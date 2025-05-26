В РФ взлетали 6 бомбардировщиков Ту-95мс, - мониторинговые каналы

В ночь на 26 мая россияне подняли в воздух стратегическую авиацию.

Об этом пишет телеграм-канал monitoring, передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждено 6х бортов Ту-95мс с аэ "Оленья" по состоянию на 01:38 Курс Юго-восточный в направлении Саратовской, Астраханской областей РФ", - говорится в сообщении.

О фактических угрозах было объявлено отдельно, ближе 3-4 утра.

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