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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Київщину атакують ворожі безпілотники, - ОВА

ППО

В ніч на 26 травня російські безпілотники атакують Київську область, працює ППО.

Про це пише Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо ввечері 25 травня росіяни запустили по Україні "шахеди".

Читайте: В Одесі пролунав вибух, - мер

Автор: 

безпілотник (4293) Київська область (4080) ППО (3258) Шахед (1128)


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Пролетілі над Чернігівщеною з три десятки у напрямку Києва. Напевно зараз на підлеті до міста.
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26.05.2025 00:57 Відповісти
Продовжують летіти...
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26.05.2025 00:58 Відповісти
 
 