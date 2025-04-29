Двое подростков упали с балкона многоэтажки во Львове: полиция выясняет обстоятельства смерти. ФОТО

Во Львове правоохранители расследуют обстоятельства гибели несовершеннолетних юноши и девушки, которые умерли в результате падения с балкона лестничной клетки, расположенной на 16-м этаже жилого дома.

Об этом сообщила полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что сегодня, 29 апреля, в 18.20 на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о двух людях, погибших от травм в результате падения с высоты, что произошло на улице Княгини Ольги во Львове.

На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции № 2 и полиции Львовщины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самоубийства двух курсантов Нацакадемии ГПСУ: Следователи проверяют, связаны ли случаи на Буковине и в Хмельницком

Личности погибших устанавливаются. Также предварительно установлено, что пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16-м этаже жилого дома.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студентов, школьницу и взрослого мужчину, которые совершали поджоги, задержали в трех областях, - СБУ. ФОТО