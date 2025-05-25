Зеленський анонсував нові санкційні рішення: Напрямок цілком зрозумілий - особи з РФ та пов’язані з нею
Президент України Володимир Зеленський розповів деталі останніх санкційних рішень України та пообіцяв впровадити нові.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні – кілька санкційних пакетів. Перший – проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ. Другий пакет – це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні. І третій санкційний пакет – проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним", - зазначив глава держави.
Президент додав, що йде робота над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.
"Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО – незабаром", - резюмував Зеленський.
Раніше повідомлялось, що Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових персональних санкцій. У переліку тих, хто потрапив під санкції, зокрема, син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва – Олександр та колишній народний депутат Ігор Мосійчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потім акустичним шумом із підписання аж 33- х " безпекових угод". Шум був, безпеки не з'явилося.
Тепер, гофмаршал, який вперто відмовляється займатися переводом країни на воєнні рейки, мобілізацію, підготоку у навчальних центрах військових, що були мобілізовані, продукує для піплу " штамповку санкцій". Ними тепер війну збирається виграти..
Шапошніков в А. Луганського про зєльку
Сподобалось, як з чату зникають слухачі того дебілканалу))
1. наклав, бо боїться
2 бо Кремль теж на нього наклав , й теж боїться Пороха разом з зЄ ...