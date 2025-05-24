Трамп сорвал тайну масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, - Politico

Несмотря на строгую секретность, президент США Дональд Трамп первым обнародовал детали масштабного обмена пленными между Украиной и Россией, который должен был состояться 23 мая. Публичность могла поставить под угрозу безопасность пленных и сорвать операцию.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

За несколько часов до начала операции Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что обмен уже завершен, хотя процесс еще не начался.

Речь шла о первом этапе договоренностей по формуле "1000 на 1000", который должен был состояться без огласки и охватывал возвращение 390 человек с каждой стороны.

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"Трамп хотел первым сообщить об этом. К счастью, поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих событиях, потому что с русскими никогда не можешь быть уверенным. Наши ребята были слишком близко к врагу", - прокомментировал изданию украинский чиновник.

Украина держала информацию о деталях обмена в тайне, опасаясь за безопасность 270 военных и 120 гражданских, которых должны были обменять на границе с Беларусью.

По словам украинского чиновника, такая публичность могла поставить под угрозу безопасность людей и сорвать операцию. Ранее РФ неоднократно прибегала к различным провокациям во время обменов, некоторые из них таким образом срывались.

Россия, в частности, использовала подобные возможности для манипуляций и дезинформации.

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Несмотря на этот инцидент, министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Трампа за посредничество, отметив, что его участие помогло разблокировать диалог, которого не было три года.

"Между тем, более 8000 украинцев до сих пор остаются в российских тюрьмах - и их семьи ждут, что следующая новость об освобождении не станет политическим постом, а настоящим шагом к свободе", - добавляет издание.

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Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

В Координационном штабе сообщили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.