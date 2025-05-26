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Новини Зліт стратегічних бомбардувальників РФ
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В РФ злетіли 6 бомбардувальників Ту-95мс, - моніторингові канали

Ту-95

В ніч на 26 травня росіяни підняли в повітря стратегічну авіацію.

Про це пише телеграм-канал monitoring, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджено 6х бортів Ту-95мс з ае "Оленья" станом на 01:38 Курс Південно-східний у напрямку Саратовської, Астраханської областей РФ", - йдеться в повідомленні.

Про фактичні загрози буде оголошено окремо ближче 3-4 ранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія стягує стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу в Сибіру. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

ту-95 (12) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+8
Поки не зʼявляться "супермени" із Стінгерами, аеродром "Оленья" буде працювати.
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.
Маса палива (авіаційний гас марок: Т-1, ТС-1 або Т-2) може досягати 100 тонн і становить до 50% від злітної маси літака.

Обстрілювати аеродром "Оленья"

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26.05.2025 02:06
+8
Потрібно ці бомбардувальники знищити. ДРГ за допомогою FPV дронів може знищити літаки з відстані більше 10-15км від аеродрому. До того ж є чудовий метод непогано пригальмувати розвиток рашистського дроноводства. Почати знищувати рашистських чиновників за допомогою FPV дронів. Це сильно налякає і ***** і його бояр і є великі шанси що на Сосії заборонять і прикриють використання дронів і навчання дроноводів. Або як мінімум сильно обмежать і візьмуть під суровий контроль, що все одно пригальмує масове використання дронів
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26.05.2025 02:18
+6
Я с тобой на 200% согласен! Почему Кучмо и его Министр Обороны до сих пор не сидят за Державну Зраду за это? Зелупа Пинчука боится что ли?
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26.05.2025 03:48
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Три вже сіли
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26.05.2025 02:02 Відповісти
Краще б лягли..
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26.05.2025 03:44 Відповісти
Поки не зʼявляться "супермени" із Стінгерами, аеродром "Оленья" буде працювати.
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.
Маса палива (авіаційний гас марок: Т-1, ТС-1 або Т-2) може досягати 100 тонн і становить до 50% від злітної маси літака.

Обстрілювати аеродром "Оленья"

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26.05.2025 02:06 Відповісти
Потрібно ці бомбардувальники знищити. ДРГ за допомогою FPV дронів може знищити літаки з відстані більше 10-15км від аеродрому. До того ж є чудовий метод непогано пригальмувати розвиток рашистського дроноводства. Почати знищувати рашистських чиновників за допомогою FPV дронів. Це сильно налякає і ***** і його бояр і є великі шанси що на Сосії заборонять і прикриють використання дронів і навчання дроноводів. Або як мінімум сильно обмежать і візьмуть під суровий контроль, що все одно пригальмує масове використання дронів
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26.05.2025 02:18 Відповісти
там можуть реби стояти, краще на оптоволокні.
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26.05.2025 02:21 Відповісти
Dic цікаво подивитися як злітати буде літак у зоні роботи РЕБ......🤔
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26.05.2025 02:34 Відповісти
РЕБ на аеродромі паралізує роботу всього аеродрому і ПВО. А якщо дрони на оптоволокні то можна і за 20км їх запускати
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26.05.2025 02:38 Відповісти
Трамп и америкосы никак не отреагировали, а значит нас можно бомбить до бесконечности!
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26.05.2025 03:11 Відповісти
всі ******* розумних багатих і сильних - а ми розпиляли болгарками і віддали русні 44 бомбардувальника. НЕ 9 - а 44!!! от хто нас поважатиме?
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26.05.2025 03:39 Відповісти
Я с тобой на 200% согласен! Почему Кучмо и его Министр Обороны до сих пор не сидят за Державну Зраду за это? Зелупа Пинчука боится что ли?
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26.05.2025 03:48 Відповісти
На вимогу піндосів. Пишіть вже до кінця
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26.05.2025 07:04 Відповісти
Твои херои-ракетчики, может еще и живые. Зато мокшанское мясо жрут черви по всей нашей земле.

Вы, дебилы, дохнете за хотелки своего идиота деда. Вы - проклятая веками нация..или кто вы там. Вы дохли, дохнете и будете дохнуть.
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26.05.2025 04:38 Відповісти
Агов, адмін, довго ж ти роздуплявся, аби видалити кацапа Valentim Camara
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26.05.2025 05:15 Відповісти
Блін, не встигла чорту відповісти))) дякую)
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26.05.2025 05:40 Відповісти
 
 