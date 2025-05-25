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Новости Пропавшие без вести во время войны
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2243 ребенка в настоящее время считаются пропавшими без вести в Украине, - Лубинец

В Украине 2243 ребенка считаются пропавшими без вести

На сегодня в Украине 2243 ребенка остаются пропавшими без вести.

Об этом сегодня, в Международный день пропавших без вести детей, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня отмечаем Международный день пропавших без вести детей. Он призван напомнить, что каждый пропавший ребенок - это трагедия для семьи и вызов для общества. Во время войны эта тема приобрела новое измерение: как на ВОТ Украины, так и на подконтрольной территории или за рубежом", - говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что по данным Нацполиции Украины, 2243 ребенка сейчас считаются пропавшими без вести: "За каждой цифрой - судьбы, которые нуждаются в спасении".

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"Этот день - также об ответственности взрослых. Мы должны быть внимательными к каждому ребенку рядом, создавать безопасную среду, где ребенок не боится обратиться за помощью. Наша общая цель - сделать так, чтобы каждый ребенок был защищен, а те, кто исчез, как можно быстрее вернулись домой", - добавил омбудсмен.

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Автор: 

дети (6553) пропавший без вести (159) Лубинец Дмитрий (477)


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Головне шо вишкребки зєлі в безпеці...
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25.05.2025 12:07 Ответить
А в Маріуполі скільки дітей зникло? А в окупованиій зоні, на якій зе команда залишила на розтерзання кацапам 6 млн людей? Вам кацапи надають дані про тих дітей? Чи там не такі діти? Зеленоморді занижують статистику, на занижують втрати. Їм здається, що вони так отримають менший термін. Даремно сподіваються. Якщо сумувати всі злочини зеленського, то сидіти йому кілька десятків ТИСЯЧ років, це якщо не враховувати кілька десятків розстрілів та електричних стільців. Хоча, особисто мені подобається варіант з його повішенням. Хочу подивитися, як він сучить ніжками в петлі.
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25.05.2025 12:17 Ответить
В окупації дітей вправно перероблюють на ідейних р@шистів, забудьте вже про них.
Хто має сумніви, можете подивитися відоси з ТОТ - за три роки в моєму місті діаметрально змінилися погляди на московитів((
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25.05.2025 12:33 Ответить
Само противно то , что за месяц до вторжения все харьковские автосалоны уже стояли пустыми. Великий бізнес було попереджено і вони вивезли всі автівки. Вивозили тишко нишком ,щоб ніхто не бачив. Але !! Жоден дитячій будинок не було евакуйовано , жодний будинок для літніх людей. Це вказує на те . Шо люди для цієї влади , та і будь якої - це сміття .
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25.05.2025 13:16 Ответить
 
 