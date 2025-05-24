Выпрыгнул с 6-го этажа общежития: в Ужгороде 16-летний студент покончил жизнь самоубийством
16-летний студент выпрыгнул с шестого этажа общежития Академии культуры и искусств в Ужгороде. Он оставил предсмертное видео.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила пресс-секретарь Полиции Закарпатья Анна Дан.
Так, отмечается, что 16-летний парень оставил предсмертное видео. На месте продолжают работать правоохранители для установления всех обстоятельств.
Сообщается, что парень учился на втором курсе театрального отделения. По информации из собственных источников издания, 16-летний студент решил совершить самоубийство из-за того, что не сдал национальный мультипредметный тест.
В Академии культуры и искусств на фейсбук-странице выразили соболезнования семье и всем близким парня.
"Руководство, профессорско-преподавательский состав, весь коллектив Академии культуры и искусств Закарпатского облсовета с большой болью восприняли известие о преждевременной смерти студента Волошина Вадима, который учился на 2-м курсе сценического искусства. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям Вадима и всем, кто знал и любил его.
Вадим был талантливым, позитивным, жизнерадостным студентом, который мечтал о большой сцене и всегда охотно участвовал в художественных мероприятиях образовательного учреждения. Вместе со всей семьей и академической семьей мы тяжело переживаем эту невосполнимую потерю", - говорится в сообщении.
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Така "родина" ,що хлопець вирішив покінчити життя самогубством.
Глибоко похєр вам,лицеміри...
Велике горе та нестерпний біль для батьків цього студента 😪
А ще діти часто не розуміють, що смерть - це назавжди, а актори - й поспіль.
На превеликий жаль!!!
Треба, щоб після де-мобілізації всі подібні тести вважалися пройденими!