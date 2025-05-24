Війна РФ проти України стала прикладом нової епохи ведення бойових дій. США вивчають застосування дронів на її прикладі, - Трамп
Американські військові вивчають застосування безпілотників у бойових діях на прикладі війни в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив президент США Дональда Трампа під час виступу на церемонії випуску Академії армії США у Вест-Пойнті.
"Ми бачимо дрони, що спускаються під кутом, із великою швидкістю, з точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного. І ми навчаємося на цьому", - зазначив Трамп.
Він наголосив, що війна Росії проти України стала прикладом нової епохи ведення бойових дій, яку США вивчають у реальному часі.
"Тип війни змінюється. На жаль, ми спостерігаємо це на прикладі Росії та України. Це жахливо, але ми мусимо розуміти, як виглядає сучасне поле бою", - додав президент США.
За його словами, майбутні офіцери мають бути готові до стрімких змін у характері конфліктів.
Трамп також застеріг, що армія не може залишатися в минулому, коли технології, зокрема безпілотники, змінюють правила гри на фронті.
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https://m.youtube.com/watch?v=jJ-gKtuiAOs Саме цікаве на останніх секундах.
Приклад, що є прикладом до ивчення - то приклад харошого прикладу!
США нічим не зобовʼязані Україні? Марко Рубіо не хотів би, щоб ви це побачили...
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А рудий тупо по методичці краснова шпарить. Поки все сходиться