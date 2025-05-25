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Новости Санкции СНБО
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Зеленский ввел новые санкции: в списке сын Богуслаева, экс-нардеп Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up

Зеленский ввел новые санкции

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно новых персональных санкций. В перечне тех, кто попал под санкции, в частности, сын экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева - Александр и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Об этом говорится в указе №345/2025, обнародованном на сайте главы государства 25 мая, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции против Богуслаева-младшего предусматривают временную блокировку активов – то есть запрет пользоваться и распоряжаться имуществом напрямую или через посредников. Вводятся также ограничения на торговые операции, участие в приватизации, публичных закупках, запрет передачи технологий, заключение соглашений и выплаты дивидендов.

Такие же санкции введены против бывшего народного депутата Игоря Мосийчука и против основателя сайта "Дорожный контроль", блогера Ростислава Шапошникова, который в 2015 году эмигрировал в США.

Согласно приложению к указу санкции также были введены также против четырех физических лиц - граждан РФ: Ахмеда Дудаева - помощника главы Чечни Рамзана Кадырова, а также трех предводителей российских уголовных группировок - Сергея Лалакина, Сергея Михайлова и Геннадия Петрова.

Кроме этого, санкции введены против девяти юридических и трех физических лиц - граждан РФ, связанных с казино Pin-Up.

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Согласно приложению к указу санкции были введены против трех физических лиц – граждан РФ: Дмитрия Пунина, Ивана Банникова и Александра Матяшова.

Кроме того, санкции введены против ряда юридических лиц, связанных с Pin-Up: ООО "Укр Гейм Технолоджи", ООО "Транитадевелопмент", ООО "Турбо.юа", ООО "Виктория-Софт" и другие.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть 25 мая.

Напомним, что 1 мая Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против ряда человек. В перечне было 9 человек, в том числе бывший советник главы Офиса Президента Алексей Арестович и блоггер Мирослав Олешко, которому СБУ сообщила о подозрении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) санкции (11422) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+42
Які ще нах санкції на громадян України?Як є підстава то кримінальні справи відкивайте і через суд арештовуйте майно.Що за цирк і фарс?
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25.05.2025 17:57
+39
Кримінальний Кодекс України для чого? Винен - тюрма. Які санкції?
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25.05.2025 17:55
+35
Цікаво ... А санкції проти Ігоря Мосійчука з яким формулюванням введені. Неоднозначна особистість, але не риг, не колаборант, навіть був в якомусь добробаті.
Зараз активно "криє" Зєлю і Ко.
Один з його останніх дописів про Портнова, який за інформацією Мосійчука зустрічався із зеленським, єрмаком, татаровим з приводу організації виборів і різних схем-фальсифікацій для "перемоги" на цих виборах Зеленського.
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25.05.2025 18:00
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І ось це лайно обрала більшість. А деж санкції за крашанки по 170 гр за десяток? За відправку сотень міліардів на зброю та снаряди з 22 року - ні зброї, на грошей, ні санкції.
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25.05.2025 19:04 Ответить
Яке хороше слово санкції, можна накладати, посилювати, знімати, а не краще оголосити в розшук та відкрити кримінальну справу, в'язниця і реальний срок.
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25.05.2025 19:07 Ответить
Зєля схопив за горлянку свою ж пісню. Найкращіх друзів пресує, а свій найприбутковійший бізнес, казіно, переслідує. Мабуть рейтинг впав
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25.05.2025 19:24 Ответить
Найкращі друзі гроші заробляють. Той же Міндіч сотні мільйонів отримав з бюджету, Кирющенко та ордени отримують Пікалов, Кошовий.
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25.05.2025 19:34 Ответить
вважаю що після санкцій які наклали на портнова все інше фігня і фіглярство
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25.05.2025 19:39 Ответить
???????????????????????????????????
І ШО ??????????????????????
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25.05.2025 19:41 Ответить
Не фанат Зе, але санкції проти мерзоти мосійчука підтримую. Давно мав сісти, ще як депутатом взятки брав.
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25.05.2025 19:55 Ответить
Шапошніков теж спаскудився! Обидва виявились продажною мразотою і обидва втікли, як і арєстович...
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25.05.2025 20:23 Ответить
Медицина тут безсила, пацієнт невиліковний
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25.05.2025 20:01 Ответить
На нари тупорилого мудака!
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25.05.2025 20:05 Ответить
Мосійчука чи шапошнікова, чи обох? Обидва зрадники втікли та плливають брудом Україну!
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25.05.2025 20:25 Ответить
А яйцеголовому, бакланову фельдмаршала шоблі яка мародерить на усьому героїв присваює
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25.05.2025 20:08 Ответить
Шапошников и Мосийчук - это никакие не пророссийские блогеры! Зеленский просто вводит санкции против все, кто его критикует! Он абсолютно ничем не отличается от того же Лукашенка!
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25.05.2025 20:32 Ответить
Ну если только этим!
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26.05.2025 03:49 Ответить
Мудило,твої санкції кацапи як мертвому припарки.Ти введи санкції проти половини "слуг",серед них українофоби тіпа Бужанського,зрадники яких ти привів до влади.Не мішало б проти Ваньки Баканова.
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25.05.2025 21:20 Ответить
Портнов самоусунувся від санкцій
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25.05.2025 21:39 Ответить
Після того як цей "юрист" ввів санкції проти Конституції і Законів України, решта санкцій просто підтвердження діагнозу.
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25.05.2025 21:49 Ответить
Остапа понесло, за декілька років усі громадяни, які не є частиною режиму, будуть під "санкціями".
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25.05.2025 21:53 Ответить
Портнов поклав на санкції РНБО, от би і інші зробили аналогічно
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25.05.2025 23:41 Ответить
в труні я бачив ваши санкції,- кричав Портнов
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25.05.2025 23:44 Ответить
Цікавий вибір. Бидло Мосійчук тут по єдиній причині. Насмілився погавкати на бидло з Кварталу.
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25.05.2025 23:44 Ответить
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