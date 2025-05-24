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Новости Обмен пленными
15 043 63

Трамп сорвал тайну масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, - Politico

Президент США Дональд Трамп

Несмотря на строгую секретность, президент США Дональд Трамп первым обнародовал детали масштабного обмена пленными между Украиной и Россией, который должен был состояться 23 мая. Публичность могла поставить под угрозу безопасность пленных и сорвать операцию.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

За несколько часов до начала операции Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что обмен уже завершен, хотя процесс еще не начался.

Речь шла о первом этапе договоренностей по формуле "1000 на 1000", который должен был состояться без огласки и охватывал возвращение 390 человек с каждой стороны.

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"Трамп хотел первым сообщить об этом. К счастью, поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих событиях, потому что с русскими никогда не можешь быть уверенным. Наши ребята были слишком близко к врагу", - прокомментировал изданию украинский чиновник.

Украина держала информацию о деталях обмена в тайне, опасаясь за безопасность 270 военных и 120 гражданских, которых должны были обменять на границе с Беларусью.

По словам украинского чиновника, такая публичность могла поставить под угрозу безопасность людей и сорвать операцию. Ранее РФ неоднократно прибегала к различным провокациям во время обменов, некоторые из них таким образом срывались.

Россия, в частности, использовала подобные возможности для манипуляций и дезинформации.

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Несмотря на этот инцидент, министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Трампа за посредничество, отметив, что его участие помогло разблокировать диалог, которого не было три года.

"Между тем, более 8000 украинцев до сих пор остаются в российских тюрьмах - и их семьи ждут, что следующая новость об освобождении не станет политическим постом, а настоящим шагом к свободе", - добавляет издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Второй этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула 307 защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

В Координационном штабе сообщили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Автор: 

военнопленные (1106) обмен (1411) переговоры (5052) Трамп Дональд (5569) пленные (2166)


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Топ комментарии
+27
Квартал 96...
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24.05.2025 15:50
+25
Пара им с Путиным в этом году торжественно подписать совместный некролог.
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24.05.2025 15:34
+23
Воно просто кончене чмо на гачку *****. Такої ганьби США ще не знали.
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24.05.2025 15:41
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Правила форума Совет форумчан
Пара им с Путиным в этом году торжественно подписать совместный некролог.
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24.05.2025 15:34 Ответить
Трамп помножив на НУЛЬ авторитет США в світі, який нароблявся десятиріччями. Найбільш дивує те , що його до сьогодні ще не пристрілили.
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24.05.2025 20:04 Ответить
"вєлічіє" Америки та СССР (яке приписала потім росія) створив ЄДИНИЙ чолов'яга - австрійський художник. Якби він в припадку безумства не напав би на ссср - то ніякої величі зараз би не було ні в СШа ні в росії... Якої б взагалі б не було.
Таке стається раз на життя Всесвіту.
Після падіння "величі" США та росії - стане зрозуміло звідки ноги ростуть.
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24.05.2025 20:48 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/hA2u98YRgLg
це уривок із фільма ,шортс, але ватро послухати. аби ще й повну версію
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24.05.2025 22:08 Ответить
Давай своїми слова про що там - я тобі поки довіряю. По вкинутих посиланнях на сумнівні джерела не ходжу.
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24.05.2025 22:36 Ответить
чел відповідає на питання журналістки ,, чому америка найвеличніша країна", але трохи специфічно. по сті змішав америку з гівном. але в повній версії трохи згладив свої висловлювання
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24.05.2025 22:45 Ответить
.. по суті..
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24.05.2025 22:46 Ответить
Крім Гітлера була ще імператорська Японія, Пірл-Харбор, битва за Мідуей, штурм Іводзіми і багато ще чого. Було бомбардування Хіросіми і Нагасакі.
Крім того не вся велич визначається військовими успіхами, були успіхи і в мирному будівництві, зокрема освоєння космосу, вражаючі успіхи науки і технологій.
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25.05.2025 00:37 Ответить
"успіхи і в мирному будівництві, зокрема освоєння космосу, вражаючі успіхи науки і технологій" - це не вєлічіє. Це БУДДЕНІСТЬ, яка б настал в любому випадку рано чи пізно.
ВЕЛІЧІЄ - це те що випадає шанс виграти один раз за існування Всесвіту.
Подумай над цим і не пиши дурню - про "вєлічіє освоєння космосу"... Це про що що три американця крутяться довколо Землі в ********?
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25.05.2025 01:06 Ответить
Ти верзеш муйню і я м'ягко тебе застеріг від подальшого заривання з головою в лайно. Але до тебе не дійшло. А жаль.
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25.05.2025 01:10 Ответить
Аргументуй. В чому "велич" Америки? Лише в минулій демонстрації перемоги над художником - всі інші війни Америка програла, якщо тебі не зрозуміло...
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25.05.2025 01:40 Ответить
Імператорська Японія - це союзник художника - якщо що, а не окремій персонаж Другої Світової.
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25.05.2025 01:42 Ответить
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24.05.2025 15:37 Ответить
Або скільки разів йому Мелашка відмовила
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24.05.2025 15:44 Ответить
Й справді , ну шо с нєва взять с этава дедушкі , скажі?
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24.05.2025 15:47 Ответить
Станом на травень 2025 року, принаймні 23 колишні співробітники Fox News - ведучі, коментатори, продюсери та аналітики - були призначені на ключові посади в адміністрації Дональда Трампа під час його другого президентського терміну. Це безпрецедентне явище, яке підкреслює тісний зв'язок між консервативними медіа та політичною владою в США .

Приклади призначень:

Жанін Пірро - колишня ведуча Fox News, призначена тимчасовою федеральною прокуроркою округу Колумбія .

Піт Хегсет - колишній співведучий "Fox & Friends Weekend", нині обіймає посаду міністра оборони США .

Кімберлі Гілфойл - колишня співведуча "The Five", призначена послом США в Греції .

Ден Бонгіно - колишній ведучий Fox News, нині заступник директора ФБР .

Таммі Брюс - колишня коментаторка Fox News, призначена речницею Державного департаменту США .

Сара А. Картер - колишня дописувачка Fox News, номінована на посаду директора Національного управління з контролю за обігом наркотиків ("наркоцар") .

Лео Террелл - колишній коментатор Fox News, призначений старшим радником у Міністерстві юстиції США .

Бо Дітл - колишній коментатор Fox News, призначений членом Консультативної ради з питань національної безпеки .

Цей масштабний перехід медіа-персоналій до урядових структур викликає занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів та впливу медіа на формування державної політики.

Вигнати з шоумена шоумена, закривши шоу це ж не реально - є ж досвід з Буратінкою...

Та не тільки , перший термін американського шоумена ще контролювали дорослі а сьогодні ... див список вище ...
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24.05.2025 15:40 Ответить
Квартал 96...
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24.05.2025 15:50 Ответить
В порівнянні з трампом квартал нервово курить у стороні таке дебільне одне на 8 міліардів людей
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24.05.2025 17:37 Ответить
все відносно пропорційно навіть візуально-фізично -від лідерів з їхніми партіями до територій ...
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24.05.2025 17:42 Ответить
Тоесть до этого медиа была нормальной? Не комуняцкой под дерьмократической партией? Одно Fox News было нейтральным, так оно и должно продвигаться.

Остальные дерьмократические помойки вообще закрыть надо, за не соблюдения свободы слова. Дерьмократы- комунисты прямо нарушают первую поправку, то что они делают это преступление.
Вся медиа - комуняки, с ними воевать надо, как и чинуши.
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24.05.2025 16:19 Ответить
Зараз УСІ КАНАЛИ РЕСПІВ (МЕРДОКА) критикують дуже знущально свого президента

Соціальні мережі: використання та вплив

У 2025 році YouTube є найпопулярнішою соціальною платформою в США, охоплюючи 85% дорослого населення. Facebook використовується 70% дорослих, а Instagram - 50%.

TikTok має 136 мільйонів користувачів віком від 18 років у США, що становить 49,6% дорослого населення.

Tumblr переживає відродження серед покоління Z, яке шукає альтернативу комерціалізованим платформам.

Політичний контекст

Під час другого терміну Дональда Трампа, Fox News зміцнив свої позиції як основне джерело новин для консервативної аудиторії. CNN прагне залучити консервативних глядачів, запрошуючи таких коментаторів, як Скотт Дженнінгс, який представляє погляди "червоної Америки".
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24.05.2025 17:16 Ответить
вернись в палату
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24.05.2025 17:20 Ответить
Добре що у Трампа не було власної мережі барбершопів чи фастфудів. Бо міністрами та послами були б зовсім інші люди.
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24.05.2025 16:41 Ответить
а какая рзніца була б? Там прграмма 2025 написана яйцеголовими - от тільки зараз вона теж у сраці прийдешніх пабєд лідера
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24.05.2025 17:18 Ответить
Це руде пістло так само розповів про звільнення всіх заручників в Ізраїлі, хоча тоді звільнили лише трьох жінок. Він ********, старий, хворий на голову адійот.
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24.05.2025 15:40 Ответить
Адійот ахронот...в розумінні охєрєнний ідіот...
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24.05.2025 17:53 Ответить
Воно просто кончене чмо на гачку *****. Такої ганьби США ще не знали.
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24.05.2025 15:41 Ответить
Він майже такий невіглас як у нас був "проффесор" хай йим грець обом.
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24.05.2025 18:20 Ответить
чомусь ловиш себе на думці ,шо хочеш розірвати і стерти з лиця Землі , цього трампа 🤠 як і зеленського🤡 з ху* лом...
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24.05.2025 15:43 Ответить
Якщо Тромб знав, це вже не таємниця.
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24.05.2025 15:50 Ответить
Тромб ледь не зірвав обмін - попри цей інцидент, міністр оборони України Рустем Умєров подякував Трампу ....
Джерело: https://censor.net/ua/n3554120😬
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24.05.2025 15:52 Ответить
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24.05.2025 16:00 Ответить
а шо тобі не подобається ,обл.запись ? ...я не під одним ніком ,на сьогодні під Луиза Пивдень ,а ще раніше ...путінху* ло, і мем ,та і взагалі ти топиш за зеленського під ковдрою ,і вашим і нашим ,ковбасиш суспільство , в тебе робота така ,а я вільна пенсіонерка ,час є ,не забувати про совість ...одне шо залишилося ,після вашого вибора 19р.
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24.05.2025 16:36 Ответить
Як-би не я - цього обміну б не було!(руде *****).
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24.05.2025 16:01 Ответить
Возможно так оно и есть раз похвастал этой инфой
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24.05.2025 16:30 Ответить
ТРМП ПНХ
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24.05.2025 16:02 Ответить
Він живе за принципом - після мене хоч потоп
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24.05.2025 16:03 Ответить
ідіот..
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24.05.2025 16:07 Ответить
яка таємниця в сраку.
геть ********* журналюги
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24.05.2025 16:08 Ответить
трамп свиня.
якщо зеленський плутається зі свинею то повинен розуміти що наслідки свинячої поведінки розхльобувати йому.
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24.05.2025 16:11 Ответить
Все будут расхлебывать и ЕС и США тоже,как раньше была поговорка-Лучше с умным потерять чем с дураком найти..
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24.05.2025 16:27 Ответить
Сам обмін, схоже, не зірвав; але не факт, що не завадив нашим витягнути з касапського полону заслужених бійців ЗСУ, та тих же азовців...
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24.05.2025 16:12 Ответить
"Показушник"... "Ярмарок марнославства", Теккерея, у своєму апофеозі розвитку...
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24.05.2025 16:15 Ответить
Можливо, старий Трамп хоче анонсувати ПЕРШИМ, хто ліквідував вертухая ригоАНАЛЬНОГО, портнова??
Він же, по старечому, як і ****** та гутеріаш, аби бовткнути, а там, як крива виведе!
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24.05.2025 16:14 Ответить
пофантазую: якщо станеться диво, і параша видохнеться у 2026-2029 роках і молитиме за заморозку, в ту ж секунду, з солярія аж бігом вилізе трамп і капслоком напише

"УКРАЇНО, БІГОМ ПІДПИСУЙТЕСЬ, я кажу бігом. Я особисто дарую цей чудовий шанс. Я експерт в мистецтві домовлятись"
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24.05.2025 16:30 Ответить
Тот самый Politico который писал что нужно запретить Телеграм, потому что западные люди любят свою власть и он им не нужен.
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24.05.2025 16:31 Ответить
In order to be successful in the modern world, you have to master two skills: taking credit for success and dodging responsibility for failure. Your actual contributions are much less relevant than your ability to report and make yourself (and your boss) look good. Trump is an expert in this important art. Anything good that happens in the world happens thanks to Donald Trump, while anything bad is always somebody else's fault, never Donald Trump's. And people are happy to believe that. For millions, even a suggestion that Trump might not be perfectly right under all circumstances, will cause extreme anger and a wish on whoever suggests that to die in some particularly painful way.
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24.05.2025 16:33 Ответить
Прошла зима. Настало лето. Спасибо Дональду за это!
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24.05.2025 17:33 Ответить
Отже , від кого Трамп знав факт обміну і подробиці ? Адже під час попередніх обмінів не знав ?
Може це йому хйло "подаруночки" робить , сприяючи росту рейтингів ? Тобто , знову , головне -Картинка , а війна в Україні і страждання українців - тільки тло в виставі Трампа ?
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24.05.2025 17:45 Ответить
А цікаво ця мразота під ніком підлога макартні ще заходе, чи він нік змінив? Щось давно не бачив цю падлу трампівську
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24.05.2025 17:58 Ответить
якось воно не дуже зрозуміло які можуть бути ,,дружні,, відносини з країною, яка відкрито стала на бік агресора і стала фактично співучасником злочинів кацапії, може вже час назвати речі своїми іменами, а не підлизувати піндосам у їх намаганні врятувати кацапстан.
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24.05.2025 18:00 Ответить
the american leader takes an russian crazy apes side, so not an any reason to follow his (trumpon) insane demands and moreover to recognise the trumps usa as friendly country. it is the time to call the things by its names.
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24.05.2025 18:17 Ответить
дебіл кончений цей трамп
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24.05.2025 19:07 Ответить
Слушая фейки из интернета , не не нервничите и не бегайте за валерьянкой ,а подождите и удостойтесь что верно или неверно.
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24.05.2025 19:17 Ответить
Яка це таємниця коли усі про це знали, не робіть з мухи слона!
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24.05.2025 21:14 Ответить
Пусти козла лохматого в огород---он не только капусту пожрёт потопчет, и червяков дождевых высушит! Выпало и америкосам позора пожрать, а там иди знай, что ещё хлебать настанет! Крепко Китай снюхался с кацапами. И надолго.
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24.05.2025 22:28 Ответить
Это похоже как Гитлер со Сталином дружил .
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25.05.2025 05:22 Ответить
Ржавий ********.
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25.05.2025 10:21 Ответить
 
 