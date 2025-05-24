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Новости Агрессия России против Украины Война
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Война РФ против Украины стала примером новой эпохи ведения боевых действий. США изучают применение дронов на ее примере, - Трамп

Трамп о применении дронов в войне

Американские военные изучают применение беспилотников в боевых действиях на примере войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на церемонии выпуска Академии армии США в Вест-Пойнте.

"Мы видим дроны, спускающиеся под углом, с большой скоростью, с точностью. Мы никогда не видели ничего подобного. И мы учимся на этом", - отметил Трамп.

Он отметил, что война России против Украины стала примером новой эпохи ведения боевых действий, которую США изучают в реальном времени.

Читайте: Трамп сорвал тайну масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, - Politico

"Тип войны меняется. К сожалению, мы наблюдаем это на примере России и Украины. Это ужасно, но мы должны понимать, как выглядит современное поле боя", - добавил президент США.

По его словам, будущие офицеры должны быть готовы к стремительным изменениям в характере конфликтов.

Трамп также предостерег, что армия не может оставаться в прошлом, когда технологии, в частности беспилотники, меняют правила игры на фронте.

Читайте: Российские дроны на оптоволокне значительно изменили ход войны против Украины, - The Times

Автор: 

США (27034) Трамп Дональд (5569) дроны (4041) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+17
якаж мразота...воно вивчаэ, а нас знищуюють..руда тварь
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24.05.2025 20:38
+6
Главная причина острой нелюбви Трампа к Зеленскому то, что он видит точную копию себя, только значительно моложе. Есть такое мнение, как говорится).
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24.05.2025 21:19
+5
з молоком
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24.05.2025 20:42
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Дід знов не п'є пігулки. Скажіть йому який рік на дворі, та що вже вміє техніка та штучний інтелект)
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24.05.2025 20:32 Ответить
По простому, зараз рюські п.дори херячили б могутню американську армію, аж пірья б сипалося. І Абрамси із урановим захистом не допомогли б.
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24.05.2025 20:48 Ответить
все не так...- херачили б кацапню вся мілітарі машина сша та нато ...- а вживу кацапський ваньок та удмуртський глазузький вживу б і не побачили джоні та майкла....
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24.05.2025 21:13 Ответить
в його "ніжному віці" та корупційних схильностях золоті дрони за міліони доларів падають з неба

.
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24.05.2025 22:23 Ответить
Бормєнталь ! Дайтє єму сільодкі ! ......
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24.05.2025 20:37 Ответить
з молоком
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24.05.2025 20:42 Ответить
це таке пояснення чому він дозволяє Ху грати його бубенчіками як вовка на роялі , в процесі незакінчення війни - спостерігати й набиратися досвіду ...
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24.05.2025 21:39 Ответить
якаж мразота...воно вивчаэ, а нас знищуюють..руда тварь
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24.05.2025 20:38 Ответить
Черговий ухилянт розповідає про військові технології. Десь я це вже бачив.
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24.05.2025 20:38 Ответить
Просвітницький проект для Трампа.
https://m.youtube.com/watch?v=jJ-gKtuiAOs Саме цікаве на останніх секундах.
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24.05.2025 20:40 Ответить
Війна РФ проти України стала прикладом нової епохи ведення бойових дій. США вивчають застосування дронів на її прикладі

Приклад, що є прикладом до ивчення - то приклад харошого прикладу!
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24.05.2025 20:41 Ответить
,..."війна Росії проти України..."таке Трамп не може вичавити,це просто інтерпретація його виступу.
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24.05.2025 23:11 Ответить
дуже розумна людина...і в нас є такі люди
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24.05.2025 20:41 Ответить
орыс сарышаш котакбас.
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24.05.2025 20:48 Ответить
Да. Теперь любые войны зависят от китайских производителей.
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24.05.2025 20:53 Ответить
Трамп профукає гроші на свій Золотий Купол, а китайці свої мавіки і в Вашингтоні запусть (коли їх з Гарварду виженуть).
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24.05.2025 20:59 Ответить
світова спільнота теж вже вивчила ЯК ДІЄ АМЕРИКАНСЬКИЙ ДРОН-"ТРАМБОН3,14СТАБОЛ"
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24.05.2025 21:00 Ответить
С таким имбицилом у руля , у США просто НЕТ шансов . Остаться страной номер в мире.
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24.05.2025 21:06 Ответить
Муйня! - а допомогти Україні і не топити за рашку
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24.05.2025 21:15 Ответить
Главная причина острой нелюбви Трампа к Зеленскому то, что он видит точную копию себя, только значительно моложе. Есть такое мнение, как говорится).
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24.05.2025 21:19 Ответить
Тобто, "ескалібур", "свіч-блйд" і багато ще чого, у що ви вклали мільярди-мільярди, виявилося сумним лайном. І ви продовжуватиме скнарити з допомогою?
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24.05.2025 21:26 Ответить
ВПК США это прежде всего бизнес. Для войны все слишком дорого.
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24.05.2025 21:34 Ответить
https://www.youtube.com/@vasiliy_khm/shorts @vasiliy_khm

США нічим не зобовʼязані Україні? Марко Рубіо не хотів би, щоб ви це побачили...
https://www.youtube.com/shorts/xXHonA-I6kQ
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24.05.2025 21:27 Ответить
Ти ж планував скорочення військових? Навіщо регіональній країні цим замарачуватися, ну хіба що мексиканці на вас нападуть)
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24.05.2025 21:37 Ответить
Усе в Божих руках
А рудий тупо по методичці краснова шпарить. Поки все сходиться
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24.05.2025 22:28 Ответить
Цей п.др насере всьому Світу але в першу чергу самої Америці.
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24.05.2025 22:49 Ответить
поясніть цьому мудаку, шо вивчення дорого вартує і за нього платити треба
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24.05.2025 23:32 Ответить
 
 