2243 ребенка в настоящее время считаются пропавшими без вести в Украине, - Лубинец
На сегодня в Украине 2243 ребенка остаются пропавшими без вести.
Об этом сегодня, в Международный день пропавших без вести детей, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня отмечаем Международный день пропавших без вести детей. Он призван напомнить, что каждый пропавший ребенок - это трагедия для семьи и вызов для общества. Во время войны эта тема приобрела новое измерение: как на ВОТ Украины, так и на подконтрольной территории или за рубежом", - говорится в сообщении.
Лубинец отметил, что по данным Нацполиции Украины, 2243 ребенка сейчас считаются пропавшими без вести: "За каждой цифрой - судьбы, которые нуждаются в спасении".
"Этот день - также об ответственности взрослых. Мы должны быть внимательными к каждому ребенку рядом, создавать безопасную среду, где ребенок не боится обратиться за помощью. Наша общая цель - сделать так, чтобы каждый ребенок был защищен, а те, кто исчез, как можно быстрее вернулись домой", - добавил омбудсмен.
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