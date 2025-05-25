Зеленский ввел новые санкции: в списке сын Богуслаева, экс-нардеп Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно новых персональных санкций. В перечне тех, кто попал под санкции, в частности, сын экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева - Александр и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Об этом говорится в указе №345/2025, обнародованном на сайте главы государства 25 мая, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции против Богуслаева-младшего предусматривают временную блокировку активов – то есть запрет пользоваться и распоряжаться имуществом напрямую или через посредников. Вводятся также ограничения на торговые операции, участие в приватизации, публичных закупках, запрет передачи технологий, заключение соглашений и выплаты дивидендов.

Такие же санкции введены против бывшего народного депутата Игоря Мосийчука и против основателя сайта "Дорожный контроль", блогера Ростислава Шапошникова, который в 2015 году эмигрировал в США.

Согласно приложению к указу санкции также были введены также против четырех физических лиц - граждан РФ: Ахмеда Дудаева - помощника главы Чечни Рамзана Кадырова, а также трех предводителей российских уголовных группировок - Сергея Лалакина, Сергея Михайлова и Геннадия Петрова.

Кроме этого, санкции введены против девяти юридических и трех физических лиц - граждан РФ, связанных с казино Pin-Up.

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Согласно приложению к указу санкции были введены против трех физических лиц – граждан РФ: Дмитрия Пунина, Ивана Банникова и Александра Матяшова.

Кроме того, санкции введены против ряда юридических лиц, связанных с Pin-Up: ООО "Укр Гейм Технолоджи", ООО "Транитадевелопмент", ООО "Турбо.юа", ООО "Виктория-Софт" и другие.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть 25 мая.

Напомним, что 1 мая Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против ряда человек. В перечне было 9 человек, в том числе бывший советник главы Офиса Президента Алексей Арестович и блоггер Мирослав Олешко, которому СБУ сообщила о подозрении.

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