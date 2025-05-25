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Новини Зниклі безвісти під час війни
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2243 дитини наразі вважаються зниклими безвісти в Україні, - Лубінець

В Україні 2243 дитини вважаються зниклими безвісти

На сьогодні в Україні 2243 дитини залишаються зниклими безвісти.

Про це сьогодні, у Міжнародний день зниклих безвісти дітей, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець , передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відзначаємо Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Він покликаний нагадати, що кожна зникла дитина - це трагедія для родини і виклик для суспільства. Під час війни ця тема набула нового виміру: як на ТОТ України, так і на підконтрольній території чи за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Лубінець зазначив, що за даними Нацполіції України, 2243 дитини наразі вважаються зниклими безвісти: "За кожною цифрою - долі, які потребують порятунку".

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"Цей день - також про відповідальність дорослих. Ми повинні бути уважними до кожної дитини поруч, створювати безпечне середовище, де дитина не боїться звернутися по допомогу. Наша спільна мета - зробити так, щоб кожна дитина була захищеною, а ті, хто зник, якнайшвидше повернулися додому", - додав омбудсмен.

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Головне шо вишкребки зєлі в безпеці...
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25.05.2025 12:07 Відповісти
А в Маріуполі скільки дітей зникло? А в окупованиій зоні, на якій зе команда залишила на розтерзання кацапам 6 млн людей? Вам кацапи надають дані про тих дітей? Чи там не такі діти? Зеленоморді занижують статистику, на занижують втрати. Їм здається, що вони так отримають менший термін. Даремно сподіваються. Якщо сумувати всі злочини зеленського, то сидіти йому кілька десятків ТИСЯЧ років, це якщо не враховувати кілька десятків розстрілів та електричних стільців. Хоча, особисто мені подобається варіант з його повішенням. Хочу подивитися, як він сучить ніжками в петлі.
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25.05.2025 12:17 Відповісти
В окупації дітей вправно перероблюють на ідейних р@шистів, забудьте вже про них.
Хто має сумніви, можете подивитися відоси з ТОТ - за три роки в моєму місті діаметрально змінилися погляди на московитів((
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25.05.2025 12:33 Відповісти
Само противно то , что за месяц до вторжения все харьковские автосалоны уже стояли пустыми. Великий бізнес було попереджено і вони вивезли всі автівки. Вивозили тишко нишком ,щоб ніхто не бачив. Але !! Жоден дитячій будинок не було евакуйовано , жодний будинок для літніх людей. Це вказує на те . Шо люди для цієї влади , та і будь якої - це сміття .
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25.05.2025 13:16 Відповісти
 
 