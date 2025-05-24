Трамп зірвав таємницю масштабного обміну полоненими між Україною та РФ, - Politico
Попри сувору секретність, президент США Дональд Трамп першим оприлюднив деталі масштабного обміну полоненими між Україною та Росією, який мав відбутися 23 травня. Публічність могла поставити під загрозу безпеку полонених та зірвати операцію.
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
За кілька годин до початку операції Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що обмін уже завершено, хоча процес ще не розпочався.
Йшлося про перший етап домовленостей щодо формули "1000 на 1000", який мав відбутися без розголосу та охоплював повернення 390 осіб з кожного боку.
"Трамп хотів першим повідомити про це. На щастя, поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні події, бо з росіянами ніколи не можеш бути впевненим. Наші хлопці були надто близько до ворога", - прокоментував виданню український посадовець.
Україна тримала інформацію про деталі обміну в таємниці, побоюючись за безпеку 270 військових та 120 цивільних, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю.
За словами українського чиновника, така публічність могла поставити під загрозу безпеку людей і зірвати операцію. Раніше РФ неодноразово вдавалася до різних провокацій під час обмінів, деякі з них таким чином зривалися.
Росія, зокрема, використовувала подібні можливості для маніпуляцій і дезінформації.
Попри цей інцидент, міністр оборони України Рустем Умєров подякував Трампу за посередництво, зазначивши, що його участь допомогла розблокувати діалог, якого не було три роки.
"Тим часом понад 8000 українців досі залишаються в російських тюрмах — і їхні родини чекають, що наступна новина про звільнення не стане політичним постом, а справжнім кроком до свободи", - додає видання.
Як повідомлялося, 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".
У Координаційному штабі повідомили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.
23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таке стається раз на життя Всесвіту.
Після падіння "величі" США та росії - стане зрозуміло звідки ноги ростуть.
це уривок із фільма ,шортс, але ватро послухати. аби ще й повну версію
Крім того не вся велич визначається військовими успіхами, були успіхи і в мирному будівництві, зокрема освоєння космосу, вражаючі успіхи науки і технологій.
ВЕЛІЧІЄ - це те що випадає шанс виграти один раз за існування Всесвіту.
Подумай над цим і не пиши дурню - про "вєлічіє освоєння космосу"... Це про що що три американця крутяться довколо Землі в ********?
Приклади призначень:
Жанін Пірро - колишня ведуча Fox News, призначена тимчасовою федеральною прокуроркою округу Колумбія .
Піт Хегсет - колишній співведучий "Fox & Friends Weekend", нині обіймає посаду міністра оборони США .
Кімберлі Гілфойл - колишня співведуча "The Five", призначена послом США в Греції .
Ден Бонгіно - колишній ведучий Fox News, нині заступник директора ФБР .
Таммі Брюс - колишня коментаторка Fox News, призначена речницею Державного департаменту США .
Сара А. Картер - колишня дописувачка Fox News, номінована на посаду директора Національного управління з контролю за обігом наркотиків ("наркоцар") .
Лео Террелл - колишній коментатор Fox News, призначений старшим радником у Міністерстві юстиції США .
Бо Дітл - колишній коментатор Fox News, призначений членом Консультативної ради з питань національної безпеки .
Цей масштабний перехід медіа-персоналій до урядових структур викликає занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів та впливу медіа на формування державної політики.
Вигнати з шоумена шоумена, закривши шоу це ж не реально - є ж досвід з Буратінкою...
Та не тільки , перший термін американського шоумена ще контролювали дорослі а сьогодні ... див список вище ...
Остальные дерьмократические помойки вообще закрыть надо, за не соблюдения свободы слова. Дерьмократы- комунисты прямо нарушают первую поправку, то что они делают это преступление.
Вся медиа - комуняки, с ними воевать надо, как и чинуши.
Соціальні мережі: використання та вплив
У 2025 році YouTube є найпопулярнішою соціальною платформою в США, охоплюючи 85% дорослого населення. Facebook використовується 70% дорослих, а Instagram - 50%.
TikTok має 136 мільйонів користувачів віком від 18 років у США, що становить 49,6% дорослого населення.
Tumblr переживає відродження серед покоління Z, яке шукає альтернативу комерціалізованим платформам.
Політичний контекст
Під час другого терміну Дональда Трампа, Fox News зміцнив свої позиції як основне джерело новин для консервативної аудиторії. CNN прагне залучити консервативних глядачів, запрошуючи таких коментаторів, як Скотт Дженнінгс, який представляє погляди "червоної Америки".
Джерело: https://censor.net/ua/n3554120😬
геть ********* журналюги
якщо зеленський плутається зі свинею то повинен розуміти що наслідки свинячої поведінки розхльобувати йому.
Він же, по старечому, як і ****** та гутеріаш, аби бовткнути, а там, як крива виведе!
"УКРАЇНО, БІГОМ ПІДПИСУЙТЕСЬ, я кажу бігом. Я особисто дарую цей чудовий шанс. Я експерт в мистецтві домовлятись"
Може це йому хйло "подаруночки" робить , сприяючи росту рейтингів ? Тобто , знову , головне -Картинка , а війна в Україні і страждання українців - тільки тло в виставі Трампа ?