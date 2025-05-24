Война РФ против Украины стала примером новой эпохи ведения боевых действий. США изучают применение дронов на ее примере, - Трамп

Американские военные изучают применение беспилотников в боевых действиях на примере войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на церемонии выпуска Академии армии США в Вест-Пойнте.

"Мы видим дроны, спускающиеся под углом, с большой скоростью, с точностью. Мы никогда не видели ничего подобного. И мы учимся на этом", - отметил Трамп.

Он отметил, что война России против Украины стала примером новой эпохи ведения боевых действий, которую США изучают в реальном времени.

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"Тип войны меняется. К сожалению, мы наблюдаем это на примере России и Украины. Это ужасно, но мы должны понимать, как выглядит современное поле боя", - добавил президент США.

По его словам, будущие офицеры должны быть готовы к стремительным изменениям в характере конфликтов.

Трамп также предостерег, что армия не может оставаться в прошлом, когда технологии, в частности беспилотники, меняют правила игры на фронте.

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