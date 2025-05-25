2243 дитини наразі вважаються зниклими безвісти в Україні, - Лубінець

На сьогодні в Україні 2243 дитини залишаються зниклими безвісти.

Про це сьогодні, у Міжнародний день зниклих безвісти дітей, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець , передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відзначаємо Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Він покликаний нагадати, що кожна зникла дитина - це трагедія для родини і виклик для суспільства. Під час війни ця тема набула нового виміру: як на ТОТ України, так і на підконтрольній території чи за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Лубінець зазначив, що за даними Нацполіції України, 2243 дитини наразі вважаються зниклими безвісти: "За кожною цифрою - долі, які потребують порятунку".

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"Цей день - також про відповідальність дорослих. Ми повинні бути уважними до кожної дитини поруч, створювати безпечне середовище, де дитина не боїться звернутися по допомогу. Наша спільна мета - зробити так, щоб кожна дитина була захищеною, а ті, хто зник, якнайшвидше повернулися додому", - додав омбудсмен.

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