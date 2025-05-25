Зеленський анонсував нові санкційні рішення: Напрямок цілком зрозумілий - особи з РФ та пов’язані з нею

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі останніх санкційних рішень України та пообіцяв впровадити нові.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – кілька санкційних пакетів. Перший – проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ. Другий пакет – це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні. І третій санкційний пакет – проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним", - зазначив глава держави.

Президент додав, що йде робота над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.

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"Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО – незабаром", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових персональних санкцій. У переліку тих, хто потрапив під санкції, зокрема, син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва – Олександр та колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

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