Общие боевые потери РФ с начала войны - около 980 850 человек (+1020 за сутки), 10 854 танка, 28 269 артсистем, 22 633 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 980 850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 980 850 (+1020) человек,

танков - 10854 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22 633 (+11) ед,

артиллерийских систем - 28269 (+68) ед,

РСЗО - 1396 (+1) ед,

средства ППО - 1169 (+0) ед,

самолетов / aircraft - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 367 (+190),

крылатые ракеты - 3203 (+6),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49751 (+112) ед,

специальная техника - 3902 (+7)

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