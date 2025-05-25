За сутки на фронте произошло более 200 боестолкновений, больше всего враг атакует на Покровском, Лиманском и Курском направлениях, - Генштаб

Начались 1187-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 8:00 25 мая, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 97 авиационных ударов, применил восемь ракет и сбросил 138 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 5461 обстрел, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 2600 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Красичка, Большая Писаревка Сумской области; Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптевое, Длинная Балка, Полтавка, Шахово, Покровск, Новопавловка, Александро-Калиново, Мирноград, Сухой Яр, Новополь, Перебудова, Комар Донецкой области; Дачное Днепропетровской области; Новодаровка, Гуляйполе, Малиновка, Новоандреевка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств, семь пунктов управления и две другие важные цели противника.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка, Кутьковка и Волчанские Хутора.

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На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в направлениях Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Липовое, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в сторону Карповки, Григорьевки, Грековки, Ольговки.

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Белогоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали западнее Андреевки и в направлении Предтечино и Белой Горы.

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На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлениях Плещиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Малиновка, Сухой Яр, Новосергиевка, Муравка, Троицкое, Даченское, Котлино, Котляровка, Орехово, Новоукраинка, Алексеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Шевченко, Веселое, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб, совершил 246 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 39 штурмовых действий захватчиков.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 190 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, шесть ракет, 112 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники оккупантов.