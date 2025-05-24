Ми не забуваємо про тих, хто ще чекає. Кожен – важливий, - Умєров про сьогоднішній обмін полоненими
Сьогодні з російського полону вдалося визволити ще 307 українців. Це другий етап обміну в межах домовленостей, досягнутих з російською стороною у Стамбулі.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Обмін триває. Додому повернулися військові — ті, хто зі зброєю в руках боронив Україну і потрапив у полон. Ми не забуваємо про тих, хто ще чекає. Кожен — важливий", - наголосив він.
Очільник Міноборони зазначив, що обмін відбувається поетапно.
"Працюємо щодня, щоб кожен наступний етап наближав нас до головної мети — повернути всіх", - додав він.
Як повідомлялося, 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".
У Координаційному штабі повідомили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.
23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.
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Будь ласка, джерело даного твердження можна ?
Бачу що постійно "Наталия Гончар" "працює" по Ахметову, ніби він у владі.
А те що "найвеличнівійший", в листопаді 2021 року, зібрав прес-конференцію, стосовно, ні не інтерв'ю Буданова
(яке Буданов дав іноземним ЗМІ, де і карта з напрямками атаки московитів проти України була, з напрямками які 24 лютого 2022 року були саме такі які вказані на карті, і опис карти англійською мовою, бо схоже що у відповідь на те, що навіть у ЗМІ (тобто у відкритих джерелах інформації, про комунікацію по закритим каналам, хто зна коли почали попереджати), країни-союзники України почали попереджати, що московія таки готується саме до вторгнення, а не просто "учєнія" навколо кордонів України, попереджали країни-союзники України у відкритих джерелах інформації, в тому числі і для того, щоб за рахунок того, що суспільство знає також дану інформацію, то теперішній владі, по суті не було куди діватись, як почати готувати оборону як мінімум (та не все так, як в теорії, як показала практика).)
, а те що готується "1 числа переворот", і типу пов'язані "записи є", і що типу в усьому нібито "замішаний Ахмєтов".
(правда ніяких судових рішень, ніяких посадок не було, відповідно виникає питання, чи не для перебиття інформації Буданова
(яку він давав іноземним ЗМІ, та завдяки тому, що деякі українські ЗМІ, все таки донесли дану інформацію на своїх інформаційних інтернет площадках якійсь частині українців, то таки потрохи питання почало з'являтися в публічній площині України.)
, був хайповий вкид, про нібито "переворот" який нібито планувався з "1 числа" )
Навіть в цьому моменті
(не говорячи наприклад про те, як Ахметов, хотів використати сталь свого підприємства (для заміни герба сесесеру, на герб України), на безкоштовний основі для держави, тобто для платників податків, та його тоді команда "зе", відсунула з даного проекту. )
,ніби як недоужні дії по відношенню до Ахмєтова, а для "Наталия Гончар", все Ахмєтов завада, не єрмак, з його агрохіміями, і всіма іншими кого він відбирав на всі посади, а Ахмєтов, це може бути щось нездорове..
Політтехнологів треба до вязниці, усіх. Бо вони розбещують і припудрюють монстрів на трибуні...