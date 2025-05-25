Россияне атаковали дроном спасателя на Херсонщине

25 мая российский дрон атаковал спасателя в Томиной Балке на Херсонщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"26-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения спины и рук", - отметил Прокудин.

Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

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