РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11362 посетителя онлайн
Новости Обмен пленными
1 003 9

Мы не забываем о тех, кто еще ждет. Каждый - важен, - Умеров о сегодняшнем обмене пленными

Обмен пленными 24 мая

Сегодня из российского плена удалось освободить еще 307 украинцев. Это второй этап обмена в рамках договоренностей, достигнутых с российской стороной в Стамбуле.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Обмен продолжается. Домой вернулись военные - те, кто с оружием в руках защищал Украину и попал в плен. Мы не забываем о тех, кто еще ждет. Каждый - важен", - подчеркнул он.

Глава Минобороны отметил, что обмен происходит поэтапно.

"Работаем каждый день, чтобы каждый следующий этап приближал нас к главной цели - вернуть всех", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи, - Коордштаб

Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

В Координационном штабе сообщили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обмен пленными - единственный значимый результат встречи в Турции. Все остальное россияне блокируют, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

военнопленные (1106) обмен (1411) пленные (2166) Умеров Рустем (553)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Умерову віри немає, бо оманськпй шлейф
показать весь комментарий
24.05.2025 15:09 Ответить
...бо його бізнес з Ахмєтовим в США за формальністю оформлений на його величезну сімейку почувають себе добре. Якого хріна він вліз у тему обміну? Вялікій план майбутніх ставок Медвдечука- он вже й Верещук вилізла. Он вже й Татарова вперше включають в міжнародні візити від України. НЕ ПРсто ЄРМАКА!!! А САМЕ ТАТАРОВА!!! Може навіть Портнов з його компроматом їм й заважав... бо у нього були свої амбіції!
показать весь комментарий
24.05.2025 15:16 Ответить
Мураєва вже з рашки піарять як майбуіного преза, а мєстним в КИЄВІ ЦЕ МОЖЕ НЕ ПОДОБАТИСЯ, У НИХ СВОЇХ УМЄРОВИХ пална каробачка
показать весь комментарий
24.05.2025 15:18 Ответить
"...бо його бізнес з Ахмєтовим в США за формальністю оформлений на його величезну сімейку почувають себе добре. .. "
====
Будь ласка, джерело даного твердження можна ?

Бачу що постійно "Наталия Гончар" "працює" по Ахметову, ніби він у владі.
А те що "найвеличнівійший", в листопаді 2021 року, зібрав прес-конференцію, стосовно, ні не інтерв'ю Буданова

(яке Буданов дав іноземним ЗМІ, де і карта з напрямками атаки московитів проти України була, з напрямками які 24 лютого 2022 року були саме такі які вказані на карті, і опис карти англійською мовою, бо схоже що у відповідь на те, що навіть у ЗМІ (тобто у відкритих джерелах інформації, про комунікацію по закритим каналам, хто зна коли почали попереджати), країни-союзники України почали попереджати, що московія таки готується саме до вторгнення, а не просто "учєнія" навколо кордонів України, попереджали країни-союзники України у відкритих джерелах інформації, в тому числі і для того, щоб за рахунок того, що суспільство знає також дану інформацію, то теперішній владі, по суті не було куди діватись, як почати готувати оборону як мінімум (та не все так, як в теорії, як показала практика).)
, а те що готується "1 числа переворот", і типу пов'язані "записи є", і що типу в усьому нібито "замішаний Ахмєтов".

(правда ніяких судових рішень, ніяких посадок не було, відповідно виникає питання, чи не для перебиття інформації Буданова
(яку він давав іноземним ЗМІ, та завдяки тому, що деякі українські ЗМІ, все таки донесли дану інформацію на своїх інформаційних інтернет площадках якійсь частині українців, то таки потрохи питання почало з'являтися в публічній площині України.)
, був хайповий вкид, про нібито "переворот" який нібито планувався з "1 числа" )

Навіть в цьому моменті
(не говорячи наприклад про те, як Ахметов, хотів використати сталь свого підприємства (для заміни герба сесесеру, на герб України), на безкоштовний основі для держави, тобто для платників податків, та його тоді команда "зе", відсунула з даного проекту. )
,ніби як недоужні дії по відношенню до Ахмєтова, а для "Наталия Гончар", все Ахмєтов завада, не єрмак, з його агрохіміями, і всіма іншими кого він відбирав на всі посади, а Ахмєтов, це може бути щось нездорове..
показать весь комментарий
24.05.2025 15:54 Ответить
Они этот обмен "пиарят"по очереди.Это не их заслуга.Скорее договор между трампом и путлером,чтобы показаться им хорошими в глазах общественности.Где дроны мародеры?
показать весь комментарий
24.05.2025 15:18 Ответить
Куйло теж не забуває ТИХ .хто по його вказівці здав "Азов"
показать весь комментарий
24.05.2025 15:30 Ответить
Кого з полонених до 2022 повернули в Україну?
показать весь комментарий
24.05.2025 16:31 Ответить
Пи*діть вони усі гарно можуть - особливо якщо шпаргалка добре видрукована. Але більше зло для країни ті продажні журнашлюхи, які пишуть їм спічі і тексти анонімно. Саме вони гнусавим голосом комедіанта занепастили країну на кілька років, якщо не десяток.
Політтехнологів треба до вязниці, усіх. Бо вони розбещують і припудрюють монстрів на трибуні...
показать весь комментарий
24.05.2025 20:19 Ответить
 
 