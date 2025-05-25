На фронте произошло 100 боестолкновений, 30 из них – на Покровском направлении, на шести направлениях бои продолжаются, – Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло сто боевых столкновений, враг продолжает активность на Покровском направлении, где с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 25 мая, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Александровка, Белая Береза, Стариково, Славгород, Малушино, Бруски, Новая Гута, Николаевка, Порозок и Дмитровка на Сумщине. Авиационному удару подверглась Осоевка этой же области. Враг также нанес ракетные удары по городу Чернигов, а также по Конотопу и Кролевцу Сумской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции наших войск в районе Новой Кругляковки.

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На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз - в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. Силы обороны успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

На Северском направлении враг трижды пытался пройти вперед в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часова Яра.

На Торецком направлении сегодня противник атаковал пять раз - в районе Торецка и Дилиевки, сейчас идут два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили двадцать пять атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Российские террористы нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Длинная Балка, Александро-Калиново, Степановка.

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Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлении Комара, Зеленого Поля и Богатыря. До сих пор продолжаются два боестолкновения. Авиаударам неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Новополь.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки и Малиновки.

На Ореховском направлении враг трижды пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении сегодня состоялось две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

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В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение этих суток отражали 14 атак российских захватчиков. Противник нанес пять авиаударов, сбросив при этом десять КАБ, осуществил 129 обстрелов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе добавили, что на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.