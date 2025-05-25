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Новости Атака беспилотников на Херсонщину
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Россияне атаковали дроном спасателя на Херсонщине

Спасатель ГСЧС (фото иллюстративное)

25 мая российский дрон атаковал спасателя в Томиной Балке на Херсонщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"26-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения спины и рук", - отметил Прокудин.

Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Читайте: Один человек погиб в результате обстрела Томиной Балки на Херсонщине, - ОВА

Автор: 

беспилотник (3723) Херсонская область (4857) Херсонский район (327) Томина Балка (7)


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