Самогубства двох курсантів Нацакадемії ДПСУ: Слідчі перевіряють, чи пов’язані випадки на Буковині та у Хмельницькому

Правоохоронці перевіряють, чи є зв'язок між самогубствами двох курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, одне з яких сталося 19 квітня на ділянці Чернівецького прикордонного загону, а друге - у Хмельницькому 17 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

"За фактом смерті курсанта Національної академії прикордонної служби України на Буковині зареєстровано кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". На цей час проведено огляд місця події, вилучено автомат із набоями та мобільний телефон курсанта. Тіло останнього скеровано до Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи з метою встановлення механізму спричинення ушкодження та причинно-наслідкового зв’язку між цими ушкодженнями та причиною смерті", – розповіла речниця.

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Вона зазначила, що також заплановано призначення та проведення низки інших експертиз, виявлення і допитів свідків. Водночас правоохоронці перевірятимуть, чи пов’язане це самогубство із аналогічним випадком на Хмельниччині.

За її словами, справа перебуває на контролі спецпрокуратури. Вживаються всі необхідні заходи для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Своєю чергою в пресслужбі Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького уточнили, що цей випадок стався на ділянці Чернівецького прикордонного загону. Наразі за фактами смерті курсантів у Хмельницькому та на Буковині триває слідство та внутрішні службові розслідування.

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Нагадаємо, 17 квітня, близько 10 години, у Хмельницькому виявили тіло 20-річного курсанта з вогнепальним пораненням. Він навчався на першому курсі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Повідомлялося, що правоохоронці розслідують смерть курсанта як самогубство.

19 квітня стало відомо, що застрелився ще один курсант Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Його тіло з ознаками вогнепального поранення знайшли на Буковині