Россияне атаковали дроном спасателя на Херсонщине
25 мая российский дрон атаковал спасателя в Томиной Балке на Херсонщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"26-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения спины и рук", - отметил Прокудин.
Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
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