Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 980 850 осіб (+1020 за добу), 10 854 танки, 28 269 артсистем, 22 633 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 980 850 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 980 850 (+1020) осіб,
- танків ‒ 10854 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 633 (+11) од,
- артилерійських систем – 28269 (+68) од,
- РСЗВ – 1396 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1169 (+0) од,
- літаків / aircraft – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 367 (+190),
- крилаті ракети ‒ 3203 (+6),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49751 (+112) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+7)
Топ коментарі
+16 Qq Qqq #455433
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+10 Я ОДЕССИТ
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+8 Qq Qqq #455433
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201!! одиниця знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Арта та спецтехніка супер. Лгістика норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки пересвалила за 118000! Збиті крилаті ракети та спецтехніка закрили чергові сотні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 980 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
І звісно, провокатор кінчений типу тебе, в одному пості поєднує хєрограя, відкати, терооборону, РНБОУ та протидію дронам. Все по методичці фсбшній.
Будь-ласка, завались. І не відсвічуй. І без твого марення в людей достатньо емоцій.