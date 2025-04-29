Двоє підлітків впали з балкона багатоповерхівки у Львові: поліція з’ясовує обставини смерті. ФОТО
У Львові правоохоронці розслідують обставини загибелі неповнолітніх хлопця та дівчини, які померли внаслідок падіння з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.
Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Відомо, що сьогодні, 29 квітня, о 18.20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові.
На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівщини.
Особи загиблих встановлюються. Також попередньо встановлено, що пара могла випасти з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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На жаль
Но самоубийства были всегда, в том числе на любовной почве. Даже церковь в свое время не смогла это побороть.
У підлітковому віці є вирішувана проблема-мозок розвивається повільніше чим тіло.
Вчитися і розвиватися .... ви ціна на вчитися і розвиватися коли останній раз бачили? Завести дитину на секцію 250грн за годину. Танці чи плавання, там взагалі ціни ого. Все платне, безкоштовно на вулиці десь на відкритій площадці, але зараз тривога і може в голову прилетіти.
Школа вчитися, ну то зараз діти злі і ситуація війни дуже впливає на молодь, депресії, пригнічення, страх, злість. Концертів нема, ходити десь під тривогами не особо, сімейні проблеми і т.д.
А зараз ЗМІ накачуються населення трешак новинами, є багато людей, які не витримують такого психологічного тиску, а за трешак новини перегляди і баблоси. Система сама себе закопує і люди стають апатичними, плювати, будь що буде, бо психіка має межу і адаптується, притупляється.
Бо Шаріков Поліграф Поліграфич був зайнятий навчанням кацапів по типу тебе.
Тепер моя черга запитувати тебе:
Чий Крим?
путлер-*****?
1)можемо молитись.
2)можемо більше уваги приділяти власним дітям.
Шановні хто за який варіант?
Треба знати жіночу психологію - жінки не хотіли щоб їх розглядали після смерті, та ще й голих.