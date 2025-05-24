Вистрибнув із 6-го поверху гуртожитку: В Ужгороді 16-річний студент вчинив самогубство

16-річний студент вистрибнув із шостого поверху гуртожитку Академії культури і мистецтв в Ужгороді. Він залишив передсмертне відео.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця Поліції Закарпаття Ганна Дан.

Так, зазначається, що 16-річний хлопець залишив передсмертне відео. На місці продовжують працювати правоохоронці для встановлення всіх обставин.

Повідомляється, що хлопець навчався на другому курсі театрального відділення. За інформацією з власних джерел видання, 16-річний студент вирішив вчинити самогубство через те, що не склав національний мультипредметний тест.

В Академії культури і мистецтв на фейсбук-сторінці висловили співчуття родині і всім близьким хлопця.

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"Керівництво, професорсько-викладацький склад, весь колектив Академії культури і мистецтв Закарпатської облради з великим болем сприйняли звістку про передчасну смерть студента Волошина Вадима, який навчався на 2-му курсі сценічного мистецтва. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям Вадима та всім, хто знав і любив його.

Вадим був талановитим, позитивним, життєрадісним студентом, який мріяв про велику сцену та завжди охоче брав участь у мистецьких заходах освітнього закладу. Разом зі всією сім'єю та академічною родиною ми важко переживаємо цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.

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