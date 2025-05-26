Київщину атакують ворожі безпілотники, - ОВА

В ніч на 26 травня російські безпілотники атакують Київську область, працює ППО.

Про це пише Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо ввечері 25 травня росіяни запустили по Україні "шахеди".

Читайте: В Одесі пролунав вибух, - мер