Вистрибнув із 6-го поверху гуртожитку: В Ужгороді 16-річний студент вчинив самогубство
16-річний студент вистрибнув із шостого поверху гуртожитку Академії культури і мистецтв в Ужгороді. Він залишив передсмертне відео.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця Поліції Закарпаття Ганна Дан.
Так, зазначається, що 16-річний хлопець залишив передсмертне відео. На місці продовжують працювати правоохоронці для встановлення всіх обставин.
Повідомляється, що хлопець навчався на другому курсі театрального відділення. За інформацією з власних джерел видання, 16-річний студент вирішив вчинити самогубство через те, що не склав національний мультипредметний тест.
В Академії культури і мистецтв на фейсбук-сторінці висловили співчуття родині і всім близьким хлопця.
"Керівництво, професорсько-викладацький склад, весь колектив Академії культури і мистецтв Закарпатської облради з великим болем сприйняли звістку про передчасну смерть студента Волошина Вадима, який навчався на 2-му курсі сценічного мистецтва. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям Вадима та всім, хто знав і любив його.
Вадим був талановитим, позитивним, життєрадісним студентом, який мріяв про велику сцену та завжди охоче брав участь у мистецьких заходах освітнього закладу. Разом зі всією сім'єю та академічною родиною ми важко переживаємо цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.
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Така "родина" ,що хлопець вирішив покінчити життя самогубством.
Глибоко похєр вам,лицеміри...
Велике горе та нестерпний біль для батьків цього студента 😪
А ще діти часто не розуміють, що смерть - це назавжди, а актори - й поспіль.
На превеликий жаль!!!
Треба, щоб після де-мобілізації всі подібні тести вважалися пройденими!