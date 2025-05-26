В РФ взлетали 6 бомбардировщиков Ту-95мс, - мониторинговые каналы
В ночь на 26 мая россияне подняли в воздух стратегическую авиацию.
Об этом пишет телеграм-канал monitoring, передает Цензор.НЕТ.
"Подтверждено 6х бортов Ту-95мс с аэ "Оленья" по состоянию на 01:38 Курс Юго-восточный в направлении Саратовской, Астраханской областей РФ", - говорится в сообщении.
О фактических угрозах было объявлено отдельно, ближе 3-4 утра.
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+8 Victor Litarchuk
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Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.
Маса палива (авіаційний гас марок: Т-1, ТС-1 або Т-2) може досягати 100 тонн і становить до 50% від злітної маси літака.
Обстрілювати аеродром "Оленья"
Вы, дебилы, дохнете за хотелки своего идиота деда. Вы - проклятая веками нация..или кто вы там. Вы дохли, дохнете и будете дохнуть.