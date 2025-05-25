Зеленский анонсировал новые санкционные решения: Направление вполне понятно – лица из РФ и связанные с ней

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали последних санкционных решений Украины и пообещал внедрить новые.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня - несколько санкционных пакетов. Первый - против российских лиц, которые причастны к финансированию российской террористической деятельности, финансовых махинаций и схем обхода санкций в интересах РФ. Второй пакет - это пропагандисты, которые своей ложью усиливают российские удары по Украине. И третий санкционный пакет - против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним", - отметил глава государства.

Президент добавил, что идет работа над синхронизацией украинских санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.

Читайте: Зеленский ввел новые санкции: в перечне сын Богуслаева, экс-нардеп Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up

"Сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно - это физические и юридические лица из России и связанные с ней, которые работают на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО - вскоре", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно новых персональных санкций. В перечне тех, кто попал под санкции, в частности, сын экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева - Александр и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем партнеров к усилению давления на РФ и укреплению Украины: Москва понимает исключительно язык силы и изоляции, - заявление МИД