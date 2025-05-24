Ми не забуваємо про тих, хто ще чекає. Кожен – важливий, - Умєров про сьогоднішній обмін полоненими

Сьогодні з російського полону вдалося визволити ще 307 українців. Це другий етап обміну в межах домовленостей, досягнутих з російською стороною у Стамбулі.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Обмін триває. Додому повернулися військові — ті, хто зі зброєю в руках боронив Україну і потрапив у полон. Ми не забуваємо про тих, хто ще чекає. Кожен — важливий", - наголосив він.

Очільник Міноборони зазначив, що обмін відбувається поетапно.

"Працюємо щодня, щоб кожен наступний етап наближав нас до головної мети — повернути всіх", - додав він.

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Як повідомлялося, 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

У Координаційному штабі повідомили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.

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