Общие боевые потери РФ с начала войны - около 980 850 человек (+1020 за сутки), 10 854 танка, 28 269 артсистем, 22 633 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 980 850 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 980 850 (+1020) человек,
- танков - 10854 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 22 633 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 28269 (+68) ед,
- РСЗО - 1396 (+1) ед,
- средства ППО - 1169 (+0) ед,
- самолетов / aircraft - 372 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 367 (+190),
- крылатые ракеты - 3203 (+6),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 49751 (+112) ед,
- специальная техника - 3902 (+7)
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+16 Qq Qqq #455433
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201!! одиниця знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Арта та спецтехніка супер. Лгістика норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки пересвалила за 118000! Збиті крилаті ракети та спецтехніка закрили чергові сотні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 980 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
І звісно, провокатор кінчений типу тебе, в одному пості поєднує хєрограя, відкати, терооборону, РНБОУ та протидію дронам. Все по методичці фсбшній.
Будь-ласка, завались. І не відсвічуй. І без твого марення в людей достатньо емоцій.