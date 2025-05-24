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Новини Самогубство студента
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Вистрибнув із 6-го поверху гуртожитку: В Ужгороді 16-річний студент вчинив самогубство

Студент вистрибнув з 6 поверху

16-річний студент вистрибнув із шостого поверху гуртожитку Академії культури і мистецтв в Ужгороді. Він залишив передсмертне відео.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця Поліції Закарпаття Ганна Дан.

Так, зазначається, що 16-річний хлопець залишив передсмертне відео. На місці продовжують працювати правоохоронці для встановлення всіх обставин.

Повідомляється, що хлопець навчався на другому курсі театрального відділення. За інформацією з власних джерел видання, 16-річний студент вирішив вчинити самогубство через те, що не склав національний мультипредметний тест.

В Академії культури і мистецтв на фейсбук-сторінці висловили співчуття родині і всім близьким хлопця.

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"Керівництво, професорсько-викладацький склад, весь колектив Академії культури і мистецтв Закарпатської облради з великим болем сприйняли звістку про передчасну смерть студента Волошина Вадима, який навчався на 2-му курсі сценічного мистецтва. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям Вадима та всім, хто знав і любив його.

Вадим був талановитим, позитивним, життєрадісним студентом, який мріяв про велику сцену та завжди охоче брав участь у мистецьких заходах освітнього закладу. Разом зі всією сім'єю та академічною родиною ми важко переживаємо цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

самогубство (645) Ужгород (343) студенти (438) Закарпатська область (2067) Ужгородський район (7)


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Топ коментарі
+11
Разом зі всією сім'єю та академічною родиною ми важко переживаємо цю непоправну втрату Джерело: https://censor.net/ua/n3554158

Така "родина" ,що хлопець вирішив покінчити життя самогубством.
Глибоко похєр вам,лицеміри...
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24.05.2025 22:24
+6
Це ще дитина. І тут головне, щоб його підтримувала родина. На початку життєвого шляху завжди важко, але навіть, якщо щось не вдається, завжди є інший напрямок, спроба або шанс. Це потрібно донести до дитини.
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24.05.2025 23:42
+3
Та дебіл тут лише ти.
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24.05.2025 22:37
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Та дебіл тут лише ти.
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24.05.2025 22:37 Відповісти
Сходи найух ти і всі, хто тебе лайкнули. Почитай Біблію, дауніто. Самогубство - найтяжчий гріх.
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25.05.2025 13:34 Відповісти
Разом зі всією сім'єю та академічною родиною ми важко переживаємо цю непоправну втрату Джерело: https://censor.net/ua/n3554158

Така "родина" ,що хлопець вирішив покінчити життя самогубством.
Глибоко похєр вам,лицеміри...
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24.05.2025 22:24 Відповісти
Це ще дитина. І тут головне, щоб його підтримувала родина. На початку життєвого шляху завжди важко, але навіть, якщо щось не вдається, завжди є інший напрямок, спроба або шанс. Це потрібно донести до дитини.
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24.05.2025 23:42 Відповісти
Да і х... з ним. Ну хочь якось відбір повинен працювати.
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24.05.2025 23:57 Відповісти
Це не обовʼязковий предмет , якого він не склав 🙁
Велике горе та нестерпний біль для батьків цього студента 😪
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25.05.2025 00:29 Відповісти
А я щось сумніваюсь, що це реальна причина. Не склав іспит - це що, кінець світу?
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25.05.2025 00:48 Відповісти
16-річний підліток та ще й актор - це ж одна суцільна емоція! Найменший успіх - тріумф, найменший провал - трагедія та кінець світу! В нього і професійно оці емоції зашкалюють, так ще й підліткові гормони мізки відключають.
А ще діти часто не розуміють, що смерть - це назавжди, а актори - й поспіль.
На превеликий жаль!!!
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25.05.2025 09:41 Відповісти
Завалили скорее всего
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25.05.2025 00:50 Відповісти
так він же вже у виші був! який ще тест?!
Треба, щоб після де-мобілізації всі подібні тести вважалися пройденими!
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25.05.2025 01:44 Відповісти
І навіщо вже будучи в Академії культури здавати, наприклад, математику? Хіба це важливий предмет для культуролога?
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25.05.2025 07:26 Відповісти
Думаю, що без "Cherchez la femme" тут не обійшлося. В такому віці через тест не вбивають себе, а от через нерозділене кохання в 16 років - саме те.
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25.05.2025 08:54 Відповісти
 
 