Зеленський запровадив нові санкції: в переліку син Богуслаєва, екснардеп Мосійчук та онлайн-казино Pin-Up

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових персональних санкцій. У переліку тих, хто потрапив під санкції, зокрема, син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва – Олександр та колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Про це йдеться в указах №344/2025 та №345/2025, оприлюднених на сайті глави держави 25 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів – тобто заборону користуватись і розпоряджатися майном напряму чи через посередників. Запроваджуються також обмеження на торговельні операції, участь у приватизації, публічних закупівлях, заборона передання технологій, укладення угод та виплати дивідендів.

Такі ж санкції запроваджені проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та проти засновника сайту "Дорожній контроль", блогера Ростислава Шапошнікова, який у 2015 році емігрував у США.

Згідно з додатком до указу санкції також були введені також проти чотирьох фізичних осіб – громадян РФ: Ахмеда Дудаєва - помічника глави Чечні Рамзана Кадирова, а також трьох ватажків російських кримінальних угруповань – Сергія Лалакіна, Сергія Михайлова і Геннадія Петрова.

Окрім цього, санкції запроваджено проти дев'яти юридичних та трьох фізичних осіб - громадян РФ, пов'язаних із казино Pin-Up.

Читайте також: Зеленський запровадив санкції: до списку потрапив ексрадник Єрмака Арестович

Згідно з додатком до указу санкції були введені проти трьох фізичних осіб - громадян РФ: Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова.

Окрім цього, санкції запроваджено проти низки юридичних осіб, повʼязаних з Pin-Up: ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", ТОВ "Транітадевелопмент", ТОВ "Турбо.юа", ТОВ "Вікторія-Софт" та інші.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 25 травня.

Нагадаємо, що 1 травня Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти низки осіб. У переліку було 9 осіб, зокрема колишній радник глави Офісу Президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, якому СБУ повідомила про підозру.

Читайте також: РНБО запровадила санкції проти Арбузова, Клюєва, Поліщука та Шевцової