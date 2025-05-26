В РФ злетіли 6 бомбардувальників Ту-95мс, - моніторингові канали
В ніч на 26 травня росіяни підняли в повітря стратегічну авіацію.
Про це пише телеграм-канал monitoring, передає Цензор.НЕТ.
"Підтверджено 6х бортів Ту-95мс з ае "Оленья" станом на 01:38 Курс Південно-східний у напрямку Саратовської, Астраханської областей РФ", - йдеться в повідомленні.
Про фактичні загрози буде оголошено окремо ближче 3-4 ранку.
Топ коментарі
+8 Victor Litarchuk
показати весь коментар26.05.2025 02:06 Посилання
+8 ALEX SUROVV #593022
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+6 Александр Иванов #590191
показати весь коментар26.05.2025 03:48 Посилання
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Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.
Маса палива (авіаційний гас марок: Т-1, ТС-1 або Т-2) може досягати 100 тонн і становить до 50% від злітної маси літака.
Обстрілювати аеродром "Оленья"
Вы, дебилы, дохнете за хотелки своего идиота деда. Вы - проклятая веками нация..или кто вы там. Вы дохли, дохнете и будете дохнуть.