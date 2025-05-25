Росіяни атакували дроном рятувальника на Херсонщині

25 травня російський дрон атакував рятувальника в Томиній Балці на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"26-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення спини і рук", - зазначив Прокудін.

Він додав, що постраждалого доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

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