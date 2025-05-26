Киевщину атаковали вражеские беспилотники, - ОВА

В ночь на 26 мая российские беспилотники атакуют Киевскую область, работала ПВО.

Об этом пишет Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним вечером 25 мая россияне запустили по Украине "шахеды".

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