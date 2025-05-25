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Новини Санкції РНБО
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Зеленський запровадив нові санкції: в переліку син Богуслаєва, екснардеп Мосійчук та онлайн-казино Pin-Up

Зеленський запровадив нові санкції

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових персональних санкцій. У переліку тих, хто потрапив під санкції, зокрема, син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва – Олександр та колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Про це йдеться в указах №344/2025 та №345/2025, оприлюднених на сайті глави держави 25 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів – тобто заборону користуватись і розпоряджатися майном напряму чи через посередників. Запроваджуються також обмеження на торговельні операції, участь у приватизації, публічних закупівлях, заборона передання технологій, укладення угод та виплати дивідендів.

Такі ж санкції запроваджені проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та проти засновника сайту "Дорожній контроль", блогера Ростислава Шапошнікова, який у 2015 році емігрував у США.

Згідно з додатком до указу санкції також були введені також проти чотирьох фізичних осіб – громадян РФ: Ахмеда Дудаєва - помічника глави Чечні Рамзана Кадирова, а також трьох ватажків російських кримінальних угруповань – Сергія Лалакіна, Сергія Михайлова і Геннадія Петрова.

Окрім цього, санкції запроваджено проти дев'яти юридичних та трьох фізичних осіб - громадян РФ, пов'язаних із казино Pin-Up.

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Згідно з додатком до указу санкції були введені проти трьох фізичних осіб - громадян РФ: Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова.

Окрім цього, санкції запроваджено проти низки юридичних осіб, повʼязаних з Pin-Up: ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", ТОВ "Транітадевелопмент", ТОВ "Турбо.юа", ТОВ "Вікторія-Софт" та інші.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 25 травня.

Нагадаємо, що 1 травня Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти низки осіб.  У переліку було 9 осіб, зокрема колишній радник глави Офісу Президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, якому СБУ повідомила про підозру.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) санкції (12043) РНБО (2293)


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Топ коментарі
+42
Які ще нах санкції на громадян України?Як є підстава то кримінальні справи відкивайте і через суд арештовуйте майно.Що за цирк і фарс?
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25.05.2025 17:57
+39
Кримінальний Кодекс України для чого? Винен - тюрма. Які санкції?
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25.05.2025 17:55
+35
Цікаво ... А санкції проти Ігоря Мосійчука з яким формулюванням введені. Неоднозначна особистість, але не риг, не колаборант, навіть був в якомусь добробаті.
Зараз активно "криє" Зєлю і Ко.
Один з його останніх дописів про Портнова, який за інформацією Мосійчука зустрічався із зеленським, єрмаком, татаровим з приводу організації виборів і різних схем-фальсифікацій для "перемоги" на цих виборах Зеленського.
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25.05.2025 18:00
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І ось це лайно обрала більшість. А деж санкції за крашанки по 170 гр за десяток? За відправку сотень міліардів на зброю та снаряди з 22 року - ні зброї, на грошей, ні санкції.
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25.05.2025 19:04 Відповісти
Яке хороше слово санкції, можна накладати, посилювати, знімати, а не краще оголосити в розшук та відкрити кримінальну справу, в'язниця і реальний срок.
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25.05.2025 19:07 Відповісти
Зєля схопив за горлянку свою ж пісню. Найкращіх друзів пресує, а свій найприбутковійший бізнес, казіно, переслідує. Мабуть рейтинг впав
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25.05.2025 19:24 Відповісти
Найкращі друзі гроші заробляють. Той же Міндіч сотні мільйонів отримав з бюджету, Кирющенко та ордени отримують Пікалов, Кошовий.
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25.05.2025 19:34 Відповісти
вважаю що після санкцій які наклали на портнова все інше фігня і фіглярство
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25.05.2025 19:39 Відповісти
???????????????????????????????????
І ШО ??????????????????????
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25.05.2025 19:41 Відповісти
Не фанат Зе, але санкції проти мерзоти мосійчука підтримую. Давно мав сісти, ще як депутатом взятки брав.
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25.05.2025 19:55 Відповісти
Шапошніков теж спаскудився! Обидва виявились продажною мразотою і обидва втікли, як і арєстович...
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25.05.2025 20:23 Відповісти
Медицина тут безсила, пацієнт невиліковний
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25.05.2025 20:01 Відповісти
На нари тупорилого мудака!
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25.05.2025 20:05 Відповісти
Мосійчука чи шапошнікова, чи обох? Обидва зрадники втікли та плливають брудом Україну!
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25.05.2025 20:25 Відповісти
А яйцеголовому, бакланову фельдмаршала шоблі яка мародерить на усьому героїв присваює
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25.05.2025 20:08 Відповісти
Шапошников и Мосийчук - это никакие не пророссийские блогеры! Зеленский просто вводит санкции против все, кто его критикует! Он абсолютно ничем не отличается от того же Лукашенка!
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25.05.2025 20:32 Відповісти
Ну если только этим!
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26.05.2025 03:49 Відповісти
Мудило,твої санкції кацапи як мертвому припарки.Ти введи санкції проти половини "слуг",серед них українофоби тіпа Бужанського,зрадники яких ти привів до влади.Не мішало б проти Ваньки Баканова.
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25.05.2025 21:20 Відповісти
Портнов самоусунувся від санкцій
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25.05.2025 21:39 Відповісти
Після того як цей "юрист" ввів санкції проти Конституції і Законів України, решта санкцій просто підтвердження діагнозу.
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25.05.2025 21:49 Відповісти
Остапа понесло, за декілька років усі громадяни, які не є частиною режиму, будуть під "санкціями".
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25.05.2025 21:53 Відповісти
Портнов поклав на санкції РНБО, от би і інші зробили аналогічно
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25.05.2025 23:41 Відповісти
в труні я бачив ваши санкції,- кричав Портнов
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25.05.2025 23:44 Відповісти
Цікавий вибір. Бидло Мосійчук тут по єдиній причині. Насмілився погавкати на бидло з Кварталу.
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25.05.2025 23:44 Відповісти
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