УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7249 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 642 27

Війна РФ проти України стала прикладом нової епохи ведення бойових дій. США вивчають застосування дронів на її прикладі, - Трамп

Трамп про застосування дронів у війні

Американські військові вивчають застосування безпілотників у бойових діях на прикладі війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив президент США Дональда Трампа під час виступу на церемонії випуску Академії армії США у Вест-Пойнті.

"Ми бачимо дрони, що спускаються під кутом, із великою швидкістю, з точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного. І ми навчаємося на цьому", - зазначив Трамп.

Він наголосив, що війна Росії проти України стала прикладом нової епохи ведення бойових дій, яку США вивчають у реальному часі.

Читайте: Трамп зірвав таємницю масштабного обміну полоненими між Україною та РФ, - Politico

"Тип війни змінюється. На жаль, ми спостерігаємо це на прикладі Росії та України. Це жахливо, але ми мусимо розуміти, як виглядає сучасне поле бою", - додав президент США.

За його словами, майбутні офіцери мають бути готові до стрімких змін у характері конфліктів.

Трамп також застеріг, що армія не може залишатися в минулому, коли технології, зокрема безпілотники, змінюють правила гри на фронті.

Читайте: Російські дрони на оптоволокні значно змінили перебіг війни проти України, - The Times

Автор: 

США (23280) Трамп Дональд (6014) дрони (4830) війна в Україні (4507)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
якаж мразота...воно вивчаэ, а нас знищуюють..руда тварь
показати весь коментар
24.05.2025 20:38
+6
Главная причина острой нелюбви Трампа к Зеленскому то, что он видит точную копию себя, только значительно моложе. Есть такое мнение, как говорится).
показати весь коментар
24.05.2025 21:19
+5
з молоком
показати весь коментар
24.05.2025 20:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дід знов не п'є пігулки. Скажіть йому який рік на дворі, та що вже вміє техніка та штучний інтелект)
показати весь коментар
24.05.2025 20:32 Відповісти
По простому, зараз рюські п.дори херячили б могутню американську армію, аж пірья б сипалося. І Абрамси із урановим захистом не допомогли б.
показати весь коментар
24.05.2025 20:48 Відповісти
все не так...- херачили б кацапню вся мілітарі машина сша та нато ...- а вживу кацапський ваньок та удмуртський глазузький вживу б і не побачили джоні та майкла....
показати весь коментар
24.05.2025 21:13 Відповісти
в його "ніжному віці" та корупційних схильностях золоті дрони за міліони доларів падають з неба

.
показати весь коментар
24.05.2025 22:23 Відповісти
Бормєнталь ! Дайтє єму сільодкі ! ......
показати весь коментар
24.05.2025 20:37 Відповісти
з молоком
показати весь коментар
24.05.2025 20:42 Відповісти
це таке пояснення чому він дозволяє Ху грати його бубенчіками як вовка на роялі , в процесі незакінчення війни - спостерігати й набиратися досвіду ...
показати весь коментар
24.05.2025 21:39 Відповісти
якаж мразота...воно вивчаэ, а нас знищуюють..руда тварь
показати весь коментар
24.05.2025 20:38 Відповісти
Черговий ухилянт розповідає про військові технології. Десь я це вже бачив.
показати весь коментар
24.05.2025 20:38 Відповісти
Просвітницький проект для Трампа.
https://m.youtube.com/watch?v=jJ-gKtuiAOs Саме цікаве на останніх секундах.
показати весь коментар
24.05.2025 20:40 Відповісти
Війна РФ проти України стала прикладом нової епохи ведення бойових дій. США вивчають застосування дронів на її прикладі

Приклад, що є прикладом до ивчення - то приклад харошого прикладу!
показати весь коментар
24.05.2025 20:41 Відповісти
,..."війна Росії проти України..."таке Трамп не може вичавити,це просто інтерпретація його виступу.
показати весь коментар
24.05.2025 23:11 Відповісти
дуже розумна людина...і в нас є такі люди
показати весь коментар
24.05.2025 20:41 Відповісти
орыс сарышаш котакбас.
показати весь коментар
24.05.2025 20:48 Відповісти
Да. Теперь любые войны зависят от китайских производителей.
показати весь коментар
24.05.2025 20:53 Відповісти
Трамп профукає гроші на свій Золотий Купол, а китайці свої мавіки і в Вашингтоні запусть (коли їх з Гарварду виженуть).
показати весь коментар
24.05.2025 20:59 Відповісти
світова спільнота теж вже вивчила ЯК ДІЄ АМЕРИКАНСЬКИЙ ДРОН-"ТРАМБОН3,14СТАБОЛ"
показати весь коментар
24.05.2025 21:00 Відповісти
С таким имбицилом у руля , у США просто НЕТ шансов . Остаться страной номер в мире.
показати весь коментар
24.05.2025 21:06 Відповісти
Муйня! - а допомогти Україні і не топити за рашку
показати весь коментар
24.05.2025 21:15 Відповісти
Главная причина острой нелюбви Трампа к Зеленскому то, что он видит точную копию себя, только значительно моложе. Есть такое мнение, как говорится).
показати весь коментар
24.05.2025 21:19 Відповісти
Тобто, "ескалібур", "свіч-блйд" і багато ще чого, у що ви вклали мільярди-мільярди, виявилося сумним лайном. І ви продовжуватиме скнарити з допомогою?
показати весь коментар
24.05.2025 21:26 Відповісти
ВПК США это прежде всего бизнес. Для войны все слишком дорого.
показати весь коментар
24.05.2025 21:34 Відповісти
https://www.youtube.com/@vasiliy_khm/shorts @vasiliy_khm

США нічим не зобовʼязані Україні? Марко Рубіо не хотів би, щоб ви це побачили...
https://www.youtube.com/shorts/xXHonA-I6kQ
показати весь коментар
24.05.2025 21:27 Відповісти
Ти ж планував скорочення військових? Навіщо регіональній країні цим замарачуватися, ну хіба що мексиканці на вас нападуть)
показати весь коментар
24.05.2025 21:37 Відповісти
Усе в Божих руках
А рудий тупо по методичці краснова шпарить. Поки все сходиться
показати весь коментар
24.05.2025 22:28 Відповісти
Цей п.др насере всьому Світу але в першу чергу самої Америці.
показати весь коментар
24.05.2025 22:49 Відповісти
поясніть цьому мудаку, шо вивчення дорого вартує і за нього платити треба
показати весь коментар
24.05.2025 23:32 Відповісти
 
 