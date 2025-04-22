Самоубийство двух курсантов Нацакадемии ГПСУ: Следователи проверяют, связаны ли случаи на Буковине и в Хмельницком

Правоохранители проверяют, есть ли связь между самоубийствами двух курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого, одно из которых произошло 19 апреля на участке Черновицкого пограничного отряда, а второе - в Хмельницком 17 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

"По факту смерти курсанта Национальной академии пограничной службы Украины на Буковине зарегистрировано уголовное производство с правовой квалификацией ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъят автомат с патронами и мобильный телефон курсанта. Тело последнего направлено в Черновицкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы с целью установления механизма причинения повреждения и причинно-следственной связи между этими повреждениями и причиной смерти", - рассказала пресс-секретарь.

Также читайте: Второй случай за неделю: застрелился еще один курсант пограничной академии из Хмельницкого, - Спецпрокуратура

Она отметила, что также запланировано назначение и проведение ряда других экспертиз, выявление и допросы свидетелей. В то же время правоохранители будут проверять, связано ли это самоубийство с аналогичным случаем в Хмельницкой области.

По ее словам, дело находится на контроле спецпрокуратуры. Принимаются все необходимые меры для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования.

В свою очередь в пресс-службе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б.Хмельницкого уточнили, что этот случай произошел на участке Черновицкого пограничного отряда. Сейчас по фактам смерти курсантов в Хмельницком и на Буковине продолжается следствие и внутренние служебные расследования.

Также читайте: Курсант Нацакадемии ГПСУ в Хмельницком застрелился из автомата: расследуется самоубийство, - прокуратура

Напомним, 17 апреля, около 10 часов, в Хмельницком обнаружили тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Он учился на первом курсе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Сообщалось, что правоохранители расследуют смерть курсанта как самоубийство.

19 апреля стало известно, что застрелился еще один курсант Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Его тело с признаками огнестрельного ранения нашли на Буковине.