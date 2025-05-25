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Новини Санкції РНБО
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Зеленський анонсував нові санкційні рішення: Напрямок цілком зрозумілий - особи з РФ та пов’язані з нею

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі останніх санкційних рішень України та пообіцяв впровадити нові.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – кілька санкційних пакетів. Перший – проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ. Другий пакет – це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні. І третій санкційний пакет – проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним", - зазначив глава держави.

Президент додав, що йде робота над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.

Читайте: Зеленський запровадив нові санкції: в переліку син Богуслаєва, екснардеп Мосійчук та онлайн-казино Pin-Up

"Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО – незабаром", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових персональних санкцій. У переліку тих, хто потрапив під санкції, зокрема, син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва – Олександр та колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо партнерів до посилення тиску на РФ та зміцнення України: Москва розуміє виключно мову сили та ізоляції, - заява МЗС

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) санкції (12043)


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Топ коментарі
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25.05.2025 20:11
+25
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25.05.2025 20:13
+25
Невже проти Єрмака, Татарова, Гетманцева, Галущенка, Котіна, Баканова та інших друзів та вірних поміників ЗЄ, голови яких глибоко у дупі Портнових, Деркачів та Сивковичей.
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25.05.2025 20:18
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25.05.2025 20:11 Відповісти
Пан Мосійчук?
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25.05.2025 20:13 Відповісти
гражданін зєлєнскій
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25.05.2025 20:16 Відповісти
Лайно мосійчук , а не пан.
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25.05.2025 20:59 Відповісти
Лайно скорей ты. Мосийчук воевал в добробате, его сын -капитан ЗСУ, уже этого достаточно чтоб назвать его патриотом
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26.05.2025 01:46 Відповісти
👏🥳👏
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25.05.2025 20:23 Відповісти
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25.05.2025 20:13 Відповісти
Як і вся G2 !
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25.05.2025 20:58 Відповісти
Коли вже наложить ...руки на себе?
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25.05.2025 20:13 Відповісти
Мосійчук критикує ЗЕ,значить агент ФСБ .Придурок,що вирішив встановити диктатуру
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25.05.2025 20:15 Відповісти
Четвертий рік великої війни, а потужні санкційні рішення заміняють питання, про невиконання військового держзамовлення 2024 року на 50%
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25.05.2025 20:15 Відповісти
Та да, спершу був план виграти війну зароблянням грошей на асфальті, но, " нєполучилось".
Потім акустичним шумом із підписання аж 33- х " безпекових угод". Шум був, безпеки не з'явилося.
Тепер, гофмаршал, який вперто відмовляється займатися переводом країни на воєнні рейки, мобілізацію, підготоку у навчальних центрах військових, що були мобілізовані, продукує для піплу " штамповку санкцій". Ними тепер війну збирається виграти..
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25.05.2025 20:51 Відповісти
Та ніяку війну воно вигравати не збирається. Це не його війна. Сидітиме у кріслі, мародеритиме з подільниками, вбиватиме українців, доки зможе, потім здрисне додому.
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26.05.2025 07:59 Відповісти
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українсько- маланські гундоси гниди".
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25.05.2025 20:16 Відповісти
Невже проти Єрмака, Татарова, Гетманцева, Галущенка, Котіна, Баканова та інших друзів та вірних поміників ЗЄ, голови яких глибоко у дупі Портнових, Деркачів та Сивковичей.
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25.05.2025 20:18 Відповісти
Ніззя, то ж одна команда ...
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25.05.2025 20:20 Відповісти
Наладь вже виробництво зброї - а то санкції як мертвому припарки - окозамилювання
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25.05.2025 20:18 Відповісти
йому того не веліли робити...
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26.05.2025 06:24 Відповісти
https://youtu.be/nR5rZriuRIE
Шапошніков в А. Луганського про зєльку
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25.05.2025 20:18 Відповісти
шлюхи кремлевские..
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25.05.2025 20:25 Відповісти
Дякую, поржала. Але більше 5 хвилин той дебілизм не витягнула)))

Сподобалось, як з чату зникають слухачі того дебілканалу))
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25.05.2025 20:34 Відповісти
У кого, у Луганського? У гниди Луганського?
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25.05.2025 20:41 Відповісти
Причини того, що наклав на Порошенка Зеленський
1. наклав, бо боїться
2 бо Кремль теж на нього наклав , й теж боїться Пороха разом з зЄ ...
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25.05.2025 20:19 Відповісти
3. Боїться, бо боїться що наклав.
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25.05.2025 20:35 Відповісти
Ішак ввів санкції проти Ростислава Шапошнікова. Хто не знає за що, то зайдіть на його канал і все стане зрозуміло. Це обкурене чмо лише прикривається санкціями проти кацапні.
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25.05.2025 20:22 Відповісти
Той Шапошніков така сама матьора гнида, вроді портнова чи Люсі...
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25.05.2025 20:58 Відповісти
Невже сам на себе санкції наклав? І на дерьмака і інших зелених гнид? Вони ж у,сі працюють на *****, особливо наркОманський
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25.05.2025 20:22 Відповісти
А для Баканова санкції теж будуть?
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25.05.2025 20:26 Відповісти
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25.05.2025 20:43 Відповісти
Вони нас ракетами,шахедами,ФАБами,КАБами,артилерією,а ми їх санкціями,санкціями,санкціями -це та помста і відповідь яку обіцяв ЗЕленський.Хай пам'ятають лють його.Балабол,тріпло і лайно,де ти взялося на нашу голову.Де те що ти красувався на фоні ракет,дронів,"Пекла",реактивних дронів.Де ж та балістика яку ти обіцяв,чмо?
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25.05.2025 21:02 Відповісти
Допоки не забанять всю країну результати від точкових санкцій ніякі. Сьогодні дві особи, завтра три. Їх, курва, 140 мільйонів таких осіб. Баньте купою.
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25.05.2025 21:02 Відповісти
Знову превентивно на Порошенка
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25.05.2025 21:14 Відповісти
хто там наступний на черзі Чекалкін чи Поярков ?
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25.05.2025 21:15 Відповісти
Согласуй з санкціями малюка-буданова, які більш доцільні, ніж всі твої ідіотські мирні плани
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25.05.2025 21:16 Відповісти
Нормально. Чіста паржать годиться.
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25.05.2025 22:08 Відповісти
Фельдмаршал бакланов ні як не підходить під санкції чи це по указці лідора усе здавалося , до шпшликів готовив
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25.05.2025 22:34 Відповісти
Невже на себе санкції накладе???
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25.05.2025 23:42 Відповісти
"Напрямок зрозумілий"?... Єдина на що воно здатне, це пАтужний пшик і пук в калюжу. Які воно санкції може накласти, накладун мамкін?
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26.05.2025 06:20 Відповісти
Що жають ті зелені висери? Який їх результат???? Один піз.....ж віз цього виюляжка і його свори
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26.05.2025 06:29 Відповісти
А проти себе цей ішак оманський санкції не хоче ввести?
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26.05.2025 06:50 Відповісти
 
 