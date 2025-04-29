Двое подростков упали с балкона многоэтажки во Львове: полиция выясняет обстоятельства смерти. ФОТО
Во Львове правоохранители расследуют обстоятельства гибели несовершеннолетних юноши и девушки, которые умерли в результате падения с балкона лестничной клетки, расположенной на 16-м этаже жилого дома.
Об этом сообщила полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Известно, что сегодня, 29 апреля, в 18.20 на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о двух людях, погибших от травм в результате падения с высоты, что произошло на улице Княгини Ольги во Львове.
На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции № 2 и полиции Львовщины.
Личности погибших устанавливаются. Также предварительно установлено, что пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16-м этаже жилого дома.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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На жаль
Но самоубийства были всегда, в том числе на любовной почве. Даже церковь в свое время не смогла это побороть.
У підлітковому віці є вирішувана проблема-мозок розвивається повільніше чим тіло.
Вчитися і розвиватися .... ви ціна на вчитися і розвиватися коли останній раз бачили? Завести дитину на секцію 250грн за годину. Танці чи плавання, там взагалі ціни ого. Все платне, безкоштовно на вулиці десь на відкритій площадці, але зараз тривога і може в голову прилетіти.
Школа вчитися, ну то зараз діти злі і ситуація війни дуже впливає на молодь, депресії, пригнічення, страх, злість. Концертів нема, ходити десь під тривогами не особо, сімейні проблеми і т.д.
А зараз ЗМІ накачуються населення трешак новинами, є багато людей, які не витримують такого психологічного тиску, а за трешак новини перегляди і баблоси. Система сама себе закопує і люди стають апатичними, плювати, будь що буде, бо психіка має межу і адаптується, притупляється.
Бо Шаріков Поліграф Поліграфич був зайнятий навчанням кацапів по типу тебе.
Тепер моя черга запитувати тебе:
Чий Крим?
путлер-*****?
1)можемо молитись.
2)можемо більше уваги приділяти власним дітям.
Шановні хто за який варіант?
Треба знати жіночу психологію - жінки не хотіли щоб їх розглядали після смерті, та ще й голих.