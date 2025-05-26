Київщину атакують ворожі безпілотники, - ОВА
В ніч на 26 травня російські безпілотники атакують Київську область, працює ППО.
Про це пише Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо ввечері 25 травня росіяни запустили по Україні "шахеди".
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Kan Kan #518965
показати весь коментар26.05.2025 00:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Kan Kan #518965
показати весь коментар26.05.2025 00:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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