:39 Відповісти
Дати люлєй противникам Америки - з кого почне? - Іран! - навряд чи
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24.05.2025 21:39 Відповісти
А всіх поіменно - йому слабо?))
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24.05.2025 21:40 Відповісти
Ну хуситов он уже "победил"... Правда они про это еще не знают)
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24.05.2025 21:44 Відповісти
Вітання іспанського спротиву - "Но пассаран" - вони не пройдуть
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24.05.2025 21:52 Відповісти
Там не іспанське вітання..там вже іспанський сором..
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24.05.2025 22:46 Відповісти
"Мы врага бы на рога. Да только шкура дорога. И рога нынче тоже не дешевы"
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24.05.2025 22:29 Відповісти
А раша це великий друг Америці..
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24.05.2025 21:39 Відповісти
Він може собою пишатися) кращого довбо..ба президента США ще не мали!
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24.05.2025 21:42 Відповісти
В общем теперь армия США будет трансформирована для борьбы с мексиканской угрозой, королевской конной полицией Канады и обучаться форсированию Панамского канала. Хуситов не забыл, они уже "побеждены".
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24.05.2025 21:42 Відповісти
Піздюх. Сам не знає, що несе. Зате красиво. Ну точ-в-точ, як ЕрЗе.
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24.05.2025 21:43 Відповісти
Може так - ЄрЗац, що перекладається, як замінник чогось справжнього, а так - дурілки картонні
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24.05.2025 22:32 Відповісти
Ясно одне мені - Краснов це "великий американський прапор (тобто - прапорщик)"...
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24.05.2025 22:46 Відповісти
Сишиа тільки з бармалєями може воювати
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24.05.2025 21:44 Відповісти
Когда страну прет от неумной силушки, а соперников нет, власти начинают искать хоть кого-нибудь, чтобы показать свои яйца и большой член. Хоть что-то полезное от войны в Украине. Пьяный милитаристский угар на Западе понемногу выветривается.
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24.05.2025 21:49 Відповісти
Да не особо выветривается в раше угар.
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24.05.2025 21:55 Відповісти
лишається з"ясувати, хто вони ці противники Америки.
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24.05.2025 21:49 Відповісти
мексика і канада. Данія можливо
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24.05.2025 23:28 Відповісти
Черговий висер їбаната...
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24.05.2025 21:50 Відповісти
Хуситів уже пабідив, пора братись за папуасів
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24.05.2025 21:53 Відповісти
Ти сам за пару років знищиш Америку.
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24.05.2025 21:53 Відповісти
И сплотиться вокруг нефритового стержня великого лидера.
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24.05.2025 21:54 Відповісти
78 лет.
Скорее "король солёных огурцов"
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24.05.2025 22:33 Відповісти
А хто для нього противники ?
Євросоюз і Україна ?
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24.05.2025 21:55 Відповісти
Точно не кацапи.
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24.05.2025 21:58 Відповісти
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24.05.2025 21:55 Відповісти
Треба там було військовим його там і притрілити. Як ворога
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24.05.2025 21:56 Відповісти
ти вже заїбав, ідіот
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24.05.2025 22:04 Відповісти
The most important part in achieving a victory is choosing the right enemy.
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24.05.2025 22:04 Відповісти
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24.05.2025 22:08 Відповісти
Хто там ближче до рудого маразматика - покажіть йому цю картинку!
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24.05.2025 22:09 Відповісти
Впевнений, що він не зрозуміє
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24.05.2025 22:27 Відповісти
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24.05.2025 22:09 Відповісти
ну так тобі твоя національна розвідка доклад на стіл поклала, де Китай перший ворог для США, а русня другий. Ну то давай, продемонструй свої домінування. це тобі не будувати демократію в іракських та аравійських пісках чи афганських горах. І ти маєш зараз бути уклінно вдячний Україні за те, що вона зараз виснажує і знищує твого ворога № 2, тобто русню. більше того, ти навіть морально зобов'язаний у цій ситуації допомогти Україні, якщо не військами, то зброєю точно. і тут на цей моральний обов'язок додатково має тиснути підпис під Будапештським меморандумом.
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24.05.2025 22:12 Відповісти
Ідіотократія на марші! Ідіоти очолюють цілі держави, бо ідіотів більше і вони обирають собі за очільників таких самих ідіотів. Зеленський, Трамп... Цих клоунів не можна було учвити президентами ще років 20 тому. Іх би ніхто не обрав тоді. Але розвиток соцмереж дозволяють обєднуватися в спільноти не лише науковцям чи поціновувачам давньогрецької історії, а й мільйонам ідіотів, які вірять в пласку землю, в рептілоїдів, в зарплатню українським вчителям 4000 баксів, в мільярд дерев та мільйон дронів... У ідіотів тепер є свої презеденти і ідіоти їх тепер ніколи не зрадять... Ти знаєш три закони Ньютона? Ти політик та дипломат з досвідом, якого поважають лідери інших країн? Ха-ха-ха Ну І шо? А ідіотам POHUY, бо ти не вмієш грати хєром на піанінє... Ну і нахєр такой президент потрібен ідіотам?...
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24.05.2025 22:15 Відповісти
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24.05.2025 22:23 Відповісти
Україна не в першій п'ятірці ворогів США? От чесно, якби не трамп, можна було б зразу здатись і стати 51 бандерштатом, але з таким... нє, не треба
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24.05.2025 22:24 Відповісти
А оскільки всі диктатори для нього "харошіє парні", то легко зрозуміти хто ж вороги.
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24.05.2025 22:32 Відповісти
Дурка переїхала до Білого дому, тому, що там в одного пацієнта хронічна Біла гарячка, а його ще й президентом вибрали.
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24.05.2025 22:33 Відповісти
Враховуючи потуги рудого перший напад буде на острові з пінгвінамі раз оподаткуванням не зміг перемогти🤦‍♂️👀👉🇺🇸🐧
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24.05.2025 22:38 Відповісти
Цікаво події розвиваються... Перелік ворогів вже оголосили?
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24.05.2025 22:41 Відповісти
Що тут казати, Трамп зливає Америку, причому тому хто по зрівнянню з всіма ресурсами США та ії світовим політичним впливом є звичайна дирява бульбашка.
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24.05.2025 22:42 Відповісти
Дайте Дональду галоперідолу..... може трохи попуSтить довбо -дятла ......
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24.05.2025 22:42 Відповісти
Схоже що у його лікаря сьогодні вихідний.
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24.05.2025 22:47 Відповісти
Прієхалі, хаспада! Автентичний стиль соловйова! Тільки не називає країни. Ну ми ж знаєм кого він має наувазі.
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24.05.2025 22:43 Відповісти
Він уявляє себе диктатором США, це видно з його риторики, ці заяви про "розгром суперників" це чисто диктаторська риторика, він тому і фанатіє від ***** та кіма, бо хоче бути схожими на них.
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24.05.2025 22:51 Відповісти
Трампон Трампакс хочет воевать, надеюсь не на своей земле.
Огласите весь список врагов?!
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24.05.2025 23:00 Відповісти
Китай вже знищив?
А Іран?
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24.05.2025 23:02 Відповісти
Американці, швиденько кладіть вашого недопрезидента в псих- лікарню, в палату до Наполеона!!! Це вже повний пісець!!!!
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24.05.2025 23:12 Відповісти
Трампон-Оккупант

Военные базы США:

США имеют около 750 баз в 80+ странах (по данным за 2020-2024 гг).

а результаты -------------------------

1. Афганистан (2001-2021)
Операция: Enduring Freedom
Города: Кабул, Кандагар, Мазари-Шариф и др.
Цель: Уничтожение "Аль-Каиды", свержение Талибана.
Результат: Частично достигнуто. США ушли, Талибан вернулся к власти в 2021.
2. Ирак (2003-2011; 2014-2021)
Операции: Iraqi Freedom, Inherent Resolve
Города: Багдад, Фаллуджа, Мосул и др.
Цель: Свержение Саддама Хусейна, борьба с ИГИЛ.
Результат: Саддам свергнут, но страна дестабилизирована. ИГИЛ частично разгромлен.
3. Югославия / Сербия (1999)
Операция: Allied Force (НАТО)
Город: Белград, Приштина
Цель: Прекращение конфликта в Косово.
Результат: Косово отделилось, миротворцы введены. Югославия раскололась.
4. Ливия (2011)
Операция: Odyssey Dawn
Города: Триполи, Бенгази
Цель: Свержение Каддафи, защита мирных жителей.
Результат: Каддафи убит, страна в хаосе, гражданская война продолжается.
5. Сирия (с 2014)
Операция: Inherent Resolve (борьба с ИГИЛ)
Города: Ракка, Алеппо, Дейр-эз-Зор
Цель: Уничтожение ИГИЛ, поддержка курдов и оппозиции.
Результат: ИГИЛ ослаблен, но конфликт продолжается. США оккупируют часть северо-востока.
6. Сомали (2007-2025)
Операции: удары дронов, спецназ.
Города: Могадишо и др.
Цель: Уничтожение "Аш-Шабаб".
Результат: Частично успешны, но боевики действуют до сих пор.
7. Йемен, Пакистан (с 2004)
Действия: удары дронами по террористам.
Города: В основном горные и племенные регионы.
Результат: Некоторые лидеры уничтожены, но много гражданских жертв.
8. Филиппины (2023-2025)
Цель: Сдерживание Китая, военное расширение.
Города: Базы в северной и западной части страны.
Результат: Укреплены позиции США в Южно-Китайском море.

ВЕЗДЕ НАСРАЛИ И ВСЁ
А ГДЕ МИРУ МИР

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25.05.2025 00:05 Відповісти
Оце йому золотий дощ в голову так вдарив....
Гей, санітари!!! Хто залишив дідо без пілюль...
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25.05.2025 00:31 Відповісти
Ага, на словах, а на ділі - Росію - очкує, Китай - ще більше!
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25.05.2025 01:48 Відповісти
псіхіатри називають це
трампонізмом
володзя-друг..
Кім-друг
Сці на Всіх-друг
Вороги Європа та ЗЕ
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25.05.2025 05:43 Відповісти
АМЕРИКАНСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КВАРТАЛ-АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ 4 БЛА БЛА БЛА
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25.05.2025 07:29 Відповісти
Красава,вот это речь настоящего президента,а был бы лох,то прогундосил бы такое - разобрать забор с Мексикой,пустить мирные шаттлы в Иран и "финансироаание армии это популизм".
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25.05.2025 07:38 Відповісти
Ексклюзивний трампБаран
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25.05.2025 08:31 Відповісти
То он орет миру мир то он орет убьем врагов.
Совершенно не стабильный товарищ. Мы смеялись что у женщин 7 пятниц на неделе. У трампуси 7 пятниц в день.
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25.05.2025 08:31 Відповісти
Рашка виходить, не є його ворогом і противником. Він перед путьєром на колінах повзає. Отакий він крутий, з голубиними яйцями
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25.05.2025 11:31 Відповісти
П-болллллл
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25.05.2025 12:44 Відповісти
 
 