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Новини Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 980 850 осіб (+1020 за добу), 10 854 танки, 28 269 артсистем, 22 633 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 980 850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 980 850 (+1020) осіб,
  • танків ‒ 10854 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 633 (+11) од,
  • артилерійських систем – 28269 (+68) од,
  • РСЗВ – 1396 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1169 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 367 (+190),
  • крилаті ракети ‒ 3203 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49751 (+112) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+7)

Також дивіться: Знищено вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та пускову установку БпЛА "Молнія". ВIДЕО

Втрати армії РФ на 25 травня

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) ліквідація (4040) знищення (7468)


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Топ коментарі
+16
Минув 4113 день москальсько-української війни.
201!! одиниця знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Арта та спецтехніка супер. Лгістика норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки пересвалила за 118000! Збиті крилаті ракети та спецтехніка закрили чергові сотні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 980 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
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25.05.2025 10:28
+10
в среду ждём юбилей по логистике
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25.05.2025 09:24
+8
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25.05.2025 10:29
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в среду ждём юбилей по логистике
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25.05.2025 09:24 Відповісти
А через 3 тижні ювілей по оркам
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25.05.2025 10:39 Відповісти
Героям слава!!!
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25.05.2025 09:34 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.05.2025 09:48 Відповісти
Сьогодні свинособаки задіяли навіть Ту-160..
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25.05.2025 10:10 Відповісти
Отой один ?
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25.05.2025 10:27 Відповісти
Мало?
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25.05.2025 10:35 Відповісти
Минув 4113 день москальсько-української війни.
201!! одиниця знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Арта та спецтехніка супер. Лгістика норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки пересвалила за 118000! Збиті крилаті ракети та спецтехніка закрили чергові сотні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 980 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
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25.05.2025 10:28 Відповісти
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25.05.2025 10:29 Відповісти
Бурятія вже була, І Кабардино-Балкарія, і Удмуртія. Придумай щось нове. Тільки не переплутай Абхазію з Аляскою...
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25.05.2025 19:07 Відповісти
Придумай - це москальська калька, правильно казати - вигадай.
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26.05.2025 08:44 Відповісти
Тільки ідіот типу тебе не бачить наявності системи протидії шахедам та ракетам. А ще ідіоти камсом виділіяють типу "важливі" слова, сподіваючись, що саме це викличе емоції в читача та змусить не розумом читати, а "серцем", а значить стати інструментом в руках такого дебіла-провокатора, як ти.

І звісно, провокатор кінчений типу тебе, в одному пості поєднує хєрограя, відкати, терооборону, РНБОУ та протидію дронам. Все по методичці фсбшній.

Будь-ласка, завались. І не відсвічуй. І без твого марення в людей достатньо емоцій.
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25.05.2025 12:15 Відповісти
 
 