Трамп зірвав таємницю масштабного обміну полоненими між Україною та РФ, - Politico

Попри сувору секретність, президент США Дональд Трамп першим оприлюднив деталі масштабного обміну полоненими між Україною та Росією, який мав відбутися 23 травня. Публічність могла поставити під загрозу безпеку полонених та зірвати операцію.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

За кілька годин до початку операції Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що обмін уже завершено, хоча процес ще не розпочався.

Йшлося про перший етап домовленостей щодо формули "1000 на 1000", який мав відбутися без розголосу та охоплював повернення 390 осіб з кожного боку.

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"Трамп хотів першим повідомити про це. На щастя, поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні події, бо з росіянами ніколи не можеш бути впевненим. Наші хлопці були надто близько до ворога", - прокоментував виданню український посадовець.

Україна тримала інформацію про деталі обміну в таємниці, побоюючись за безпеку 270 військових та 120 цивільних, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю.

За словами українського чиновника, така публічність могла поставити під загрозу безпеку людей і зірвати операцію. Раніше РФ неодноразово вдавалася до різних провокацій під час обмінів, деякі з них таким чином зривалися.

Росія, зокрема, використовувала подібні можливості для маніпуляцій і дезінформації.

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Попри цей інцидент, міністр оборони України Рустем Умєров подякував Трампу за посередництво, зазначивши, що його участь допомогла розблокувати діалог, якого не було три роки.

"Тим часом понад 8000 українців досі залишаються в російських тюрмах — і їхні родини чекають, що наступна новина про звільнення не стане політичним постом, а справжнім кроком до свободи", - додає видання.

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Як повідомлялося, 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

У Координаційному штабі повідомили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.