В РФ злетіли 6 бомбардувальників Ту-95мс, - моніторингові канали

В ніч на 26 травня росіяни підняли в повітря стратегічну авіацію.

Про це пише телеграм-канал monitoring, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджено 6х бортів Ту-95мс з ае "Оленья" станом на 01:38 Курс Південно-східний у напрямку Саратовської, Астраханської областей РФ", - йдеться в повідомленні.

Про фактичні загрози буде оголошено окремо ближче 3-4 ранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія стягує стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу в Сибіру. СУПУТНИКОВІ ФОТО