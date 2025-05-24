С начала суток произошло 160 боестолкновений, 42 раза россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 160 боевых столкновений. Активнее всего враг действует на Покровском и Курском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 24 мая, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

Российские захватчики нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили восемь ракет и сбросили 75 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1277 дронов-камикадзе и осуществили 3987 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка, Кругляковка и Волчанские Хутора.

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На Купянском направлении противник совершил четыре атаки на позиции наших защитников в направлениях Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки, до сих пор продолжается бой в одной локации.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 21 раз атаковали неподалеку населенных пунктов Копанки, Липовое, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлении Карповки, Григорьевки, Грековки, Ольговки. Два боестолкновения не утихают до сих пор.

На Северском направлении нашими защитниками были отражены три вражеские атаки в районах Белогоровки, Выемки и Переездного.

Четыре атаки отбили наши защитники на Краматорском направлении, враг шел вперед западнее Андреевки и в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки. Наши защитники успешно отбили 13 атак, один бой продолжается.

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С начала этих суток на Покровском направлении россияне 42 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Малиновка, Сухой Яр, Новосергиевка, Муравка, Троицкое и Андреевка, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Авиаударам подверглись Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптевое, Длинная Балка, Полтавка, Шахово и Сухой Яр.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 144 оккупанта, 89 из них - безвозвратно. Также уничтожены два автомобиля, два мотоцикла, девять БПЛА и один терминал спутниковой связи. Кроме того, повреждены два мотоцикла и одна реактивная система залпового огня противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских штурмовых действий вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатирь, Отрадное, Шевченко, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник нанес авиаудары по районам Новодаровки, Новополя, Перебудовы и Комара.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенных пунктов Гуляйполе и Малиновка. Наступательных действий противник не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты, при поддержке авиации, наступали в направлении Новоандреевки, также боевые действия произошли в районах Степного и Малых Щербаков. Всего на направлении произошло три боестолкновения.

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На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое.

Обстановка в Курской области

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где захватчик в течение суток провел 37 штурмовых действий на позиции украинских подразделений, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых бомб, и осуществил 209 артиллерийских обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе добавили, что на других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.