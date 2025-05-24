Розгромити противників Америки, вбити противників Америки і захистити наш великий американський прапор: Трамп назвав нові цілі армії США

Президент Дональд Трамп заявив, що завдання збройних сил США не в тому, щоб поширювати демократію в усьому світі під дулом пістолета, а домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу Америці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті (штат Нью-Йорк).

"Вони (демократи, - ред.) задіяли збройні сили у всіляких соціальних проєктах і політичних справах, залишаючи наші кордони беззахисними і виснажуючи наші арсенали для ведення війн з іншими країнами. Але за адміністрації Трампа ці дні закінчилися", - заявив він.

Також читайте: Трамп оголосив про військовий парад у Вашингтоні на свій день народження

За словами Трампа, тепер збройні сили позбавляють чинників, що відволікають, і зосереджують армію "на основній місії: розгромити противників Америки, вбити противників Америки і захистити наш великий американський прапор". Він наголосив, що головне завдання армії є домінування над ворогом.

"Завдання збройних сил США полягає не в тому, щоб влаштовувати драг-шоу, трансформувати іноземні культури або поширювати демократію в усьому світі під дулом пістолета. Завдання військових - домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу Америці в будь-який час і в будь-якому місці", - підсумував Трамп.

Також читайте: Мій пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочинати їх, - Трамп