Мы не забываем о тех, кто еще ждет. Каждый - важен, - Умеров о сегодняшнем обмене пленными

Сегодня из российского плена удалось освободить еще 307 украинцев. Это второй этап обмена в рамках договоренностей, достигнутых с российской стороной в Стамбуле.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Обмен продолжается. Домой вернулись военные - те, кто с оружием в руках защищал Украину и попал в плен. Мы не забываем о тех, кто еще ждет. Каждый - важен", - подчеркнул он.

Глава Минобороны отметил, что обмен происходит поэтапно.

"Работаем каждый день, чтобы каждый следующий этап приближал нас к главной цели - вернуть всех", - добавил он.

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Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

В Координационном штабе сообщили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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