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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 980 850 человек (+1020 за сутки), 10 854 танка, 28 269 артсистем, 22 633 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 980 850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 980 850 (+1020) человек,
  • танков - 10854 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 22 633 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 28269 (+68) ед,
  • РСЗО - 1396 (+1) ед,
  • средства ППО - 1169 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft - 372 (+0) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 367 (+190),
  • крылатые ракеты - 3203 (+6),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49751 (+112) ед,
  • специальная техника - 3902 (+7)

Также смотрите: Уничтожена огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Сонцепёк" и пусковая установка БпЛА "Молния". ВИДЕО

Потери армии РФ на 25 мая

Автор: 

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) ликвидация (3657) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+16
Минув 4113 день москальсько-української війни.
201!! одиниця знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Арта та спецтехніка супер. Лгістика норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки пересвалила за 118000! Збиті крилаті ракети та спецтехніка закрили чергові сотні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 980 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
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25.05.2025 10:28
+10
в среду ждём юбилей по логистике
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25.05.2025 09:24
+8
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25.05.2025 10:29
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Правила форума Совет форумчан
в среду ждём юбилей по логистике
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25.05.2025 09:24 Ответить
А через 3 тижні ювілей по оркам
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25.05.2025 10:39 Ответить
Героям слава!!!
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25.05.2025 09:34 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.05.2025 09:48 Ответить
Сьогодні свинособаки задіяли навіть Ту-160..
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25.05.2025 10:10 Ответить
Отой один ?
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25.05.2025 10:27 Ответить
Мало?
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25.05.2025 10:35 Ответить
Минув 4113 день москальсько-української війни.
201!! одиниця знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Арта та спецтехніка супер. Лгістика норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки пересвалила за 118000! Збиті крилаті ракети та спецтехніка закрили чергові сотні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 980 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
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25.05.2025 10:28 Ответить
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25.05.2025 10:29 Ответить
Бурятія вже була, І Кабардино-Балкарія, і Удмуртія. Придумай щось нове. Тільки не переплутай Абхазію з Аляскою...
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25.05.2025 19:07 Ответить
Придумай - це москальська калька, правильно казати - вигадай.
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26.05.2025 08:44 Ответить
Тільки ідіот типу тебе не бачить наявності системи протидії шахедам та ракетам. А ще ідіоти камсом виділіяють типу "важливі" слова, сподіваючись, що саме це викличе емоції в читача та змусить не розумом читати, а "серцем", а значить стати інструментом в руках такого дебіла-провокатора, як ти.

І звісно, провокатор кінчений типу тебе, в одному пості поєднує хєрограя, відкати, терооборону, РНБОУ та протидію дронам. Все по методичці фсбшній.

Будь-ласка, завались. І не відсвічуй. І без твого марення в людей достатньо емоцій.
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25.05.2025 12:15 Ответить
 
 