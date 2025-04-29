Двоє підлітків впали з балкона багатоповерхівки у Львові: поліція з’ясовує обставини смерті. ФОТО

У Львові правоохоронці розслідують обставини загибелі неповнолітніх хлопця та дівчини, які померли внаслідок падіння з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що сьогодні, 29 квітня, о 18.20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівщини.

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Особи загиблих встановлюються. Також попередньо встановлено, що пара могла випасти з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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