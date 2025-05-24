Трамп сорвал тайну масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, - Politico
Несмотря на строгую секретность, президент США Дональд Трамп первым обнародовал детали масштабного обмена пленными между Украиной и Россией, который должен был состояться 23 мая. Публичность могла поставить под угрозу безопасность пленных и сорвать операцию.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
За несколько часов до начала операции Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что обмен уже завершен, хотя процесс еще не начался.
Речь шла о первом этапе договоренностей по формуле "1000 на 1000", который должен был состояться без огласки и охватывал возвращение 390 человек с каждой стороны.
"Трамп хотел первым сообщить об этом. К счастью, поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих событиях, потому что с русскими никогда не можешь быть уверенным. Наши ребята были слишком близко к врагу", - прокомментировал изданию украинский чиновник.
Украина держала информацию о деталях обмена в тайне, опасаясь за безопасность 270 военных и 120 гражданских, которых должны были обменять на границе с Беларусью.
По словам украинского чиновника, такая публичность могла поставить под угрозу безопасность людей и сорвать операцию. Ранее РФ неоднократно прибегала к различным провокациям во время обменов, некоторые из них таким образом срывались.
Россия, в частности, использовала подобные возможности для манипуляций и дезинформации.
Несмотря на этот инцидент, министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Трампа за посредничество, отметив, что его участие помогло разблокировать диалог, которого не было три года.
"Между тем, более 8000 украинцев до сих пор остаются в российских тюрьмах - и их семьи ждут, что следующая новость об освобождении не станет политическим постом, а настоящим шагом к свободе", - добавляет издание.
Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".
В Координационном штабе сообщили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.
23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.
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Таке стається раз на життя Всесвіту.
Після падіння "величі" США та росії - стане зрозуміло звідки ноги ростуть.
це уривок із фільма ,шортс, але ватро послухати. аби ще й повну версію
Крім того не вся велич визначається військовими успіхами, були успіхи і в мирному будівництві, зокрема освоєння космосу, вражаючі успіхи науки і технологій.
ВЕЛІЧІЄ - це те що випадає шанс виграти один раз за існування Всесвіту.
Подумай над цим і не пиши дурню - про "вєлічіє освоєння космосу"... Це про що що три американця крутяться довколо Землі в ********?
Приклади призначень:
Жанін Пірро - колишня ведуча Fox News, призначена тимчасовою федеральною прокуроркою округу Колумбія .
Піт Хегсет - колишній співведучий "Fox & Friends Weekend", нині обіймає посаду міністра оборони США .
Кімберлі Гілфойл - колишня співведуча "The Five", призначена послом США в Греції .
Ден Бонгіно - колишній ведучий Fox News, нині заступник директора ФБР .
Таммі Брюс - колишня коментаторка Fox News, призначена речницею Державного департаменту США .
Сара А. Картер - колишня дописувачка Fox News, номінована на посаду директора Національного управління з контролю за обігом наркотиків ("наркоцар") .
Лео Террелл - колишній коментатор Fox News, призначений старшим радником у Міністерстві юстиції США .
Бо Дітл - колишній коментатор Fox News, призначений членом Консультативної ради з питань національної безпеки .
Цей масштабний перехід медіа-персоналій до урядових структур викликає занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів та впливу медіа на формування державної політики.
Вигнати з шоумена шоумена, закривши шоу це ж не реально - є ж досвід з Буратінкою...
Та не тільки , перший термін американського шоумена ще контролювали дорослі а сьогодні ... див список вище ...
Остальные дерьмократические помойки вообще закрыть надо, за не соблюдения свободы слова. Дерьмократы- комунисты прямо нарушают первую поправку, то что они делают это преступление.
Вся медиа - комуняки, с ними воевать надо, как и чинуши.
Соціальні мережі: використання та вплив
У 2025 році YouTube є найпопулярнішою соціальною платформою в США, охоплюючи 85% дорослого населення. Facebook використовується 70% дорослих, а Instagram - 50%.
TikTok має 136 мільйонів користувачів віком від 18 років у США, що становить 49,6% дорослого населення.
Tumblr переживає відродження серед покоління Z, яке шукає альтернативу комерціалізованим платформам.
Політичний контекст
Під час другого терміну Дональда Трампа, Fox News зміцнив свої позиції як основне джерело новин для консервативної аудиторії. CNN прагне залучити консервативних глядачів, запрошуючи таких коментаторів, як Скотт Дженнінгс, який представляє погляди "червоної Америки".
Джерело: https://censor.net/ua/n3554120😬
геть ********* журналюги
якщо зеленський плутається зі свинею то повинен розуміти що наслідки свинячої поведінки розхльобувати йому.
Він же, по старечому, як і ****** та гутеріаш, аби бовткнути, а там, як крива виведе!
"УКРАЇНО, БІГОМ ПІДПИСУЙТЕСЬ, я кажу бігом. Я особисто дарую цей чудовий шанс. Я експерт в мистецтві домовлятись"
Може це йому хйло "подаруночки" робить , сприяючи росту рейтингів ? Тобто , знову , головне -Картинка , а війна в Україні і страждання українців - тільки тло в виставі Трампа ?