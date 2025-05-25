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Новости Санкции СНБО
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Зеленский анонсировал новые санкционные решения: Направление вполне понятно – лица из РФ и связанные с ней

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали последних санкционных решений Украины и пообещал внедрить новые.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня - несколько санкционных пакетов. Первый - против российских лиц, которые причастны к финансированию российской террористической деятельности, финансовых махинаций и схем обхода санкций в интересах РФ. Второй пакет - это пропагандисты, которые своей ложью усиливают российские удары по Украине. И третий санкционный пакет - против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним", - отметил глава государства.

Президент добавил, что идет работа над синхронизацией украинских санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.

Читайте: Зеленский ввел новые санкции: в перечне сын Богуслаева, экс-нардеп Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up

"Сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно - это физические и юридические лица из России и связанные с ней, которые работают на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО - вскоре", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно новых персональных санкций. В перечне тех, кто попал под санкции, в частности, сын экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева - Александр и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем партнеров к усилению давления на РФ и укреплению Украины: Москва понимает исключительно язык силы и изоляции, - заявление МИД

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) санкции (11422)


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Топ комментарии
+26
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25.05.2025 20:11
+25
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25.05.2025 20:13
+25
Невже проти Єрмака, Татарова, Гетманцева, Галущенка, Котіна, Баканова та інших друзів та вірних поміників ЗЄ, голови яких глибоко у дупі Портнових, Деркачів та Сивковичей.
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25.05.2025 20:18
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25.05.2025 20:11 Ответить
Пан Мосійчук?
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25.05.2025 20:13 Ответить
гражданін зєлєнскій
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25.05.2025 20:16 Ответить
Лайно мосійчук , а не пан.
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25.05.2025 20:59 Ответить
Лайно скорей ты. Мосийчук воевал в добробате, его сын -капитан ЗСУ, уже этого достаточно чтоб назвать его патриотом
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26.05.2025 01:46 Ответить
👏🥳👏
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25.05.2025 20:23 Ответить
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25.05.2025 20:13 Ответить
Як і вся G2 !
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25.05.2025 20:58 Ответить
Коли вже наложить ...руки на себе?
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25.05.2025 20:13 Ответить
Мосійчук критикує ЗЕ,значить агент ФСБ .Придурок,що вирішив встановити диктатуру
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25.05.2025 20:15 Ответить
Четвертий рік великої війни, а потужні санкційні рішення заміняють питання, про невиконання військового держзамовлення 2024 року на 50%
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25.05.2025 20:15 Ответить
Та да, спершу був план виграти війну зароблянням грошей на асфальті, но, " нєполучилось".
Потім акустичним шумом із підписання аж 33- х " безпекових угод". Шум був, безпеки не з'явилося.
Тепер, гофмаршал, який вперто відмовляється займатися переводом країни на воєнні рейки, мобілізацію, підготоку у навчальних центрах військових, що були мобілізовані, продукує для піплу " штамповку санкцій". Ними тепер війну збирається виграти..
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25.05.2025 20:51 Ответить
Та ніяку війну воно вигравати не збирається. Це не його війна. Сидітиме у кріслі, мародеритиме з подільниками, вбиватиме українців, доки зможе, потім здрисне додому.
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26.05.2025 07:59 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українсько- маланські гундоси гниди".
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25.05.2025 20:16 Ответить
Невже проти Єрмака, Татарова, Гетманцева, Галущенка, Котіна, Баканова та інших друзів та вірних поміників ЗЄ, голови яких глибоко у дупі Портнових, Деркачів та Сивковичей.
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25.05.2025 20:18 Ответить
Ніззя, то ж одна команда ...
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25.05.2025 20:20 Ответить
Наладь вже виробництво зброї - а то санкції як мертвому припарки - окозамилювання
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25.05.2025 20:18 Ответить
йому того не веліли робити...
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26.05.2025 06:24 Ответить
https://youtu.be/nR5rZriuRIE
Шапошніков в А. Луганського про зєльку
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25.05.2025 20:18 Ответить
шлюхи кремлевские..
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25.05.2025 20:25 Ответить
Дякую, поржала. Але більше 5 хвилин той дебілизм не витягнула)))

Сподобалось, як з чату зникають слухачі того дебілканалу))
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25.05.2025 20:34 Ответить
У кого, у Луганського? У гниди Луганського?
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25.05.2025 20:41 Ответить
Причини того, що наклав на Порошенка Зеленський
1. наклав, бо боїться
2 бо Кремль теж на нього наклав , й теж боїться Пороха разом з зЄ ...
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25.05.2025 20:19 Ответить
3. Боїться, бо боїться що наклав.
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25.05.2025 20:35 Ответить
Ішак ввів санкції проти Ростислава Шапошнікова. Хто не знає за що, то зайдіть на його канал і все стане зрозуміло. Це обкурене чмо лише прикривається санкціями проти кацапні.
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25.05.2025 20:22 Ответить
Той Шапошніков така сама матьора гнида, вроді портнова чи Люсі...
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25.05.2025 20:58 Ответить
Невже сам на себе санкції наклав? І на дерьмака і інших зелених гнид? Вони ж у,сі працюють на *****, особливо наркОманський
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25.05.2025 20:22 Ответить
А для Баканова санкції теж будуть?
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25.05.2025 20:26 Ответить
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25.05.2025 20:43 Ответить
Вони нас ракетами,шахедами,ФАБами,КАБами,артилерією,а ми їх санкціями,санкціями,санкціями -це та помста і відповідь яку обіцяв ЗЕленський.Хай пам'ятають лють його.Балабол,тріпло і лайно,де ти взялося на нашу голову.Де те що ти красувався на фоні ракет,дронів,"Пекла",реактивних дронів.Де ж та балістика яку ти обіцяв,чмо?
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25.05.2025 21:02 Ответить
Допоки не забанять всю країну результати від точкових санкцій ніякі. Сьогодні дві особи, завтра три. Їх, курва, 140 мільйонів таких осіб. Баньте купою.
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25.05.2025 21:02 Ответить
Знову превентивно на Порошенка
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25.05.2025 21:14 Ответить
хто там наступний на черзі Чекалкін чи Поярков ?
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25.05.2025 21:15 Ответить
Согласуй з санкціями малюка-буданова, які більш доцільні, ніж всі твої ідіотські мирні плани
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25.05.2025 21:16 Ответить
Нормально. Чіста паржать годиться.
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25.05.2025 22:08 Ответить
Фельдмаршал бакланов ні як не підходить під санкції чи це по указці лідора усе здавалося , до шпшликів готовив
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25.05.2025 22:34 Ответить
Невже на себе санкції накладе???
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25.05.2025 23:42 Ответить
"Напрямок зрозумілий"?... Єдина на що воно здатне, це пАтужний пшик і пук в калюжу. Які воно санкції може накласти, накладун мамкін?
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26.05.2025 06:20 Ответить
Що жають ті зелені висери? Який їх результат???? Один піз.....ж віз цього виюляжка і його свори
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26.05.2025 06:29 Ответить
А проти себе цей ішак оманський санкції не хоче ввести?
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26.05.2025 06:50 Ответить
 
 