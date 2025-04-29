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Двоє підлітків впали з балкона багатоповерхівки у Львові: поліція з’ясовує обставини смерті. ФОТО

У Львові правоохоронці розслідують обставини загибелі неповнолітніх хлопця та дівчини, які померли внаслідок падіння з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що сьогодні, 29 квітня, о 18.20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівщини.

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Особи загиблих встановлюються. Також попередньо встановлено, що пара могла випасти з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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У Львові підлітки випали з балкона багатоповерхівки

Автор: 

Львів (3073) підлітки (409) Нацполіція (15186) самогубство (634) Львівська область (2432) Львівський район (62)


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Топ коментарі
+11
Це тупість, а не кохання.
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29.04.2025 21:21
+5
Так,не заважає,але не є приорітетом.Життя має бути приорітетом.
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29.04.2025 21:39
+3
Вбили в голову дітлахам,що це саме вік ,коли кохатися,а не вік коли вчитися ,розвиватися..
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29.04.2025 21:31
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коханнячко от що воно робить.
На жаль
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29.04.2025 21:14 Відповісти
Це тупість, а не кохання.
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29.04.2025 21:21 Відповісти
Вбили в голову дітлахам,що це саме вік ,коли кохатися,а не вік коли вчитися ,розвиватися..
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29.04.2025 21:31 Відповісти
Одно другому не мешает.

Но самоубийства были всегда, в том числе на любовной почве. Даже церковь в свое время не смогла это побороть.
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29.04.2025 21:37 Відповісти
Так,не заважає,але не є приорітетом.Життя має бути приорітетом.
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29.04.2025 21:39 Відповісти
Людині мозок дуже легко зламати, дуже легко і людина може просто не осознавати що робити. Довести людей можна всіх до зламу мозку, йде порушення хімії мозку і людині кінець. А коли мозок ламається, то це треба лікування, а не посиди і пройде, тут вже жерти ліки треба і налагоджувати роботу мозку. Доведено тестами і МРТ і т.д.
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29.04.2025 21:48 Відповісти
це лише для дорослого мозку і зовсім не для підлітків і кацапів.
У підлітковому віці є вирішувана проблема-мозок розвивається повільніше чим тіло.
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29.04.2025 22:11 Відповісти
от тікі не *****! в людини пік росту мозку у 12-13 рочків! саме в це час утворюється максимальна кількість нейронів та синапсів! далі до кінця життя їх кількість зменшується
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29.04.2025 22:40 Відповісти
Передай привіт твоєму татку-шарікову поліграф поліграфічу.
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29.04.2025 22:53 Відповісти
Інтернет відкрити і на україномовних блогерів і контентмейкерів грошей нема у держави, а на прокурорів інвалідів є, а клин клином вибивають і один контент треба вибивати іншим. І гарний якісний контент робити - треба гроші, на ентузіазмі довго не заїхати, як мінімум їсти треба іноді, а донатів нема, бо на ЗСУ більшість. Після 12 годин роботи робити відео не хочеться, ну або якість відповідна буде.

Вчитися і розвиватися .... ви ціна на вчитися і розвиватися коли останній раз бачили? Завести дитину на секцію 250грн за годину. Танці чи плавання, там взагалі ціни ого. Все платне, безкоштовно на вулиці десь на відкритій площадці, але зараз тривога і може в голову прилетіти.

Школа вчитися, ну то зараз діти злі і ситуація війни дуже впливає на молодь, депресії, пригнічення, страх, злість. Концертів нема, ходити десь під тривогами не особо, сімейні проблеми і т.д.

А зараз ЗМІ накачуються населення трешак новинами, є багато людей, які не витримують такого психологічного тиску, а за трешак новини перегляди і баблоси. Система сама себе закопує і люди стають апатичними, плювати, будь що буде, бо психіка має межу і адаптується, притупляється.
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29.04.2025 21:45 Відповісти
А батьки знову невинуваті? Доречі, спецом глянула - то Ви ціну назвали за годину без абонементу. І в аквапарку. Ціни на абонементи в басейн на порядок нижче. Було б бажання. В першу чергу винуваті батьки.
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29.04.2025 22:07 Відповісти
Ви певне не читали "Ромео і Джульєта".(
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29.04.2025 22:07 Відповісти
Не читав))кіно бачив)це не правило,а виняток з правил,такий випадок маю на увазі.
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29.04.2025 22:29 Відповісти
і дарма, і той роман зовсім не виняток а підтвердження що у всі часи підлітки розвинені добре тілом, але не розвинуті мозком.
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29.04.2025 22:34 Відповісти
хто тобі цю муйню вклав і твою відсутність мозку?
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29.04.2025 22:42 Відповісти
Я знаю що поліграф поліграфич цю, як ти кажеш" муйню мені нікуди не вкладав.
Бо Шаріков Поліграф Поліграфич був зайнятий навчанням кацапів по типу тебе.
Тепер моя черга запитувати тебе:
Чий Крим?
путлер-*****?
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29.04.2025 22:52 Відповісти
так.
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29.04.2025 22:06 Відповісти
Люди, опомнитесь! Погибли дети! И явно не типа Шарикова, того ничем до самоубийства не доведешь! Молитесь и делайте все, чтобы на их месте не оказались ваши дети и внуки. Тем более время сейчас тяжёлое, способствует таким мыслям и поступкам суицидальным, а подростки они ведь очень ранимые, психика неустойчивая и все такое.
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29.04.2025 23:01 Відповісти
Варіанти:
1)можемо молитись.
2)можемо більше уваги приділяти власним дітям.
Шановні хто за який варіант?
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29.04.2025 23:06 Відповісти
Ромео и Джульета наших дней несмотря на строки, Есть Монтекки и Капулети , нет Ромео и нет Джульет...
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29.04.2025 21:52 Відповісти
Татки і мами не до працювали з дітиськами.
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29.04.2025 22:59 Відповісти
В середньовіччя в Європі була крута "епідемія" самогубств серед жінок і церква знайшла вихід як то зупинити. Почали виставляти на загальний огляд голі трупи цих жінок. І самогубства зупинились.
Треба знати жіночу психологію - жінки не хотіли щоб їх розглядали після смерті, та ще й голих.
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29.04.2025 22:35 Відповісти
Згодна! Жінка і після смерті хоче виглядати пристойно, а лежати голою перед натовпом, навіть мертвою, це ужас ужасний. Так що церков вірно все зробила і зберігала багато душ від вічних мук...
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29.04.2025 22:52 Відповісти
 
 