Зеленский анонсировал новые санкционные решения: Направление вполне понятно – лица из РФ и связанные с ней
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали последних санкционных решений Украины и пообещал внедрить новые.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня - несколько санкционных пакетов. Первый - против российских лиц, которые причастны к финансированию российской террористической деятельности, финансовых махинаций и схем обхода санкций в интересах РФ. Второй пакет - это пропагандисты, которые своей ложью усиливают российские удары по Украине. И третий санкционный пакет - против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним", - отметил глава государства.
Президент добавил, что идет работа над синхронизацией украинских санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.
"Сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно - это физические и юридические лица из России и связанные с ней, которые работают на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО - вскоре", - резюмировал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно новых персональных санкций. В перечне тех, кто попал под санкции, в частности, сын экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева - Александр и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
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