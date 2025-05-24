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Новости Самоубийство студента
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Выпрыгнул с 6-го этажа общежития: в Ужгороде 16-летний студент покончил жизнь самоубийством

Студент выпрыгнул с 6 этажа

16-летний студент выпрыгнул с шестого этажа общежития Академии культуры и искусств в Ужгороде. Он оставил предсмертное видео.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила пресс-секретарь Полиции Закарпатья Анна Дан.

Так, отмечается, что 16-летний парень оставил предсмертное видео. На месте продолжают работать правоохранители для установления всех обстоятельств.

Сообщается, что парень учился на втором курсе театрального отделения. По информации из собственных источников издания, 16-летний студент решил совершить самоубийство из-за того, что не сдал национальный мультипредметный тест.

В Академии культуры и искусств на фейсбук-странице выразили соболезнования семье и всем близким парня.

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"Руководство, профессорско-преподавательский состав, весь коллектив Академии культуры и искусств Закарпатского облсовета с большой болью восприняли известие о преждевременной смерти студента Волошина Вадима, который учился на 2-м курсе сценического искусства. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям Вадима и всем, кто знал и любил его.

Вадим был талантливым, позитивным, жизнерадостным студентом, который мечтал о большой сцене и всегда охотно участвовал в художественных мероприятиях образовательного учреждения. Вместе со всей семьей и академической семьей мы тяжело переживаем эту невосполнимую потерю", - говорится в сообщении.

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Автор: 

самоубийство (1011) Ужгород (437) студенты (671) Закарпатская область (2602) Ужгородский район (6)


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Топ комментарии
+11
Разом зі всією сім'єю та академічною родиною ми важко переживаємо цю непоправну втрату Джерело: https://censor.net/ua/n3554158

Така "родина" ,що хлопець вирішив покінчити життя самогубством.
Глибоко похєр вам,лицеміри...
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24.05.2025 22:24
+6
Це ще дитина. І тут головне, щоб його підтримувала родина. На початку життєвого шляху завжди важко, але навіть, якщо щось не вдається, завжди є інший напрямок, спроба або шанс. Це потрібно донести до дитини.
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24.05.2025 23:42
+3
Та дебіл тут лише ти.
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24.05.2025 22:37
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Та дебіл тут лише ти.
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24.05.2025 22:37 Ответить
Сходи найух ти і всі, хто тебе лайкнули. Почитай Біблію, дауніто. Самогубство - найтяжчий гріх.
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25.05.2025 13:34 Ответить
Разом зі всією сім'єю та академічною родиною ми важко переживаємо цю непоправну втрату Джерело: https://censor.net/ua/n3554158

Така "родина" ,що хлопець вирішив покінчити життя самогубством.
Глибоко похєр вам,лицеміри...
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24.05.2025 22:24 Ответить
Це ще дитина. І тут головне, щоб його підтримувала родина. На початку життєвого шляху завжди важко, але навіть, якщо щось не вдається, завжди є інший напрямок, спроба або шанс. Це потрібно донести до дитини.
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24.05.2025 23:42 Ответить
Да і х... з ним. Ну хочь якось відбір повинен працювати.
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24.05.2025 23:57 Ответить
Це не обовʼязковий предмет , якого він не склав 🙁
Велике горе та нестерпний біль для батьків цього студента 😪
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25.05.2025 00:29 Ответить
А я щось сумніваюсь, що це реальна причина. Не склав іспит - це що, кінець світу?
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25.05.2025 00:48 Ответить
16-річний підліток та ще й актор - це ж одна суцільна емоція! Найменший успіх - тріумф, найменший провал - трагедія та кінець світу! В нього і професійно оці емоції зашкалюють, так ще й підліткові гормони мізки відключають.
А ще діти часто не розуміють, що смерть - це назавжди, а актори - й поспіль.
На превеликий жаль!!!
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25.05.2025 09:41 Ответить
Завалили скорее всего
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25.05.2025 00:50 Ответить
так він же вже у виші був! який ще тест?!
Треба, щоб після де-мобілізації всі подібні тести вважалися пройденими!
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25.05.2025 01:44 Ответить
І навіщо вже будучи в Академії культури здавати, наприклад, математику? Хіба це важливий предмет для культуролога?
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25.05.2025 07:26 Ответить
Думаю, що без "Cherchez la femme" тут не обійшлося. В такому віці через тест не вбивають себе, а от через нерозділене кохання в 16 років - саме те.
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25.05.2025 08:54 Ответить
 
 